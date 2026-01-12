Marco Rubio recibe en Washington al presidente electo de Honduras Nasry “Tito” Asfura

Marco Rubio recibirá este lunes en Washington al presidente electo de Honduras Nasry “Tito” Asfura

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sostendrá este lunes en Washington una reunión oficial con Nasry ‘Tito’ Asfura, presidente electo de Honduras.

El encuentro, confirmado por el Departamento de Estado, se inscribe en la agenda del mandatario electo hondureño, quien prevé también reuniones con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y altos funcionarios estadounidenses, tras su reciente declaración oficial como presidente electo y en medio de una coyuntura de alta tensión institucional en su país.

La cita tendrá lugar en la sede del Departamento de Estado a las 16:00 hora local (21:00 GMT) y contará con la participación de Christopher Landau, vicesecretario de Estado.

Asfura llegó a la capital estadounidense acompañado por varios colaboradores, entre ellos la ex canciller Mireya Agüero, para iniciar una serie de encuentros enfocados en el fortalecimiento de la relación bilateral.

El presidente electo de Honduras, Nasry "Tito" Asfura

La agenda de Rubio y Asfura incluye el análisis de la cooperación en materia de seguridad, cuestiones migratorias y la revisión de aranceles comerciales entre ambos países. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Honduras, donde residen aproximadamente dos millones de hondureños, tanto en situación regular como irregular.

Está previsto que Asfura mantenga además encuentros con autoridades del Gobierno estadounidense y directivos del BID. Fuentes próximas al presidente electo señalaron que el fortalecimiento económico y la mejora de la cooperación bilateral ocupan un lugar central en las discusiones.

El viaje de Asfura a Estados Unidos ocurre tras su proclamación como presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral el 24 de diciembre. Fue elegido luego de los comicios generales del 30 de noviembre, marcados por impugnaciones del escrutinio y demandas de recuento “voto por voto” promovidas por el presidente del Parlamento, Luis Redondo, y respaldadas por la presidenta saliente, Xiomara Castro.

Poco después de ser oficializados los resultados, Rubio felicitó a Asfura por teléfono, remarcando la relevancia de la colaboración en seguridad y de los lazos económicos entre ambas naciones. Asfura asumirá la presidencia el 27 de enero y sucederá a Castro, la primera mujer en ocupar el Ejecutivo en Honduras.

La confirmación del triunfo de Asfura se produce en un entorno político tenso, con disputas institucionales y desafíos a la autonomía de los órganos electorales internos. El Consejo Nacional Electoral ha recibido directrices que, según su presidenta, Ana Paola Hall, ponen en riesgo su autonomía, especialmente tras la aprobación parlamentaria de un nuevo recuento “voto por voto”.

Hall reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en la custodia del material electoral y defendió que este permanezca bajo jurisdicción del Consejo Nacional Electoral, advirtiendo que no debe ser vulnerado ni tomado por la fuerza. Enfatizó la necesidad de defender la alternancia democrática y la legalidad del escrutinio.

“Hoy, la institucionalidad es la última barrera para defender nuestra democracia; por eso, a pesar de que continuamos enfrentando la embestida violenta, sin límite ni tregua del oficialismo, reitero ante el pueblo hondureño: ¡Nos mantendremos firmes!”, dijo.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall (EFE/ Carlos Lemos/Archivo)

“Confío en que todas las instituciones defenderemos con dignidad nuestra autonomía y la legalidad de nuestras acciones”, agregó.

El Tribunal de Justicia Electoral deberá presentar su informe sobre actas impugnadas antes del 20 de enero. Mientras tanto, Hall hizo hincapié en preservar la autonomía institucional ante intentos de algunos sectores por usurpar atribuciones y desconocer el mandato constitucional.

A pesar de la presión política interna, las autoridades electorales reafirman su compromiso con la estabilidad democrática y la defensa del resultado electoral ante una crisis prolongada. En ese contexto, la determinación institucional se mantiene como garantía frente al complejo escenario político.

(Con información de EFE)