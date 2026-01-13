América Latina

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

La ministra Inés Manzano aseguró que el sistema eléctrico tiene respaldo suficiente

Guardar
La ministra de Energía, Inés
La ministra de Energía, Inés Manzano. REUTERS/Karen Toro

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, afirmó que en Ecuador no habrá apagones y que el sistema eléctrico cuenta con respaldo suficiente para atender la demanda durante 2025 y 2026, incluso frente a escenarios de menor disponibilidad hídrica. La funcionaria sostuvo esta posición en una entrevista concedida al programa De lunes a lunes, de Teleamazonas, donde insistió en que la clave está en la gestión operativa, la diversificación de fuentes y la incorporación gradual de nueva capacidad de generación.

Según Manzano, el Gobierno trabaja con información técnica del operador del sistema y de los institutos de monitoreo climático, lo que le permite asegurar que no se repetirá un escenario de racionamientos generalizados como el vivido en años anteriores.

En su intervención, la ministra rechazó la idea de que el país esté al borde de un nuevo ciclo de apagones por estiaje. Señaló que, a diferencia de lo que se ha difundido en el debate público, los períodos críticos de menor caudal no se concentran en los primeros meses del año, sino hacia el último trimestre, y que para entonces se prevé contar con mayores márgenes de oferta.

ARCHIVO - Mónica Valiente espera
ARCHIVO - Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento, el martes 15 de octubre de 2024, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

Manzano defendió el rol de las hidroeléctricas como eje de la matriz energética ecuatoriana y pidió no “satanizar” esta fuente, recordando que históricamente ha permitido cubrir hasta el 90 % de la generación nacional. A su criterio, los problemas del pasado se explican más por falta de inversión y mantenimiento oportuno que por una debilidad estructural del modelo.

La ministra detalló que, en el último año, se incorporaron cerca de 838 megavatios adicionales al sistema mediante recuperación de centrales, entrada de nuevos proyectos y generación de respaldo, incluyendo barcazas y plantas térmicas.

A ello se suma la participación de empresas privadas que cuentan con generación propia y que, bajo esquemas voluntarios y remunerados, entregan energía al sistema nacional. Manzano subrayó que estos mecanismos no constituyen apagones encubiertos ni desconexiones obligatorias, sino compras de energía para fortalecer la oferta en momentos de mayor demanda. En paralelo, recordó que Ecuador mantiene interconexiones con Colombia y Perú que permiten importar electricidad cuando es necesario, así como exportar excedentes en épocas de alta disponibilidad.

Samantha Alcívar juega con una
Samantha Alcívar juega con una vela en la panadería de sus padres durante un apagón eléctrico por racionamiento en Quito, Ecuador, el martes 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Desde esta perspectiva, la posición oficial es que el riesgo de racionamientos está controlado y que el énfasis debe ponerse en consolidar proyectos de mediano y largo plazo, como los ciclos combinados a gas y nuevas plantas renovables, que acompañen el crecimiento de la demanda. Manzano reconoció que este tipo de infraestructura no se construye de forma inmediata, pero sostuvo que el país ya se encuentra en una fase de transición que permitirá reducir la dependencia de soluciones de emergencia.

Esta lectura contrasta con la advertencia formulada por el analista energético José Alvear, en una entrevista concedida la semana pasada a Infobae. Alvear sostuvo que el sistema eléctrico ecuatoriano sigue siendo frágil y que existe un riesgo real de apagones en el corto plazo si no se materializan soluciones estructurales. En su análisis, el problema central no es solo climático, sino de planificación, gestión y tiempos de ejecución. A su juicio, varios de los proyectos anunciados por el Gobierno, tanto térmicos como renovables, no podrían entrar en operación antes de finales de la década debido a los plazos técnicos de licitación, fabricación de equipos y construcción.

