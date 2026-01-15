América Latina

Pese a la baja en los ataques, un fiscal reconoció que aún hay varios grupos radicales mapuches activos en el sur de Chile

Según el persecutor Roberto Garrido, las denuncias disminuyeron un 6% durante 2025 en La Araucanía

Miembros de la agrupación Weichán
Miembros de la agrupación Weichán Auka Mapu (WAM).

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, entregó este miércoles su Cuenta Pública de 2025 en la ciudad de Temuco (680 kms al sur de Santiago), ocasión en la que admitió que aunque las denuncias por ataques siguen disminuyendo año tras año, aún existen varios grupos radicales mapuches activos no solo en La Araucanía sino en toda la Macrozona Sur chilena, que comprende además las regiones de Los Ríos y Los Lagos y la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío.

El persecutor detalló que durante todo el año pasado, la Fiscalía que dirige recibió 226 denuncias, un 6% menos que en 2025 y un 77% menos que en 2021, cuando hubo un récord de hechos de violencia.

“Hay una disminución importante desde el año 2021 donde hubo un peak de violencia, y también respecto al año pasado, pero esta cifra no nos deja conformes: estos grupos no están desarticulados, no han cesado su acción violenta y más bien se están rearmando, cambiando su estructura y forma de operar”, sostuvo, según consignó BioBíoChile.

Cabe señalar que grupos como la histórica Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichán Auka Mapu (WAM), Liberación Nacional Mapuche (LMN) y Resistencia Mapuche Malleco (RMM), se han adjudicado atentados en los últimos años.

De acuerdo a Garrido, dichas organizaciones se escudan en el concepto de “preso político” para reivindicar sus atentados.

“En un mundo donde aún persiste la persecución de las ideas, pretender llamar “preso político” a quien roba un automóvil y luego mutila a su víctima, no solo distorsiona el sentido de ese concepto, sino que constituye una falta de respeto a la memoria de quienes han luchado por construir una sociedad más inclusiva y democrática”, manifestó en su alocución.

93 personas fueron sentenciadas en
93 personas fueron sentenciadas en 2025 en La Araucanía por delitos asociados a la violencia rural, detalló el fiscal Roberto Garrido.

Asesinato de tres carabineros

De acuerdo a las cifras entregadas, durante el año pasado 93 personas fueron sentenciadas en La Araucanía por delitos asociados a la violencia rural, y actualmente hay 38 acusados en prisión preventiva a la espera del resultado de las investigaciones.

Garrido recordó que el caso más difícil de abordar hasta ahora ha sido el cruel asesinato de tres carabineros ocurrido en Cañete (Región del Bío Bío), la madrugada de 27 de abril de 2024, cuyo juicio oral está programado para el 19 de enero próximo y tendrá en el banquillo a cuatro acusados, tres de ellos hermanos.

Por su parte, el seremi de seguridad pública de La Araucanía, Israel Campusano, dejó en claro que en el país no existe la figura del “preso político”.

“No hay presos políticos en Chile. Aquí la demanda de ellos es por impunidad y por bajar las altas condenas. Pero aquí estamos hablando de homicidios, delitos terroristas, robo de vehículos, extorsión en el agro, en fin, delitos graves. Aquí no hablamos de causas, sino de delitos: las causas se escuchan, los delitos se persiguen”, cerró la autoridad al medio citado.

