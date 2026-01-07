América Latina

Bolivia registró en 2025 una inflación de 20,40%, el nivel más alto en más de dos décadas

La variación acumulada del índice de precios al consumidor superó ampliamente la meta establecida por el ex presidente Luis Arce, mientras el incremento en rubros como transporte y combustibles incidió de manera significativa en los resultados

Una mujer camina por el
Una mujer camina por el Mercado de las Brujas en La Paz, Bolivia (REUTERS/Adriano Machado)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia informó que el país cerró 2025 con una inflación acumulada de 20,40%, superando ampliamente la meta anual de 7,5% proyectada por el gobierno anterior del ex presidente Luis Arce (2020-2025).

En diciembre, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,59% respecto a noviembre, impulsada principalmente por el alza en el costo del transporte público, gasolina y pan, entre otros productos. Por el contrario, según el informe, bajaron los precios de la carne de pollo, tomate, zanahoria, televisores, bananos y huevos. En comparación, la inflación acumulada en 2024 fue de 9,97%.

El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente señaló en un comunicado que la inflación de diciembre refleja “estabilidad en los precios en el mercado”. De los 397 productos y servicios monitoreados, 189 redujeron su precio, 175 registraron incrementos y 33 mantuvieron sus valores.

La cartera ministerial destacó que, en los dos meses de gestión del presidente Rodrigo Paz, que asumió el 8 de noviembre, “se logró estabilizar los precios y la inflación comenzó a descender”.

El Gobierno de Rodrigo Paz proyecta que en los próximos meses el índice de inflación será aún menor, y atribuye esta tendencia a factores como la estabilización del tipo de cambio, según indicó el ministerio.

El ex presidente de Bolivia,
El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, dejó un país "devastado", según el nuevo gobierno boliviano (EFE)

Luis Arce entregó el poder el pasado 8 de noviembre afirmando que dejaba una “economía estable”. Sin embargo, las nuevas autoridades señalaron que recibieron un país “devastado”, con un “mar de deudas” y altos niveles de “corrupción”, por lo que responsabilizaron tanto al Ejecutivo saliente como a la administración de Evo Morales (2006-2019).

La inflación anual registrada en 2025, de 20,40%, es la más alta en lo que va del siglo XXI en Bolivia, superando el 11,85 % reportado en 2008 y quedando debajo de la de 1988, cuando alcanzó un 21,47%.

En los primeros años de la década de 1980, Bolivia atravesó una severa crisis económica caracterizada por un colapso cambiario e hiperinflación, que llegó a niveles de cinco cifras entre 1984 y 1985.

Por la crisis derivada de la falta de dólares y combustibles, entre otros factores que atacaron directamente la cartera de los bolivianos, el pasado 17 de diciembre, la administración de Rodrigo Paz declaró la “emergencia económica, financiera, energética y social” en Bolivia.

Un cartel advierte sobre la
Un cartel advierte sobre la falta de gasolina en una estación de combustible (Associated Press/Juan Karita)

Entre las últimas medidas adoptadas, se eliminó la subvención a los principales carburantes, un hecho que tuvo en el eje central de las críticas de la oposición días atrás.

El decreto 5503 fijó nuevos precios para los combustibles: 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que representa incrementos de hasta un 86% y 162% respecto a los precios anteriores subvencionados.

La medida generó resistencia de sindicatos y sectores que fueron aliados de los gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, como la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones campesinas de las regiones de La Paz y Cochabamba.

(Con información de EFE)

