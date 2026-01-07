América Latina

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados

El arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, aseguró que la clausura definitiva de los centros educativos está asociado principalmente a la caída demográfica que atraviesa el país

Fotografía de archivo del cardenal
Fotografía de archivo del cardenal uruguayo, Daniel Sturla, en el atrio de la Catedral Metropolitana, en Montevideo (Uruguay). EFE/Hugo Ortuño

La caída de las matrículas de los colegios por la baja natalidad que hay en Uruguay sumado a la mudanza de uruguayos a zonas alejadas del centro de Montevideo es un combo letal para la educación privada uruguaya, que atraviesa una fuerte crisis. Las noticias de los cierres de instituciones se reiteraron en el fin del año 2025.

Parte de la oferta privada en Uruguay es gestionada por la Iglesia Católica o por otras instituciones vinculadas, que en muchos casos se ubican en zonas vulnerables del país.

La semana pasada, el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, advirtió por esta situación.

Es un tema muy delicado y muy difícil porque hay una caída demográfica en el país que ya se ha hecho sentir en los cursos iniciales y eso va a ir escalando. Es un problema grave para todo el país”, dijo Sturla en declaraciones recogidas por el noticiero Telemundo de Canal 12.

El colegio Los Vascos, con
El colegio Los Vascos, con 158 años de historia en Uruguay, cerrará sus puertas (Google Maps)

Esta crisis en el sector educativo afecta particularmente a los centros ubicados en barrios más vulnerables, en los que se hace más costoso mantener un instituto privado abierto.

Uno de los planteos de la Iglesia Católica para paliar esta crisis es que se flexibilicen algunos requisitos que permitan evitar el cierre de los locales más pequeños. “La habilitación de Bomberos, un colegio grande la puede afrontar; pero los colegios chicos, en número de alumnos, no pueden. Si no hay una flexibilidad que no ponga en peligro a nadie, pero que tenga en cuenta la realidad de ese colegio de barrio, se terminará ahogando a los colegios”, consideró Sturla.

La antigüedad de los docentes es otro de los factores que incide en la viabilidad económica de estas instituciones, según Sturla.

“Si queremos realmente combatir la pobreza infantil, es una tarea que tiene que aunarnos a todos los uruguayos que queremos hacerlo del mejor modo, buscando estrategias que den resultados”, expresó el líder de la iglesia uruguaya.

La educación privada uruguaya atraviesa una crisis
La educación privada uruguaya atraviesa una crisis

El arzobispo de Montevideo señaló que estos planteos ya fueron transmitidos al presidente de la República, Yamandú Orsi, durante una reunión que mantuvo en agosto.

Fueron seis los colegios que anunciaron en 2025 que no abrirían sus puertas a partir de 2026, informó el diario uruguayo El País. Y la incidencia de los centros católicos fue relevante: no abrirán el Colegio y Liceo Inmaculada Concepción, el Colegio Rosa Mística (de la congregación católica Hermanas de la Providencia) y el colegio de la Asociación Cristiana de Jóvenes.

Los representantes de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) y de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) señalaron a El País que no se está atravesando una crisis porque algunos centros educativos resolvieron abrir sus puertas en el último tiempo. Entre ambas organizaciones, nuclean 220 centros.

“No creo que haya una crisis en el sector. Sí hay un tema demográfico que es ajeno a los colegios, pero que termina impactando aquí. Las inscripciones en términos generales vienen bien”, expresó Alejandro di Lorenzi, de Aidep.

El colegio Los Vascos de
El colegio Los Vascos de Montevideo comunicó a los padres que cierra sus puertas (Google Maps)

Ignacio Cassi, de Audec, dijo que es “tremendista” decir que los colegios están en una crisis y describió a la situación como “heterogénea”. “Hay alerta para algunos y oportunidad para otros. Hay colegios en Canelones y Maldonado que están creciendo, y que seguramente sigan creciendo, porque la población con mayor poder económico está migrando hacia allí”, dijo Cassi.

Es que, explicó, además del aspecto demográfico también incide en esta crisis la movilidad en los departamentos.

Los cierres de los colegios fueron situaciones puntuales, que tenían que ver de pronto con propuestas pedagógicas que no pudieron aggiornarse adecuadamente y esas comunidades fueron decreciendo paulatinamente. No hubo nada abrupto, fueron procesos en los que terminaron cerrando”, señaló.

Di Lorenzi marcó un dato clave de este momento de la educación privada: desde 2017 a 2024, la educación privada tuvo un 30% menos de matrícula.

