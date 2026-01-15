América Latina

Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras con ceremonia inédita en el Congreso y bajo mirada internacional

El traspaso presidencial cambia los hábitos históricos y apunta a un mensaje de renovación institucional. La presencia de múltiples actores y la estricta observancia de normas potencian la relevancia del evento para Honduras

FOTO DE ARCHIVO- Nasry Asfura,
FOTO DE ARCHIVO- Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras, durante el mitin de cierre de su campaña electoral en Tegucigalpa, Honduras, el 21 de noviembre de 2021. REUTERS/Fredy Rodríguez

La toma de posesión presidencial en Honduras tendrá lugar el próximo 27 de enero de 2026, día en que Nasry Asfura asumirá oficialmente el cargo de presidente, conforme al calendario constitucional.

El evento marcará el inicio del período presidencial que se extenderá hasta el 27 de enero de 2030, según estipula la legislación vigente.

A diferencia de ocasiones anteriores, la ceremonia se realizará en el Congreso Nacional, descartándose el tradicional Estadio Nacional Chelato Uclés, de acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales y recogida por La Prensa.

Esta elección obedece a la política del nuevo gobierno de reducir gastos considerados innecesarios, estableciendo así un nuevo precedente en el protocolo institucional del país.

Simpatizantes de Nasry Asfura, del
Simpatizantes de Nasry Asfura, del Partido Nacional, reaccionan después de que el organismo electoral centroamericano lo declaró ganador de las elecciones presidenciales, tras semanas de incertidumbre y acusaciones de fraude, en la casa de campaña del partido en Tegucigalpa, Honduras, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonel Estrada

Pese a que se ha definido el lugar y la fecha precisa, aún no se ha dado a conocer el horario específico del acto protocolario. El evento reunirá a autoridades de los tres poderes del Estado, así como a representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, delegaciones internacionales y actores de distintos sectores de la sociedad civil.

De esta manera, el país centroamericano dará paso formalmente a una nueva administración, bajo la observancia directa tanto de actores nacionales como internacionales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el 24 de diciembre la declaratoria que proclama a Asfura como presidente electo. El mismo organismo confirmó que el mandato presidencial comenzará exactamente el 27 de enero, continuando la tradición establecida tras las elecciones generales de noviembre.

Nasry “Tito” Asfura durante una
Nasry “Tito” Asfura durante una gira de campaña por la Presidencia de la República de Honduras como candidato del Partido Nacional. (Infobae)

Según destaca La Prensa, este traspaso de poder se realizará conforme a los plazos y procedimientos que establece la Constitución de la República.

De acuerdo con la información del medio hondureño, la duración del período presidencial queda fijada hasta el 27 de enero de 2030, fecha establecida como fin de ciclo para el Ejecutivo elegido.

Bajo la lupa internacional

Con la ceremonia planificada en el recinto legislativo y la presencia de líderes institucionales y delegaciones extranjeras, Honduras formalizará el inicio de la gestión de Nasry Asfura ante la mirada de diferentes sectores clave del país y la comunidad internacional.

La semana pasada, en un comunicado oficial dirigido a las Misiones Diplomáticas y a los Organismos Internacionales acreditados en el país, la oficina del presidente electo, Asfura Zablah, ofreció un saludo respetuoso en vísperas de la transición.

El documento subraya la importancia histórica del momento e informa que las ceremonias contarán con la presencia de altos representantes internacionales: “Las ceremonias previstas se realizarán con el acompañamiento de los Excelentísimos y Honorables Jefes de Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales acreditados ante el Pueblo y Gobierno de Honduras”.

Fotografía cedida por el Comité
Fotografía cedida por el Comité Campaña Partido Nacional que muestra a Nasry Asfura junto al presidente del Congreso nacional, Mauricio Oliva (d), durante un acto el 19 de noviembre de 2021, en la ciudad de Choluteca (Honduras), en el marco de su campaña a la presidencia. EFE/ Comité Campaña Partido Nacional Honduras

El presidente electo reiteró su disposición para facilitar contactos personales al más alto nivel, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y la cooperación bilateral y multilateral entre Honduras y la comunidad internacional.

“El objetivo es garantizar el fortalecimiento de los lazos de amistad y de cooperación bilateral y multilateral que unen a Honduras con la comunidad internacional”, destacó el comunicado.

La oficina de Asfura Zablah concluyó reafirmando su respeto y consideración hacia el Cuerpo Diplomático y los organismos internacionales, haciendo hincapié en su seguridad y en la importancia del respaldo internacional durante el proceso de transmisión de mando.

