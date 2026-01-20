Mundo

Los agricultores europeos rechazan el acuerdo con el Mercosur durante protestas en Estrasburgo

Un numeroso grupo de manifestantes rurales se concentró a poca distancia del Parlamento Europeo mientras los eurodiputados debatían la legalidad del reciente pacto comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur

Guardar
Agricultores protestan frente al Parlamento Europeo contra el acuerdo comercial del Mercosur

Los agricultores europeos protestaron contra el acuerdo comercial del Mercosur en Estrasburgo —la sede oficial del Parlamento Europeo— el martes mientras los legisladores de la UE estaban a punto de votar un recurso legal contra él.

Agricultores franceses, italianos, belgas e incluso polacos se manifestaron a varios cientos de metros de la sede en el noreste de Francia. La protesta congregó más de 4.500 personas, según la policía.

El Parlamento Europeo votará el miércoles sobre si remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE y suspender la ratificación del acuerdo.

Altos cargos de la UE y del bloque sudamericano Mercosur firmaron el acuerdo comercial el sábado en Paraguay, allanando el camino para el mayor acuerdo comercial de la Unión Europea tras 25 años de negociaciones.

El presidente del sindicato de agricultores francés FNSEA afirmó que preguntar si el acuerdo cumple con la legislación europea es una “pregunta válida” y pidió a los legisladores de todas las afiliaciones políticas que lleven el caso al Tribunal Supremo de la UE.

Agricultores franceses con sus tractores
Agricultores franceses con sus tractores protestan frente al Parlamento Europeo contra las medidas gubernamentales, incluyendo el sacrificio de rebaños enteros de ganado, destinadas a contener un brote de dermatosis nodular contagiosa en el ganado en Francia, y el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, en Estrasburgo, Francia, el 17 de diciembre de 2025. El lema reza: "Alto a la masacre". REUTERS/Layli Foroudi

Este acuerdo se traducirá en la importación de alimentos “producidos de manera completamente diferente que en Europa, con más productos fitosanitarios y sin las mismas normas”, dijo Baptiste Mary, una agricultor francés de 24 años.

Pese a la firma, el tratado no puede entrar todavía en vigor. Los parlamentos nacionales de los países del Mercosur deben ratificarlo primero, así como el Parlamento Europeo, voto previsto en los próximos meses.

Pero los eurodiputados deben pronunciarse el miércoles sobre una propuesta de elevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE para que dictamine si su método de adopción y su contenido cumple la legislación europea.

En caso de una opinión desfavorable del alto tribunal, este debería modificarse para cumplir con la decisión judicial.

El Parlamento Europeo votará el
El Parlamento Europeo votará el miércoles sobre si remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE y suspender la ratificación del acuerdo.

“Queremos que los eurodiputados hagan su trabajo, que recurran ante el tribunal, para que se reestudie el acuerdo”, declaró a la AFP Emmanuelle Poirier, una ganadera de vacas, que teme la “importación masiva de carne” bovina.

El Parlamento Europeo debe pronunciarse también el jueves por una moción de censura contra Úrsula Von der Leyen presentada por el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, que tiene pocos visos de prosperar.

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este vasto acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que eliminará aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

(con información de Reuters y AFP)

Temas Relacionados

MercosurUEcomercioacuerdoagricultores

Últimas Noticias

Aviones militares llegarán a la base de Estados Unidos en Groenlandia para actividades planificadas

El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte aseguró que esta actividad “ha sido coordinada con el Reino de Dinamarca” y que todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas correspondientes

Aviones militares llegarán a la

El Parlamento de Australia debate nuevas leyes contra el odio y la tenencia de armas tras el atentado antisemita en Bondi Beach

Las iniciativas presentadas buscan endurecer la regulación y ampliar las restricciones para desincentivar conductas discriminatorias, en respuesta al ataque que dejó 15 muertos

El Parlamento de Australia debate

Purga en el Partido Comunista de China: el régimen expulsó a un ex alto funcionario de inteligencia tras acusaciones de corrupción

El ex viceministro de Seguridad es señalado por sobornos y manipulación de procesos judiciales, además de usar su posición para favorecer intereses particulares y acumular riqueza luego de retirarse de funciones oficiales

Purga en el Partido Comunista

Atentado del Estado Islámico contra un restaurante chino de Kabul: siete muertos

La incursión de un atacante suicida en un establecimiento ubicado en un distrito concurrido de la capital afgana generó víctimas mortales, entre ellas un extranjero. Lanzan nuevas advertencias de seguridad para residentes chinos

Atentado del Estado Islámico contra

Dura crítica de Trump al acuerdo del Reino Unido que cede las islas Chagos a Mauricio: “Es una gran estupidez”

El archipiélago del Océano Índico incluye la isla Diego García, donde EEUU y Gran Bretaña conservarán su actual base militar. El presidente norteamericano dijo que este pacto demuestra que su país debe controlar Groenlandia

Dura crítica de Trump al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy 20 de enero

Temblor hoy 20 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Elecciones presidenciales 2026: estos son los candidatos por firmas que van a consultas interpartidistas o directo a la primera vuelta

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de enero

Así fue la respuesta de María José Pizarro a María Fernanda Cabal por el sombrero de Carlos Pizarro: “No es un símbolo de guerra”

La mayor tormenta solar en más de dos décadas vuelve a poner en alerta a la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Chagos, la colonia que Reino Unido acordó devolver, también en el punto de mira de Trump

Una fuerte tormenta geomagnética solar hace aparecer la aurora boreal en Grecia

Simeone y Le Normand, a una tarjeta de la sanción en la Liga de Campeones

Rutte promete a Trump mediar sobre Groenlandia mientras la UE anticipa una respuesta firme

La representación de América Latina en Davos: con Milei y Noboa, sin Petro ni Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás del icónico

La historia detrás del icónico cameo de Valentino en ‘El diablo viste de Prada’

Cómo se desató el infierno de los Beckham: redes bloqueadas, intermediarios legales y acusaciones cruzadas

James Gunn lanza la primera imagen de la secuela de ‘Superman’: “Entrando en la fortaleza...”

La actriz ganadora del Oscar que lamenta haber triunfado: “Nunca lo quise, tenía una carrera mucho mejor antes”

Por qué “Misión Imposible” fue rechazada en su estreno y hoy es un clásico del cine de acción