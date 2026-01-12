América Latina

Así operaba en Chile la “mafia china” que estafó por USD 200 millones a unos 400 jubilados

Tras una alerta del FBI, esta jornada 49 detenidos serán formalizados en Iquique

Guardar
La banda utilizaba el sistema
La banda utilizaba el sistema financiero chileno para lavar sus ganancias.

Esta jornada partió la audiencia de formalización de los 49 miembros de una nueva “mafia china” con base en la ciudad de Iquique (1.760 kms al norte de Santiago), acusados de estafar a unos 400 jubilados estadounidenses con más de USD 200 millones en criptomonedas.

La organización, desarticulada en un megaoperativo el viernes recién pasado tras una alerta de FBI, era liderada por ciudadanos chinos del llamado “Clan Cheng”, vinculado a la Banda de Fujian, junto a chilenos, peruanos, venezolanos y bolivianos, tenía su base en la Zofri (Zona Franca) de dicha ciudad y se dedicaba al “pig slaughter” (“matanza de los cerdos”), consistente en engañar a ciudadanos extranjeros mediante falsas plataformas de inversión.

Los fondos adquiridos eran transferidos a Chile, donde eran lavados mediante un entramado de 119 sociedades comerciales, la mayoría establecidas en la Zofri, con la ayuda de un ejecutivo de un banco privado de Iquique, quien habría facilitado giros millonarios en efectivo y operaciones internacionales saltándose los controles de seguridad.

La organización estaría liderada por
La organización estaría liderada por al menos cuatro ciudadanos chinos.

Trama de empresas

Así las cosas, todos serán formalizados por los delitos de estafa y lavado de activos según informó el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien llegó hasta Iquique para dar la noticia.

De acuerdo al máximo persecutor, la investigación partió luego que “un conjunto de ciudadanos norteamericanos -sin perjuicio de que también hay personas de otros países-, fueron víctimas de fraudes cometidos por vías informáticas”, asunto que gatilló la alarma en el FBI.

Según Valencia, las ganancias ilícitamente obtenidas eran ingresadas a una “red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, y al sistema financiero chileno (...) valiéndose de las estructuras y de las ventajas de la Zofri“.

La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló por su parte que se trata de “una defraudación a ciudadanos en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, en especial Banco Santander, para luego defraudarlos, en el sentido de que esos dineros eran traspasados de una empresa a otra para, finalmente, no concretar las inversiones que las víctimas entendían estaban haciendo”.

En tanto, el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, recalcó que lo más llamativo del caso es que “hay cobros de cheques por USD 400 mil y USD 500 mil. Una misma persona, representando a varias otras, pudo haber cobrado más de USD 1 millón en la misma sucursal bancaria el mismo día”.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia,
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, recorre uno de los locales de esta banda ubicado en la Zofri de Iquique.

La declaración del banco

Finalmente, desde el Banco Santander aseguraron que fueron ellos quienes dieron la alerta en Chile, al percatarse de varios movimientos sospechosos.

“A raíz de esto, con fecha 10 de julio de 2025, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público -que dio origen a la investigación- con el fin de facilitar las indagatorias y diligencias probatorias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, y con ello, se puedan aplicar las sanciones contempladas por la ley a todos quienes resulten responsables”, señalaron mediante un comunicado de prensa.

Temas Relacionados

ChileMafia chinaClan ChengBanda de FujianFBI“pig slaughter”Banco SantanderÁngel ValenciaTrinidad SteinertEduardo Cerna

Últimas Noticias

Marco Rubio recibe en Washington al presidente electo de Honduras Nasry “Tito” Asfura

El encuentro, que se realizará en la sede del Departamento de Estado, abordará la cooperación en seguridad, el tema migratorio y el comercio, en un momento de alta tensión institucional tras las elecciones hondureñas

Marco Rubio recibe en Washington

Más de la mitad de los chilenos respalda la intervención norteamericana en Venezuela, según las encuestas

En tanto, un 58% cree que al país le irá “muy bien” con el presidente electo, José Antonio Kast

Más de la mitad de

Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en una playa de Ecuador

El macabro hallazgo se investiga como un acto de intimidación ligado al crimen organizado

Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas

El régimen cubano rechazó negociar con EEUU tras las presiones de Trump

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo que no hay conversaciones con Washington salvo contactos técnicos sobre migración. El presidente de EEUU advirtió que la ya no vivirá del petróleo venezolano tras el derrocamiento de Maduro

El régimen cubano rechazó negociar

Uruguay modificó el régimen de promoción de inversiones para impulsar el crecimiento y facilitar el acceso a pymes

El gobierno de Yamandú Orsi eliminó el tope de 500.000 dólares para las pequeñas empresas y otorgó 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración del IRAE, mientras grandes proyectos que superen 30 millones de dólares accederán a exoneración total del impuesto

Uruguay modificó el régimen de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Influencers peruanas protagonizan un escándalo

Influencers peruanas protagonizan un escándalo de drogas durante viaje de lujo: tenían cocaína en sus maletas

Estos son los dos destinos españoles que no te puedes perder en 2026, según ‘The New York Times’

De pagar 775 euros de alquiler por un piso en Barcelona a 1.000 por tan solo una habitación: la lucha de Txema y sus vecinos contra un fondo buitre

Con fiesta temática de flamenco, María José celebró 50 años rodeada de otros artistas

Pipe Bueno se quebró al competir un emotivo mensaje por la partida de su amigo y colega Yeison Jiménez: “Es que parece mentira”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Bruselas trata de dar refugio a miles de personas sin hogar durante la ola de frío y nieve

Parlamento hutí califica de traición la decisión del líder yemení de formar mando militar

Comienza tras diez años de investigación el juicio por los sobornos del caso Odebrecht en Panamá

Guyana descarta un acuerdo en disputa fronteriza con Venezuela tras la captura de Maduro

La RAE analizará con "rigor" las críticas de Pérez-Reverte y no descarta corregir defectos de funcionamiento

ENTRETENIMIENTO

Claves del fenómeno televisivo Él

Claves del fenómeno televisivo Él y Ella en Netflix: la intrincada narrativa que mantiene en vilo a la audiencia internacional desde su estreno

Danielle Marsh se pronuncia por primera vez tras su salida de NewJeans: “Luché hasta el final”

El controversial vestido de Jennifer Lawrence en los Globos de Oro y las comparaciones con Beyoncé

La sincera confesión de Sarah Jessica Parker sobre la fortuna y el sacrificio en su carrera

El homenaje a Rob Reiner en los Globos de Oro