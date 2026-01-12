Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en una playa de Ecuador

El macabro hallazgo es un acto intimidatorio, según la Policía. (Revista Zona Libre)

Cinco cabezas humanas fueron encontradas colgadas y expuestas la mañana del 11 de enero de 2026 en una playa turística de Puerto López, uno de los principales destinos costeros de la provincia de Manabí. El hallazgo, confirmado por la Policía Nacional del Ecuador, estremeció a residentes, turistas y autoridades locales.

De acuerdo con los reportes oficiales, las cabezas fueron colocadas de manera deliberada y visible, colgadas con cuerdas atadas a estacas de madera clavadas en la arena, frente al mar y en un sector de alta concurrencia. Junto a los restos se encontró un mensaje escrito en una tabla, cuyo contenido es analizado por las unidades especializadas, pero que, según las primeras indagaciones, tendría un carácter intimidatorio dirigido a actores locales. La escena fue acordonada de inmediato y se activaron los protocolos de criminalística y levantamiento de indicios.

Las autoridades informaron que las víctimas serían cinco hombres, aún no identificados plenamente al momento de la publicación. Los cuerpos no han sido localizados, lo que refuerza la hipótesis preliminar de que los asesinatos ocurrieron en otro lugar, posiblemente en altamar, y que la exposición pública de las cabezas respondió a un acto de demostración de poder. La Fiscalía inició las diligencias para la identificación mediante análisis forenses y cotejo con denuncias de personas desaparecidas en la zona.

El hecho se produjo en un contexto de creciente violencia en Manabí, una provincia estratégica por su ubicación costera y su cercanía a rutas del narcotráfico internacional. En los últimos años, Ecuador ha experimentado una escalada sostenida de homicidios y delitos violentos vinculados al crimen organizado, con especial impacto en provincias del litoral. Según datos oficiales, el país cerró 2024 con una de las tasas de homicidios más altas de su historia reciente, fenómeno que se ha extendido a 2025 y comienzos de 2026 pese a los estados de excepción y a la militarización de ciertas zonas.

Puerto López, conocido por el avistamiento de ballenas y el turismo ecológico, no había sido hasta ahora un epicentro de hechos de esta magnitud. Sin embargo, fuentes policiales reconocen que la presencia de organizaciones criminales en la franja costera de Manabí se ha intensificado, en parte por la presión estatal en otros territorios y por las disputas internas entre bandas por el control de puertos, caletas y corredores marítimos utilizados para el envío de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

La exhibición de restos humanos en espacios públicos es una práctica que, según analistas de seguridad, busca generar terror, enviar mensajes a rivales o comunidades específicas y evidenciar control territorial. En Ecuador, este tipo de violencia extrema, antes asociada principalmente a otros países de la región, se ha vuelto más frecuente desde 2022, en paralelo al fortalecimiento de alianzas entre grupos locales y carteles transnacionales.

Tras el hallazgo, el Municipio de Puerto López suspendió actividades en el área afectada, mientras que la Policía desplegó operativos adicionales y controles en accesos viales y marítimos. El Ministerio del Interior anunció el refuerzo de la presencia policial y la coordinación con las Fuerzas Armadas, en el marco de las medidas extraordinarias vigentes para enfrentar al crimen organizado.

La investigación sigue abierta y las autoridades han evitado adelantar conclusiones sobre los responsables. No obstante, el caso vuelve a poner en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el Estado ecuatoriano para contener una violencia criminal que se ha diversificado, sofisticado y trasladado a espacios simbólicos y económicos clave, como los destinos turísticos o los lugares cuyas poblaciones son vulnerables y precarizadas.

A finales del 2025, en víspera de Año Nuevo, en el mismo lugar hubo una masacre que mantuvo en vilo a la población.