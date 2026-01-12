América Latina

El régimen cubano rechazó negociar con EEUU tras las presiones de Trump

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo que no hay conversaciones con Washington salvo contactos técnicos sobre migración. El presidente de EEUU advirtió que la ya no vivirá del petróleo venezolano tras el derrocamiento de Maduro

La bandera cubana ondea a media asta en la Tribuna Antiimperialista, cerca de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el lunes 5 de enero de 2026, en memoria de los cubanos que murieron dos días antes en Caracas, Venezuela, durante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses. (Foto AP/Ramón Espinosa)

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo el lunes que su administración no está en conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, un día después de que el presidente Donald Trump amenazara a la isla caribeña tras el ataque estadounidense a Venezuela.

Díaz-Canel publicó una serie de breves declaraciones en X después de que Trump sugiriera que Cuba “llegara a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”. No especificó qué tipo de acuerdo.

Díaz-Canel escribió que “para que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba progresen, deben basarse en el derecho internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coacción económica”.

Añadió: “Siempre hemos estado dispuestos a mantener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo, los principios del derecho internacional y el beneficio mutuo, sin injerencia en los asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

Sus declaraciones fueron republicadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en X.

El domingo, Trump escribió que Cuba ya no viviría del petróleo y el dinero de Venezuela, país que Estados Unidos atacó el 3 de enero en una sorprendente operación que causó la muerte de 32 oficiales cubanos y condujo al arresto del dictador Nicolás Maduro.

Cuba recibía aproximadamente 35.000 barriles diarios de Venezuela antes del ataque de Estados Unidos, junto con unos 5.500 barriles diarios de México y unos 7.500 de Rusia, según Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, que realiza un seguimiento de los envíos.

Incluso con los envíos de petróleo de Venezuela, los apagones generalizados han persistido en toda Cuba debido a la escasez de combustible y al deterioro de la red eléctrica. A los expertos les preocupa que la falta de petróleo no haga más que agravar las múltiples crisis de la isla.

La situación entre Estados Unidos y Cuba es “muy triste y preocupante”, afirmó Andy S. Gómez, decano jubilado de la Escuela de Estudios Internacionales y miembro senior de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami.

Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, asiste a una sesión plenaria del Foro Económico Euroasiático en Minsk, Bielorrusia. 26 junio 2025. Sputnik/Sergey Bobylev/Pool vía Reuters

Dijo que ve los últimos comentarios de Díaz-Canel “como una forma de intentar ganar un poco de tiempo para que el círculo íntimo decida qué medidas va a tomar”.

Gómez dijo que no imagina que Cuba se ponga en contacto con funcionarios estadounidenses en este momento.

“Tuvieron todas las oportunidades cuando el presidente (Barack) Obama abrió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y sin embargo ni siquiera pusieron el café cubano sobre la mesa”, dijo Gómez. “Por supuesto, estos son tiempos desesperados para Cuba”.

Michael Galant, investigador sénior y asociado de divulgación del Centro de Investigación Económica y Política de Washington D. C., dijo que cree que Cuba podría estar dispuesta a negociar.

“Cuba ha estado interesada en encontrar formas de aliviar las sanciones”, dijo. “No es que Cuba no coopere”.

Galant dijo que los temas de debate podrían incluir la migración y la seguridad, y añadió que cree que Trump no tiene prisa.

“Trump espera agravar la crisis económica en la isla, y le cuesta poco intentar esperar a que eso suceda”, afirmó. “No creo que sea probable que se produzca ninguna acción drástica en los próximos días, porque no hay prisa por sentarse a la mesa”.

El presidente de Cuba subrayó el X que “no hay conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito de la migración”.

El Gobierno comunista de la isla ha afirmado que las sanciones estadounidenses le han costado al país más de 7500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

(Con información de AP)

