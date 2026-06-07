Profesora colombiana contó por qué dejo su trabajo el país para lavar platos en los Alpes franceses: “Es ahora o nunca”

La decisión de Valentina Romero Rubiano de dejar su trabajo como profesora en Colombia para lavar platos en los Alpes franceses ha generado conversación en redes sociales, donde la joven de veinticuatro años reveló: “Renuncié a ser profesora en Colombia y me vine a lavar platos a los Alpes franceses. Y se preguntarán por qué. La verdad es que ni yo sé, pero salió la oportunidad y dije: es ahora o nunca” - crédito valrubianoromero / TikTok

La historia de Valentina Romero Rubiano, exprofesora colombiana, ha llamado la atención en redes sociales tras relatar el motivo de su cambio de vida.

A través de su cuenta de TikTok, Valentina explicó: “Renuncié a ser profesora en Colombia y me vine a lavar platos a los Alpes franceses. Y se preguntarán por qué. La verdad es que ni yo sé, pero salió la oportunidad y dije: es ahora o nunca”.

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Con apenas 24 años, Valentina decidió dar un giro radical a su rutina y trasladarse a Francia gracias a la visa VVT (Vacaciones y Trabajo). Según cuenta: “El año pasado en agosto decidí sacar la visa VVT, que es vacaciones y trabajo, para venirme a trabajar aquí a Francia. Ya llevo aproximadamente dos meses”.

La visa vacaciones trabajo para Francia ofrece a jóvenes colombianos la posibilidad de residir y trabajar legalmente durante un año, una alternativa que gana popularidad entre quienes buscan nuevas oportunidades y experiencias fuera del país - crédito valrubianoromero / TikTok

El objetivo principal de sus videos es servir de guía para quienes buscan información sobre este tipo de visado, ya que, según ella, “poco se consigue información acerca de todo lo que es esta visa y pues ya uno estando dentro de la experiencia aprende muchísimas más cosas”.

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En una segunda publicación, Valentina profundizó sobre los requisitos para acceder a la convocatoria de la VVT: “Los requisitos para aplicar realmente no son muchos. Diría yo que los principales es el demostrar que se tiene un dinero para venir acá y también, pues un plan como fijo de por qué quieres hacer la, la VVT”.

Desde Rohan, Francia, compartió detalles sobre la página oficial donde se encuentra toda la convocatoria y anunció que continuará documentando su proceso: “Apenas comencé esta experiencia. Van a ver un poco yo los videos de cómo fue mi proceso y también estaré como resolviendo algunas preguntas acerca de, de todo eso, que es bastante interesante”.

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Valentina Romero Rubiano comparte en TikTok su experiencia migrando de la docencia en Colombia al trabajo temporal en Francia con visa de vacaciones y trabajo - crédito valrubianoromero / TikTok

Varias personas en los comentarios atribuyeron el viaje de Romero a los pagos deficientes para los profesores en Colombia: “Soy docente y si gana la derecha me va tocar ir buscando rumbo, me interesa la visa. Como es la vuelta?”, escribió un profesor. Otro usuario se sumó: “Soy Coordinador de colegio público y me quiero ir a Europa”.

El debate también reflejó resignación e ironía: “No lo hacía por enseñar. lo hacía por el dinero”, “Yo que soy un duro lavando platos, como es la vuelta”, y se compartió una observación relevante: “La visa está disponible para personas entre los 18 y 30 años”.

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Un usuario resumió el sentir de muchos: “Cuando a uno le queda grande cumplir los sueños por medio de la carrera que uno elige pues no le queda de otra que irse a hacer cualquier cosa a dónde sea!!”.

Este visado, conocido formalmente como Visa de Larga Estadía temporal “Vacaciones y trabajo”, permite residir y trabajar en Francia, incluyendo departamentos de ultramar, durante un año, con el objetivo principal de conocer la cultura francesa. El carácter laboral es accesorio: la prioridad es la experiencia turística y cultural.

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La visa vacaciones trabajo permite a jóvenes colombianos combinar estadías turísticas y laborales en Francia por un año - crédito co.diplomatie.gouv.fr/es/vvt

La edad máxima para postularse es de 30 años cumplidos al momento de la solicitud, es decir, hasta un día antes de cumplir 31. Cada año hay 400 cupos solo para colombianos. Es imprescindible no haber sido beneficiario previamente de este programa ni estar acompañado de personas a cargo. Entre los requisitos figuran: pasaporte vigente, demostrar recursos mínimos de 2 500 €, tiquete de regreso, certificado médico, ausencia de antecedentes judiciales y seguro médico integral.

La visa se materializa en una etiqueta autoadhesiva dentro del pasaporte, habilitando la estadía y el derecho a trabajar. No admite prórroga ni permite una segunda solicitud. El acceso a profesiones reguladas depende del reconocimiento de títulos por autoridades francesas. Sobre la posibilidad de estudiar, está permitida siempre que no implique obtener el estatus de estudiante ni realice prácticas con convenio.

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