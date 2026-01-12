Así operaba en Chile la “mafia china” que estafó por USD 200 millones a unos 400 jubilados

La banda utilizaba el sistema financiero chileno para lavar sus ganancias.

Esta jornada partió la audiencia de formalización de los 49 miembros de una nueva “mafia china” con base en la ciudad de Iquique (1.760 kms al norte de Santiago), acusados de estafar a unos 400 jubilados estadounidenses con más de USD 200 millones en criptomonedas.

La organización, desarticulada en un megaoperativo el viernes recién pasado tras una alerta de FBI, era liderada por ciudadanos chinos del llamado “Clan Cheng”, vinculado a la Banda de Fujian, junto a chilenos, peruanos, venezolanos y bolivianos, tenía su base en la Zofri (Zona Franca) de dicha ciudad y se dedicaba al “pig slaughter” (“matanza de los cerdos”), consistente en engañar a ciudadanos extranjeros mediante falsas plataformas de inversión.

Los fondos adquiridos eran transferidos a Chile, donde eran lavados mediante un entramado de 119 sociedades comerciales, la mayoría establecidas en la Zofri, con la ayuda de un ejecutivo de un banco privado de Iquique, quien habría facilitado giros millonarios en efectivo y operaciones internacionales saltándose los controles de seguridad.

La organización estaría liderada por al menos cuatro ciudadanos chinos.

Trama de empresas

Así las cosas, todos serán formalizados por los delitos de estafa y lavado de activos según informó el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien llegó hasta Iquique para dar la noticia.

De acuerdo al máximo persecutor, la investigación partió luego que “un conjunto de ciudadanos norteamericanos -sin perjuicio de que también hay personas de otros países-, fueron víctimas de fraudes cometidos por vías informáticas”, asunto que gatilló la alarma en el FBI.

Según Valencia, las ganancias ilícitamente obtenidas eran ingresadas a una “red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, y al sistema financiero chileno (...) valiéndose de las estructuras y de las ventajas de la Zofri“.

La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló por su parte que se trata de “una defraudación a ciudadanos en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, en especial Banco Santander, para luego defraudarlos, en el sentido de que esos dineros eran traspasados de una empresa a otra para, finalmente, no concretar las inversiones que las víctimas entendían estaban haciendo”.

En tanto, el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, recalcó que lo más llamativo del caso es que “hay cobros de cheques por USD 400 mil y USD 500 mil. Una misma persona, representando a varias otras, pudo haber cobrado más de USD 1 millón en la misma sucursal bancaria el mismo día”.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, recorre uno de los locales de esta banda ubicado en la Zofri de Iquique.

La declaración del banco

Finalmente, desde el Banco Santander aseguraron que fueron ellos quienes dieron la alerta en Chile, al percatarse de varios movimientos sospechosos.

“A raíz de esto, con fecha 10 de julio de 2025, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público -que dio origen a la investigación- con el fin de facilitar las indagatorias y diligencias probatorias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, y con ello, se puedan aplicar las sanciones contempladas por la ley a todos quienes resulten responsables”, señalaron mediante un comunicado de prensa.