América Latina

Yamandú Orsi afirmó que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es “apostar por las reglas en tiempos de volatilidad”

El presidente de Uruguay valoró la firma del pacto entre los bloques. “En un mundo atravesado por tensiones, este acuerdo adquiere una relevancia particular”, afirmó

Guardar
El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (EFE/Federico Gutiérrez/Archivo)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo este sábado, en Asunción, que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es “apostar por las reglas en tiempos de volatilidad y cambios permanentes”.

En un mundo atravesado por tensiones, este acuerdo adquiere una relevancia particular”, afirmó Orsi en su discurso durante la ceremonia de la firma del tratado comercial entre los dos bloques, en la sede del Banco Central de Paraguay.

El mandatario progresista subrayó que “el camino más exigente es el camino del acuerdo”, una certeza que, según él, se materializa con esta asociación después de un cuarto de siglo de negociaciones.

“Lo que firmamos dice más que cualquier declaración: que seguimos construyendo un orden internacional basado en reglas, previsibilidad y cooperación”, apuntó el gobernante de Uruguay, país que integra el Mercosur junto con Argentina, Brasil y Paraguay, con Bolivia en proceso final de adhesión como miembro pleno.

La ceremonia de firma del
La ceremonia de firma del acuerdo

En este sentido, indicó que la firma “no cierra un capítulo”, sino que obliga a los 31 países que lo integrarán a asumir una “responsabilidad histórica” con “el Estado de derecho, la democracia y el comercio justo”.

Por otro lado, resaltó que para Uruguay el acuerdo comercial con la UE implicará un crecimiento del 1,5% para la economía de su país, un incremento de las exportaciones del 4% y más empleo.

La integración no nos debilita, nos potencia”, manifestó.

La ceremonia tuvo lugar en la sede del Banco Central de Paraguay, donde en 1991 empezó a andar el Mercado Común del Sur (Mercosur), con sus cuatro socios actuales: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Del lado europeo, asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen

De lado sudamericano también se hicieron presentes los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; cuyo país ostenta la presidencia rotativa del Mercosur; y de Argentina, Javier Milei.

También viajaron los líderes de Panamá, José Raúl Mulino; y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado.

La única ausencia notable es la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que no viajó a Asunción.

La firma pone fin a 26 años de negociaciones entre el bloque sudamericano y la UE, y permitirá crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta por población, con 720 millones de personas y un peso económico de unos 22 billones de dólares.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Acuerdo Unión Europea-MercosurYamandú OrsiUruguayÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Ursula von der Leyen dijo que el acuerdo Mercosur-UE “traerá trabajo, oportunidades y prosperidad”

“Elegimos una asociación productiva a largo plazo frente al aislamiento”, aseguró la presidenta de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen dijo

Santiago Peña afirmó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea demuestra que el diálogo es el “único camino”

El mandatario de Paraguay, país que ejerce la presidencia semestral del bloque sudamericano, resaltó que este paso deja atrás “las tinieblas del unilateralismo”

Santiago Peña afirmó que el

El Maquilishuat tiñe de rosa a El Salvador: la temporada que une tradición y naturaleza

Las calles y parques se transforman en un espectáculo visual único cada año gracias al Maquilishuat, símbolo salvadoreño que conecta a familias, turistas y amantes de la naturaleza en torno a la belleza y la identidad nacional

El Maquilishuat tiñe de rosa

Por qué usar tarjetas físicas puede ser un riesgo para los turistas

Las instituciones financieras enfrentan nuevos desafíos ante la sofisticación de los delitos durante las vacaciones y proliferan alternativas digitales para quienes buscan mayor protección

Por qué usar tarjetas físicas

Lula no viaja a Paraguay para la firma del acuerdo UE-Mercosur, pero recibió a Von der Leyen en Brasil

El presidente brasileño y la titular de la Comisión Europea celebraron el histórico pacto entre los dos bloques, después de décadas de negociaciones

Lula no viaja a Paraguay
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Catherine Juvinao denunció que restaurante

Catherine Juvinao denunció que restaurante que financió campaña de Carolina Corcho con casi $750 millones “no existe”

Hallan sin vida a Nancy Jazmín en Ciudad Obregón; su cuñado fue asesinado tras exigir su aparición

Sin Lula y con Milei, el Mercosur y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo de asociación en Paraguay

Hermanas de 16 y 10 años fueron engañadas por Roblox para huir de su casa y tomar autobús foráneo

La CAR reactivó la construcción de la ALO Sur tras actualizar licencia ambiental: estos son los nuevos avances

INFOBAE AMÉRICA
La vida social de delfines

La vida social de delfines y ballenas influye en la propagación de enfermedades, según un estudio científico

Cuatro muertos en accidente por acumulación de gases en una mina del centro de Colombia

El pacto de libre comercio con la UE es "el mayor logro" del Mercosur, destaca Milei

Costa dice que acuerdo UE-Mercosur va contra el uso del comercio como "arma geopolítica"

Israel repudia el anuncio de la comisión administrativa palestina para Gaza y pide explicaciones a EEUU

ENTRETENIMIENTO

La decisión que evalúan los

La decisión que evalúan los Rolling Stones para su futuro y que podría traerlos a Argentina después de 10 años

Timothy Busfield bajo la lupa: cronología de las denuncias por abuso y acoso sexual

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno