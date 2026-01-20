Los agricultores europeos rechazan el acuerdo con el Mercosur durante protestas en Estrasburgo

Agricultores protestan frente al Parlamento Europeo contra el acuerdo comercial del Mercosur

Los agricultores europeos protestaron contra el acuerdo comercial del Mercosur en Estrasburgo —la sede oficial del Parlamento Europeo— el martes mientras los legisladores de la UE estaban a punto de votar un recurso legal contra él.

Agricultores franceses, italianos, belgas e incluso polacos se manifestaron a varios cientos de metros de la sede en el noreste de Francia. La protesta congregó más de 4.500 personas, según la policía.

El Parlamento Europeo votará el miércoles sobre si remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE y suspender la ratificación del acuerdo.

Altos cargos de la UE y del bloque sudamericano Mercosur firmaron el acuerdo comercial el sábado en Paraguay, allanando el camino para el mayor acuerdo comercial de la Unión Europea tras 25 años de negociaciones.

El presidente del sindicato de agricultores francés FNSEA afirmó que preguntar si el acuerdo cumple con la legislación europea es una “pregunta válida” y pidió a los legisladores de todas las afiliaciones políticas que lleven el caso al Tribunal Supremo de la UE.

Agricultores franceses con sus tractores protestan frente al Parlamento Europeo contra las medidas gubernamentales, incluyendo el sacrificio de rebaños enteros de ganado, destinadas a contener un brote de dermatosis nodular contagiosa en el ganado en Francia, y el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, en Estrasburgo, Francia, el 17 de diciembre de 2025. El lema reza: "Alto a la masacre". REUTERS/Layli Foroudi

Este acuerdo se traducirá en la importación de alimentos “producidos de manera completamente diferente que en Europa, con más productos fitosanitarios y sin las mismas normas”, dijo Baptiste Mary, una agricultor francés de 24 años.

Pese a la firma, el tratado no puede entrar todavía en vigor. Los parlamentos nacionales de los países del Mercosur deben ratificarlo primero, así como el Parlamento Europeo, voto previsto en los próximos meses.

Pero los eurodiputados deben pronunciarse el miércoles sobre una propuesta de elevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE para que dictamine si su método de adopción y su contenido cumple la legislación europea.

En caso de una opinión desfavorable del alto tribunal, este debería modificarse para cumplir con la decisión judicial.

El Parlamento Europeo votará el miércoles sobre si remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE y suspender la ratificación del acuerdo.

“Queremos que los eurodiputados hagan su trabajo, que recurran ante el tribunal, para que se reestudie el acuerdo”, declaró a la AFP Emmanuelle Poirier, una ganadera de vacas, que teme la “importación masiva de carne” bovina.

El Parlamento Europeo debe pronunciarse también el jueves por una moción de censura contra Úrsula Von der Leyen presentada por el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, que tiene pocos visos de prosperar.

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este vasto acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que eliminará aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

(con información de Reuters y AFP)