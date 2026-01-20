Paraguay prevé duplicar las exportaciones forestales con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, el pasado sábado en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (Presidencia de Paraguay/Europa Press)

Paraguay proyecta duplicar sus exportaciones forestales tras la plena entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, firmado el pasado sábado en Asunción, según informó la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski.

En diálogo con la radio local ABC Cardinal, Goralewski explicó que las exportaciones forestales paraguayas alcanzaron un récord al superar los 100 millones de dólares durante 2025, impulsadas por productos como carbón vegetal, láminas de madera y contrachapados de eucalipto.

“Estos números, incluso, podrían llegar a duplicarse”, señaló Goralewski en referencia a los beneficios a corto y mediano plazo que prevé para Paraguay por el acuerdo entre la UE y el Mercosur, bloque que integran también Argentina, Brasil y Uruguay.

La firma del acuerdo el pasado sábado en Asunción, Paraguay (REUTERS/César Olmedo)

Añadió que España, Portugal e Italia fueron los países europeos que más productos forestales paraguayos importaron en 2025, aunque los principales destinos de las exportaciones continúan siendo Estados Unidos, Chile y Brasil.

Goralewski remarcó que la industria forestal no impulsa la deforestación en Paraguay, ya que el 95% de los productos proviene de “plantaciones” comerciales.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado el sábado, dio origen a un mercado de más de 700 millones de personas.

No obstante, su entrada en vigor aún requiere de trámites en ambas regiones, aunque algunos países, como Brasil, esperan comenzar a implementarlo en el segundo semestre de este año.

Los agricultores europeos siguieron protestando contra el acuerdo comercial UE-Mercosur en Estrasburgo (REUTERS/Yves Herman)

Los agricultores europeos rechazan el acuerdo UE-Mercosur

Por su parte, los agricultores europeos siguieron protestando contra el acuerdo comercial del Mercosur en Estrasburgo —la sede oficial del Parlamento Europeo— el martes mientras los legisladores de la UE estaban a punto de votar un recurso legal contra él.

Agricultores franceses, italianos, belgas e incluso polacos se manifestaron a varios cientos de metros de la sede en el noreste de Francia. La protesta congregó a más de 4.500 personas, según la policía.

El Parlamento Europeo votará el miércoles sobre si remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE y suspender la ratificación del acuerdo.

Altos cargos de la UE y del bloque sudamericano Mercosur firmaron el acuerdo comercial el sábado en Paraguay, allanando el camino para el mayor acuerdo comercial de la Unión Europea tras 25 años de negociaciones.

El presidente del sindicato de agricultores francés FNSEA afirmó que preguntar si el acuerdo cumple con la legislación europea es una “pregunta válida” y pidió a los legisladores de todas las afiliaciones políticas que lleven el caso al Tribunal Supremo de la UE.