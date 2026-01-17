Yamandú Orsi afirmó que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es “apostar por las reglas en tiempos de volatilidad”

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (EFE/Federico Gutiérrez/Archivo)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo este sábado, en Asunción, que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es “apostar por las reglas en tiempos de volatilidad y cambios permanentes”.

“En un mundo atravesado por tensiones, este acuerdo adquiere una relevancia particular”, afirmó Orsi en su discurso durante la ceremonia de la firma del tratado comercial entre los dos bloques, en la sede del Banco Central de Paraguay.

El mandatario progresista subrayó que “el camino más exigente es el camino del acuerdo”, una certeza que, según él, se materializa con esta asociación después de un cuarto de siglo de negociaciones.

“Lo que firmamos dice más que cualquier declaración: que seguimos construyendo un orden internacional basado en reglas, previsibilidad y cooperación”, apuntó el gobernante de Uruguay, país que integra el Mercosur junto con Argentina, Brasil y Paraguay, con Bolivia en proceso final de adhesión como miembro pleno.

La ceremonia de firma del acuerdo

En este sentido, indicó que la firma “no cierra un capítulo”, sino que obliga a los 31 países que lo integrarán a asumir una “responsabilidad histórica” con “el Estado de derecho, la democracia y el comercio justo”.

Por otro lado, resaltó que para Uruguay el acuerdo comercial con la UE implicará un crecimiento del 1,5% para la economía de su país, un incremento de las exportaciones del 4% y más empleo.

“La integración no nos debilita, nos potencia”, manifestó.

La ceremonia tuvo lugar en la sede del Banco Central de Paraguay, donde en 1991 empezó a andar el Mercado Común del Sur (Mercosur), con sus cuatro socios actuales: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Del lado europeo, asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen

De lado sudamericano también se hicieron presentes los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; cuyo país ostenta la presidencia rotativa del Mercosur; y de Argentina, Javier Milei.

También viajaron los líderes de Panamá, José Raúl Mulino; y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado.

La única ausencia notable es la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que no viajó a Asunción.

La firma pone fin a 26 años de negociaciones entre el bloque sudamericano y la UE, y permitirá crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta por población, con 720 millones de personas y un peso económico de unos 22 billones de dólares.

(Con información de EFE)