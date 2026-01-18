América Latina

Chile decretó el estado de catástrofe por los incendios en el sur del país: hay 19 focos activos

La medida fue tomada tras la propagación del fuego en las regiones de Ñuble y Biobío, situación que obligó al desalojo de miles de personas y mantiene a los brigadistas trabajando en las zonas más afectadas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó en la madrugada del domingo el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío debido a los incendios forestales que afectan el sur del país y que forzaron la evacuación de unas 20.000 personas.

Actualmente, brigadistas forestales combaten 19 focos activos de incendio a lo largo del territorio nacional, de los cuales 12 se concentran en Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, anunció Boric a través de una publicación en X.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe sobre posibles víctimas ni la cantidad de viviendas afectadas. Las llamas han alcanzado zonas pobladas, especialmente en los municipios de Penco y Lirquén, en la región del Biobío, donde residen cerca de 60.000 personas, según imágenes difundidas por la televisión local.

También se reportaron vehículos incendiados en las calles como consecuencia de los incendios.

Fire and smoke rise from a forest fire in the Biobio region, where multiple wildfires prompted emergency evacuations, according to local media, in Concepcion, Chile, January 17, 2026. REUTERS/Pablo Hidalgo

“La zona de Penco y todo el sector de Lirquén es la más crítica y donde se han realizado más evacuaciones. Calculamos que unas 20 mil personas fueron evacuadas”, declaró Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en una entrevista con el canal Mega.

El hospital de Lirquén debió ser evacuado en su totalidad, incluyendo a médicos y pacientes, debido al avance de los incendios forestales en la zona. Además, toda la provincia de Concepción, una de las tres que conforman la región del Biobío, permanece bajo estado de alerta roja.

En los últimos años, los incendios forestales han impactado gravemente a Chile, en particular en la zona centro-sur. El 2 de febrero de 2024, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de Viña del Mar, ubicada a 110 kilómetros al noroeste de Santiago. Ese desastre dejó 138 personas fallecidas, según cifras actualizadas de la fiscalía, y más de 16.000 damnificados, de acuerdo con datos oficiales.

Fire and smoke rise from a forest fire in the Biobio region, where multiple wildfires prompted emergency evacuations, according to local media, in Concepcion, Chile, January 17, 2026. REUTERS/Pablo Hidalgo

“Penco se está quemando y me lo están saqueando. Esto supera toda lógica humana”. Así describió el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, la catástrofe provocada por los incendios que afectan a su comuna.

En una comunicación telefónica con Meganoticias, Vera se mostró visiblemente afectado al relatar la magnitud del desastre, que arrasó el sector de Lirquén y mantiene a la ciudad en una situación crítica debido al avance del fuego.

 “Tengo 19 bomberos secuestrados por el fuego en el sector de Río Chile”, alertó el alcalde sobre la situación y sumó un pedido a las autoridades: “Bomberos nos pide maquinarias porque están en una cancha atrapados. Le estamos pidiendo apoyo a la Armada porque tenemos el cerro, las casas y el mar. Si evacúo a la gente en auto voy a colapsar (...) Necesito maquinaria para rescatar a mis bomberos”.

(Con información de AFP)

