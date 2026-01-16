América Latina

Jair Bolsonaro fue trasladado a una cárcel de Brasilia con cocina, televisión, cama matrimonial y un área externa privada

El ex presidente de Brasil cumplirá su condena por intento de golpe de Estado en condiciones “más favorables”, según la decisión judicial

Guardar
El ex presidente de Brasil
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (EFE/Andre Borges)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado el jueves a una cárcel en Brasilia, donde cumplirá su condena por intento de golpe de Estado en condiciones “más favorables”, según una decisión judicial obtenida por la agencia de noticias AFP.

El ex mandatario ultraderechista fue condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma “autoritaria” tras su derrota ante el actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

El traslado del ex jefe de Estado (2019-2022), de 70 años y con problemas de salud, ocurre días después de que su defensa reiterara su pedido de prisión domiciliaria “humanitaria”.

Recluido desde finales de noviembre en una habitación de la sede de la Policía Federal en Brasilia, Bolsonaro fue llevado al centro penitenciario Papuda, en las afueras de la capital, según la decisión judicial, firmada por el magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes, a cargo del caso.

El tribunal indicó que Bolsonaro “ya está en la Papudinha”, un predio de la policía militar ubicado dentro del enorme complejo carcelario de Papuda.

Apuntó que allí tendrá más tiempo para recibir visitas, podrá tomar sol y hacer ejercicios en cualquier momento del día, y dispondrá de una cinta de correr y una bicicleta, siguiendo recomendaciones médicas.

Agentes de policía vigilan la
Agentes de policía vigilan la vía de acceso al Complejo Penitenciario de Papuda luego de que el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ordenó el traslado del ex presidente Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

“Tamaña maldad”

Bolsonaro tendrá uso exclusivo de un espacio reservado normalmente para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada, añadió la corte.

Aunque Moraes calificó las nuevas condiciones de reclusión de “aún más favorables” respecto a las anteriores, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del ex presidente, criticó un traslado a un “ambiente carcelario severo”.

En su cuenta de X, denunció una “tamaña maldad” del juez contra su padre.

La familia, los abogados y aliados de Bolsonaro emprendieron en las últimas semanas una campaña para cuestionar las condiciones de reclusión del ex mandatario y reclaman que le sea autorizada la prisión domiciliaria por motivos de salud.

El líder de la extrema derecha brasileña, que sufre las secuelas de un ataque con arma blanca en 2018, estuvo por más de una semana en diciembre hospitalizado para una cirugía de hernia inguinal, y recibió atención médica tras golpearse la cabeza durante una caída en la prisión, que no le causó lesiones graves.

El juez Moraes respondió a las críticas “carentes de veracidad”, señalando que el ex presidente ya se beneficiaba de “condiciones absolutamente excepcionales y privilegiadas” en la sede policial, incluyendo el servicio de entrega de comida negado al resto de presos en Brasil.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, camina después de visitar a su padre en un edificio de la Policía Federal en Brasilia, Brasil, 15 de enero de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

Nueva evaluación médica

Moraes ha negado en varias oportunidades los pedidos de prisión domiciliaria para Bolsonaro. Para decidir sobre el más reciente, presentado esta semana, el juez autorizó el jueves una nueva evaluación médica del detenido.

Ya inhabilitado para postularse a un cargo público antes de su juicio, el ex capitán del ejército siempre ha negado cualquier intento de golpe de Estado y ha denunciado “persecución política”.

Según la norma vigente, Bolsonaro debería permanecer encarcelado aproximadamente ocho años antes de poder optar a una flexibilización de la pena.

Pero el Congreso, de mayoría conservadora, aprobó en diciembre una ley que podría reducir ese periodo a poco más de dos años.

Aunque fue vetado la semana pasada por Lula, los legisladores pueden derribar el veto con una votación.

Lula, de 80 años, no ha ocultado su intención de presentarse a un cuarto mandato en las elecciones de octubre.

Como rival podría enfrentar nuevamente a un Bolsonaro: el hijo mayor del ex presidente, el senador Flavio Bolsonaro, apoyado por su padre desde la prisión para llevar su legado en las urnas.

(AFP)

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Chile y Bolivia acordaron reforzar su cooperación bilateral tras casi medio siglo de relaciones distantes

La visita a Santiago del titular de Exteriores boliviano fue calificada como un paso significativo en el vínculo de ambos países, según las autoridades que celebraron la reanudación de contactos diplomáticos formales

Chile y Bolivia acordaron reforzar

Denuncian la opacidad y las restricciones impuestas en las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Familiares y defensores de derechos humanos exigen justicia, transparencia y el fin de las medidas arbitrarias

Denuncian la opacidad y las

La dictadura de Nicaragua intensifica la represión digital y provoca un éxodo masivo de periodistas

La censura y la persecución mantienen en crisis la libertad de expresión en este país

La dictadura de Nicaragua intensifica

El Ministro para Latinoamérica británico en Infobae: “He visto de primera mano los desafíos que enfrenta el pueblo ecuatoriano”

En una entrevista exclusiva con Infobae, Chris Elmore abordó el rol de Ecuador como país de tránsito de cocaína hacia Europa, reconoció la responsabilidad de la demanda europea y detalló el apoyo operativo y formativo del Reino Unido en seguridad y justicia

El Ministro para Latinoamérica británico

Ecuador planifica la construcción de su primer puerto espacial para 2030

El país busca aprovechar su ubicación en la línea ecuatorial para integrarse a la economía espacial, con una infraestructura que permitiría lanzamientos verticales y horizontales

Ecuador planifica la construcción de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Dar de baja el RUC

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

En 2025 se robaron 167 celulares por hora en Perú, menos que el año pasado

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Precio de la gasolina en Puebla: magna, premium y diésel este 16 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Rusia anuncia la toma de dos localidades en Ucrania durante las últimas 24 horas

Vox traslada a COAG Andalucía su "apoyo al campo" y su oposición al acuerdo de Mercosur

La española Iberdrola recurre el bloqueo de Trump a su proyecto eólico en Massachusetts

El fin de semana será lluvioso con viento fuerte y oleaje en el Mediterráneo, y frío normal para la época

Putin y Pezeshkian abogan por una pronta desescalada de la tensión en torno a Irán

ENTRETENIMIENTO

“Escribir fue mi primer espacio

“Escribir fue mi primer espacio de identidad”: cómo Jennette McCurdy reconstruyó su vida tras el trastorno alimentario

La increíble transformación física de Chris Hemsworth para Avengers: “La fuerza no se construye de la noche a la mañana”

Pamela Anderson expresó malestar tras un encuentro con Seth Rogen en los Globos de Oro

La razón por la que Pamela Anderson se sintió de lo más incómoda en los Globos de Oro: “Espero que se me acerque para pedir disculpas”

La escena más tensa de Timothée Chalamet durante el rodaje de ‘Marty Supreme’ fue con un extra que le amenazó: “He estado 30 años en la cárcel”