El experto cuestionó, además, la forma en que se comunican las cifras de nueva capacidad instalada, especialmente en el caso de proyectos fotovoltaicos, y advirtió que la potencia nominal no equivale a la energía efectivamente disponible para el sistema. También señaló que el parque termoeléctrico existente presenta altos niveles de indisponibilidad por su antigüedad y que las recuperaciones recientes serían insuficientes para cubrir un déficit que, según su estimación, ronda los mil megavatios. Desde esta óptica, Alvear considera que el país sigue dependiendo de compras externas y de generación de emergencia a altos costos, lo que aumenta la vulnerabilidad ante eventos climáticos regionales.

Temas Relacionados

Inés ManzanoEnergía EcuadorApagones Ecuador

Últimas Noticias

Las autoridades refuerzan controles y supervisión tras emergencia por inundaciones en complejo habitacional

Un llamado a mayores inspecciones en obras de construcción llevó al gobierno a emitir órdenes de nuevas evaluaciones técnicas, orientadas a prevenir riesgos futuros para las familias afectadas por lluvias

Las autoridades refuerzan controles y

Parlamentarios de oposición pedirán investigar posibles aportes del régimen chavista al Partido Comunista chileno

Diputados de la UDI recordaron los USD 9 millones que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) habría transferido entre 2008 y 2009 a una fundación vinculada al PC

Parlamentarios de oposición pedirán investigar

El Show Aéreo Ilopango 2026 prepara una nueva edición con acrobacias internacionales y apoyo a la niñez

Un espectáculo de acrobacia aérea y solidaridad se vivirá en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, donde expertos del mundo y actividades para toda la familia buscan atraer a miles de visitantes

El Show Aéreo Ilopango 2026

Diputados discutirán hoy nuevo proyecto de ley para el fomento de la expansión de inversiones

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, convocada para las 2:30 p.m., discutirá un nuevo proyecto de ley, que podría ser aprobado en la plenaria de mañana.

Diputados discutirán hoy nuevo proyecto

Remesas récord en Centroamérica: números históricos y temor a nuevas leyes en EE.UU.

El auge de las transferencias desde el exterior marcó récords en Guatemala, El Salvador y Honduras en 2024. Pero el nuevo impuesto a las remesas aprobado por el congreso de Estados Unidos amenaza el sustento de millones de familias en la región.

Remesas récord en Centroamérica: números
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juanjo, veterinario: “Que un perro

Juanjo, veterinario: “Que un perro beba mucha agua puede ser síntoma de varias enfermedades”

Sheinbaum llama a debatir sobre regulación de IA, revela que su gobierno trabaja en crear laboratorio: “Es un tema internacional”

Un día después de la llamada con Sheinbaum, Trump califica el T-MEC como “irrelevante”

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Bloqueo en avenida Universidad: maestros protestan por presunto acoso laboral en la SEP

INFOBAE AMÉRICA
Microsoft redefine el comercio minorista

Microsoft redefine el comercio minorista con nuevas soluciones de inteligencia artificial agéntica

Luz Arcas estrena 'Morphine' en Teatro de La Abadía, un "solísimo" de danza "repleto de muertos, espiritismo y rituales"

La Reina entrega el Premio Zenda a Vila-Matas, que afirma que hay "imbéciles" en todos los ambientes y no solo digitales

El Sindicato de Técnicos de Enfermería confía en que la titulación de TCAE se actualice "más pronto que tarde"

Makoke, en 'shock' tras escuchar a las exempleadas de Julio Iglesias: "Me parece aberrante y estremecedor"

ENTRETENIMIENTO

BTS Tour 2026: cómo comprar

BTS Tour 2026: cómo comprar boletos para los conciertos de la boyband en América Latina

“Avengers: Doomsday”: Shuri y La Mole se encuentran en nuevo tráiler de la anticipada película

El esperado cara a cara entre Shuri y La Cosa sorprendió en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday

George Clooney confronta a Quentin Tarantino tras las críticas a Paul Dano: “No disfruto ver a la gente ser cruel”

¿Habrá segunda temporada de “Adolescencia”? Esto dijo su creador