América Latina

Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en una playa de Ecuador

El macabro hallazgo se investiga como un acto de intimidación ligado al crimen organizado

Guardar
El macabro hallazgo es un
El macabro hallazgo es un acto intimidatorio, según la Policía. (Revista Zona Libre)

Cinco cabezas humanas fueron encontradas colgadas y expuestas la mañana del 11 de enero de 2026 en una playa turística de Puerto López, uno de los principales destinos costeros de la provincia de Manabí. El hallazgo, confirmado por la Policía Nacional del Ecuador, estremeció a residentes, turistas y autoridades locales.

De acuerdo con los reportes oficiales, las cabezas fueron colocadas de manera deliberada y visible, colgadas con cuerdas atadas a estacas de madera clavadas en la arena, frente al mar y en un sector de alta concurrencia. Junto a los restos se encontró un mensaje escrito en una tabla, cuyo contenido es analizado por las unidades especializadas, pero que, según las primeras indagaciones, tendría un carácter intimidatorio dirigido a actores locales. La escena fue acordonada de inmediato y se activaron los protocolos de criminalística y levantamiento de indicios.

Las autoridades informaron que las víctimas serían cinco hombres, aún no identificados plenamente al momento de la publicación. Los cuerpos no han sido localizados, lo que refuerza la hipótesis preliminar de que los asesinatos ocurrieron en otro lugar, posiblemente en altamar, y que la exposición pública de las cabezas respondió a un acto de demostración de poder. La Fiscalía inició las diligencias para la identificación mediante análisis forenses y cotejo con denuncias de personas desaparecidas en la zona.

La Policía investiga el caso.
La Policía investiga el caso. (El Comercio)

El hecho se produjo en un contexto de creciente violencia en Manabí, una provincia estratégica por su ubicación costera y su cercanía a rutas del narcotráfico internacional. En los últimos años, Ecuador ha experimentado una escalada sostenida de homicidios y delitos violentos vinculados al crimen organizado, con especial impacto en provincias del litoral. Según datos oficiales, el país cerró 2024 con una de las tasas de homicidios más altas de su historia reciente, fenómeno que se ha extendido a 2025 y comienzos de 2026 pese a los estados de excepción y a la militarización de ciertas zonas.

Puerto López, conocido por el avistamiento de ballenas y el turismo ecológico, no había sido hasta ahora un epicentro de hechos de esta magnitud. Sin embargo, fuentes policiales reconocen que la presencia de organizaciones criminales en la franja costera de Manabí se ha intensificado, en parte por la presión estatal en otros territorios y por las disputas internas entre bandas por el control de puertos, caletas y corredores marítimos utilizados para el envío de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

La exhibición de restos humanos en espacios públicos es una práctica que, según analistas de seguridad, busca generar terror, enviar mensajes a rivales o comunidades específicas y evidenciar control territorial. En Ecuador, este tipo de violencia extrema, antes asociada principalmente a otros países de la región, se ha vuelto más frecuente desde 2022, en paralelo al fortalecimiento de alianzas entre grupos locales y carteles transnacionales.

Los gatilleros de Puerto López
Los gatilleros de Puerto López que ocasionaron la última masacre.

Tras el hallazgo, el Municipio de Puerto López suspendió actividades en el área afectada, mientras que la Policía desplegó operativos adicionales y controles en accesos viales y marítimos. El Ministerio del Interior anunció el refuerzo de la presencia policial y la coordinación con las Fuerzas Armadas, en el marco de las medidas extraordinarias vigentes para enfrentar al crimen organizado.

La investigación sigue abierta y las autoridades han evitado adelantar conclusiones sobre los responsables. No obstante, el caso vuelve a poner en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el Estado ecuatoriano para contener una violencia criminal que se ha diversificado, sofisticado y trasladado a espacios simbólicos y económicos clave, como los destinos turísticos o los lugares cuyas poblaciones son vulnerables y precarizadas.

A finales del 2025, en víspera de Año Nuevo, en el mismo lugar hubo una masacre que mantuvo en vilo a la población.

Temas Relacionados

Puerto LópezManabíCabezas encontradas en Playa

Últimas Noticias

Marco Rubio recibe en Washington al presidente electo de Honduras Nasry “Tito” Asfura

El encuentro, que se realizará en la sede del Departamento de Estado, abordará la cooperación en seguridad, el tema migratorio y el comercio, en un momento de alta tensión institucional tras las elecciones hondureñas

Marco Rubio recibe en Washington

Así operaba en Chile la “mafia china” que estafó con más de USD 200 millones a unos 400 jubilados norteamericanos

Tras una alerta del FBI, esta jornada 49 detenidos serán formalizados en Iquique

Así operaba en Chile la

Más de la mitad de los chilenos respalda la intervención norteamericana en Venezuela, según las encuestas

En tanto, un 58% cree que al país le irá “muy bien” con el presidente electo, José Antonio Kast

Más de la mitad de

El régimen cubano rechazó negociar con EEUU tras las presiones de Trump

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo que no hay conversaciones con Washington salvo contactos técnicos sobre migración. El presidente de EEUU advirtió que la ya no vivirá del petróleo venezolano tras el derrocamiento de Maduro

El régimen cubano rechazó negociar

Uruguay modificó el régimen de promoción de inversiones para impulsar el crecimiento y facilitar el acceso a pymes

El gobierno de Yamandú Orsi eliminó el tope de 500.000 dólares para las pequeñas empresas y otorgó 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración del IRAE, mientras grandes proyectos que superen 30 millones de dólares accederán a exoneración total del impuesto

Uruguay modificó el régimen de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Otro Vaca Muerta?: la exploración

¿Otro Vaca Muerta?: la exploración offshore entra en una etapa decisiva, según un estudio privado

Carlos Carrillo volvió a despacharse contra la directora del Dapre: ahora la acusa de contratar ‘a dedo’ a familiares y amigos

Mercado N.° 1 de Surquillo en disputa: vecinos y municipio se oponen a la venta anunciada por Miraflores

Temblor hoy 12 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en San Pedro Pochutla, Oaxaca

Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos este 12 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Las ventas de los comercios pyme en Argentina crecieron un 2,5 % en 2025

Líderes europeos condenan la represión de las fuerzas iraníes en las protestas antigubernamentales

El Real Madrid pone fin "de mutuo acuerdo" a la etapa de Xabi Alonso como entrenador

2-1. El Rayo Vallecano recupera la sonrisa contra el Mallorca

El nacimiento de los raros gemelos de gorila en África anima a la comunidad científica

ENTRETENIMIENTO

El homenaje a Rob Reiner

El homenaje a Rob Reiner en los Globos de Oro

El verdadero motivo por el que Michelle Williams no llegó a recibir su premio en los Globos de Oro

“Tengo 72 años, el tiempo avanza y lo noto”: la reflexión de Pierce Brosnan en el estreno de Giant

“Admitirlo fue el primer paso para cambiar”: Tim Allen confesó su lucha contra el alcohol y la búsqueda de sobriedad

Las especulaciones sobre ruptura entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner resurgen tras episodio incómodo en los Globos de Oro