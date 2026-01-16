El Salvador

Giulia Zanoni cautiva Cojutepeque: el furor por su llegada en convertible, la coronación local y el vínculo con la cultura salvadoreña

La emoción se desbordó en las calles durante la fiesta patronal. Una joven reina y la tradición renovada generaron escenas de alegría que sorprendieron hasta a los propios habitantes

Durante las fiestas patronales de Cojutepeque, Giulia Zanoni se convirtió en la figura central de la celebración, destacando por su actitud cercana y la energía con la que compartió con los asistentes. La llegada de Zanoni en un convertible rojo fue uno de los momentos más comentados de la jornada, generando entusiasmo entre el público y consolidando su imagen como referente nacional.

A lo largo del evento, Zanoni participó en actividades protocolarias y compartió escenario con las reinas locales, fortaleciendo el vínculo con la comunidad. Su presencia en las festividades no solo atrajo la atención de los asistentes, sino que también proyectó el valor de las tradiciones y costumbres salvadoreñas, reafirmando su papel como embajadora de la cultura del país.

Las calles de Cojutepeque se llenaron de música, color y entusiasmo durante las fiestas patronales de enero, mientras la ciudad recibía a Giulia Zanoni, actual Miss Universo El Salvador, cuya aparición a bordo de un convertible rojo decorado con rosas se convirtió en el acontecimiento central de la jornada.

La presencia de Zanoni generó una respuesta masiva de asistentes y marcó el inicio de una velada festiva en el parque central de la ciudad.

A través de un video que publicó Zanoni en su cuenta red social de X, se evidencia como descendió del vehículo vistiendo un vestido beige con pedrería, banda y corona, elementos que identifican su investidura en certámenes internacionales.

Durante el recorrido, la joven saludó al público y se acercó a quienes aguardaban para fotografiarse con ella, reforzando su imagen como figura cercana y querida en el país. La llegada de Zanoni desató el furor de los presentes, quienes se congregaron para presenciar el desfile y la ceremonia de coronación local.

El furor por su llegada en convertible, la coronación local y el vínculo con la cultura salvadoreña

Las festividades incluyeron la coronación de Karla I como Reina de la Academia KV 2026 y la participación de Emilia I, Reina de la Caña de Azúcar 2026/2027, quienes compartieron escenario con Zanoni en un ambiente marcado por la música, los bailes típicos y la convivencia familiar. La actividad reunió tanto a habitantes de Cojutepeque como a visitantes de diferentes localidades, consolidando el evento como uno de los más esperados del calendario local.

El programa de las fiestas incluyó también presentaciones artísticas y actividades tradicionales, que aportaron al ambiente de celebración. Las imágenes de la llegada de Zanoni a bordo del convertible se compartieron ampliamente en redes sociales, ilustrando el impacto de su visita en la ciudad y el entusiasmo generado entre el público.

Giulia Zanoni: proyección internacional y reconocimiento tras su paso por Miss Universo y otros certámenes

Giulia Zanoni ha logrado consolidar su presencia en el ámbito nacional e internacional a raíz de su desempeño en certámenes de belleza. Tras obtener el título de Miss Universo El Salvador, representó al país en Miss Universo 2025, donde avanzó hasta la etapa de semifinales y destacó por su desenvolvimiento en las pruebas de oratoria y pasarela.

Su participación fue ampliamente seguida en medios y redes sociales, generando comentarios positivos por parte de la audiencia salvadoreña y de la comunidad internacional.

Además de su experiencia en Miss Universo, Zanoni compitió en Miss Grand International, donde nuevamente figuró entre las semifinalistas y fue reconocida por su capacidad de adaptación y proyección escénica. Estos logros le permitieron posicionarse como una de las figuras más relevantes entre las representantes salvadoreñas de los últimos años, y le abrieron la puerta a diferentes actividades públicas y sociales en el país.

Su trayectoria en el mundo de la belleza se ha caracterizado por una imagen cercana y una comunicación directa con el público, lo que ha favorecido su participación en eventos comunitarios y festividades tradicionales, como las celebraciones patronales de Cojutepeque.

Zanoni ha sido invitada a compartir su experiencia con jóvenes y ha participado en iniciativas de promoción cultural, consolidando su papel como referente nacional y embajadora de la imagen salvadoreña en escenarios internacionales.

