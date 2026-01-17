Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

En 2025 aumentaron los casos donde la víctima era menor de edad. Archivo

Panamá cerró el año 2025 con 593 homicidios a nivel nacional, según cifras estadísticas del Centro de Estadísticas del Ministerio Público (MP).

El total representa 10 casos más que en 2024, cuando se registraron 583 asesinatos, lo que equivale a un incremento interanual de 1.72%, de acuerdo con el informe oficial.

Los datos consolidados forman parte del balance anual de criminalidad y permiten observar la evolución del delito contra la vida, así como identificar variables asociadas al perfil de las víctimas, los medios utilizados y la localización territorial de los hechos.

En términos demográficos, el informe del MP señala que la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes. El grupo etario con mayor número de homicidios fue el comprendido entre 18 y 24 años, con 120 casos registrados durante 2025.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha señalado que un alto porcentaje de los homicidios, están relacionados con el incremento del tráfico de drogas.

Le siguió el rango de 25 a 29 años, en el que se contabilizaron 107 homicidios en personas de sexo masculino. Estos dos segmentos concentraron una parte significativa de los asesinatos registrados a nivel nacional.

Respecto al método empleado, el reporte estadístico confirma que las armas de fuego fueron el principal medio utilizado en los homicidios ocurridos durante el año. En total, 518 casos, equivalentes al 87.4% del total, se perpetraron con este tipo de arma.

En contraste, 17 homicidios, es decir, el 7.3%, se cometieron con armas punzocortantes. El resto de los casos corresponde a otros mecanismos no detallados en el resumen estadístico divulgado.

El análisis territorial muestra una concentración de los homicidios en áreas urbanas específicas.

En el distrito de Panamá, los barrios con mayor incidencia fueron Pedregal, Tocumen y 24 de Diciembre, según los registros del MP. En el distrito de San Miguelito, los corregimientos identificados con mayor número de casos fueron Belisario Frías, Belisario Porras y Amelia Denis de Icaza.

En la provincia de Colón, las zonas con mayor recurrencia de homicidios durante 2025 fueron Cativá, Cristóbal Este y Barrio Norte, de acuerdo con la información recopilada por las autoridades.

Estos datos permiten ubicar los principales focos territoriales del delito contra la vida durante el periodo analizado.

Antes del cierre oficial del año, conteos preliminares situaban el número de homicidios en torno a los 560 casos. Sin embargo, tras incorporar los hechos registrados en las últimas semanas de diciembre, el total anual se ajustó a 593 víctimas, cifra que fue finalmente validada por el Ministerio Público.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha comentado que un porcentaje importante de los homicidios, están relacionados con el tráfico de drogas, que en los últimos años se ha incrementado en el país.

Centroamérica

En el contexto regional, los datos disponibles para 2025 muestran diferencias significativas entre los países de Centroamérica.

El Salvador reportó 82 homicidios en todo el año, de acuerdo con cifras oficiales de su Gabinete de Seguridad, mientras que Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Estas cifras permiten ubicar a Panamá en un punto intermedio en términos absolutos dentro de la región.

En otros países de Centroamérica, como Guatemala y Honduras, los registros absolutos de homicidios se mantuvieron por encima de los reportados en Panamá, según compilaciones regionales de organismos de seguridad.

En el ámbito interno, la Policía Nacional mantuvo durante 2025 distintos operativos de seguridad, entre ellos la operación Odiseo, orientada a contrarrestar el accionar delictivo en zonas de mayor incidencia.

Las estadísticas del Ministerio Público sirven como insumo para el seguimiento institucional del comportamiento delictivo y la planificación de estrategias de seguridad.

Las cifras correspondientes al cierre de 2025 constituyen la base estadística para la evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad y prevención del delito.

Con el inicio de 2026, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad continúan el monitoreo de los homicidios a nivel nacional, utilizando estos registros oficiales como referencia para la comparación interanual y el análisis de tendencias.