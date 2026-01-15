América Latina

El Partido Libertario chileno descartó formar parte del nuevo gobierno de José Antonio Kast

Su líder, el diputado Johannes Kaiser, advirtió que “vamos a criticar lo que no nos parezca”

Kaiser señaló que si el gobierno de Kast "empieza a avanzar de una manera que nosotros consideramos equivocada, vamos a levantar la voz”.

Tal como se veía venir, el líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, anunció que no serán parte del gobierno de José Antonio Kast, a pesar de ubicarse en el mismo espectro político y haberle entregado su apoyo al presidente electo en el balotaje del 14 de diciembre pasado.

“El diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática. Podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia”, informaron este miércoles mediante un comunicado de prensa.

“Nuestro deber es servir a los intereses superiores de la Patria, defender los valores que están consagrados en nuestra declaración de principios y hacer todos los aportes que consideramos correctos al próximo Gobierno para ayudarle a realizar una buena gestión”, agregaron.

Finalmente, reconocieron “la autonomía y el derecho del Presidente Electo para diseñar su equipo de Gobierno” y le desearon “éxito a él y a su gabinete, puesto que de ello depende el futuro de Chile”.

Cabe recordar que el anuncio oficial vino un par de días después de que Kaiser admitiera en una entrevista televisiva que “si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo”.

Kaiser logró el 13,94% de los votos en la primera vuelta, celebrada el 16 de noviembre de 2025, quedando en el cuarto lugar.

Aportes relevantes

Por la tarde, Kaiser conversó con radio El Conquistador, ocasión en la que dio más detalles de su ausencia en el gabinete que alista Kast y aseguró que el diseño político del gobierno entrante “no considera al Partido Nacional Libertario de tal manera que éste pueda hacer algún tipo de aporte relevante”.

“No tiene sentido imponerse donde a uno no necesariamente lo están buscando y no lo necesitan”, sostuvo hidalgo.

De acuerdo al también diputado, “nuestra convicción era que había que hacer una reforma al Poder Judicial, no hay posibilidad de hacer eso. Nuestro aporte en materia de Defensa queda descartado, en materia de Seguridad, descartado”.

Así las cosas, “no hay espacio para que el Partido Nacional Libertario pueda demostrar una gestión sectorial que lo destaque o que lo diferencie de manera positiva”, aseguró taxativo.

Tocante al apoyo que su colectividad le dará a las iniciativas del nuevo gobierno, Kaiser dejó en claro que “hay ciertas cosas que respaldamos y ciertas cosas que no, vamos a criticar lo que no nos parezca y vamos a apoyar lo que nos parezca”.

“Como partido que no está en el gobierno vamos a hacer la tarea de fiscalización que le corresponde a cualquier partido en el Congreso. No sé si eso se entiende necesariamente como oposición (...) Ahora, si empieza a avanzar de la manera que nosotros consideramos equivocada, naturalmente que ahí vamos a levantar la voz”, remató el líder libertario.

