Paraguay simplificará los trámites para facilitar la importación de carne

Una línea de producción del frigorífico Frigo Chaco, en Asunción, Paraguay (EFE/Martín Crespo/Archivo)

El Gobierno de Paraguay alcanzó un acuerdo con frigoríficos y cadenas comerciales para simplificar trámites y reducir la burocracia en la importación de carne. El objetivo es frenar el aumento de precios en el mercado local, dado que la carne es uno de los principales productos de exportación del país.

La medida forma parte de las acciones a “corto plazo” para contener el encarecimiento de la carne, una de las “preocupaciones” del Gobierno encabezado por Santiago Peña, según explicó el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, en conferencia de prensa luego de reunirse con representantes de la industria cárnica y el presidente.

Giménez mencionó que Paraguay podría abastecer el mercado interno con “precios competitivos” de la carne brasileña, lo que ayudaría a compensar la suba del 12% registrada en 2025.

También enfatizó que el país cuenta con un modelo de "libre mercado" y sostuvo que el Gobierno “no puede interferir directamente en los precios”, aunque prometió avances en los próximos seis meses.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña

En un comunicado, la Presidencia señaló que la Cámara Paraguaya de la Carne “se comprometió a presentar, en un plazo de dos semanas, una propuesta estructural que incluya una planificación anual de importaciones, calendarización de cupos y estrategias orientadas a estabilizar los precios internos”, intentando que esto no afecte la dinámica exportadora.

Paraguay exportó 2.112 millones de dólares en carne en 2025, siendo Chile, Estados Unidos y Taiwán sus principales mercados, según datos de la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Chile se mantuvo como el principal comprador, con envíos por 637,7 millones de dólares y un volumen de 103,6 millones de kilos, de acuerdo al informe de Senacsa actualizado hasta el 28 de diciembre.

Estados Unidos alcanzó compras por 297,4 millones de dólares y desplazó a Taiwán, que ocupó el tercer lugar con 288,3 millones de dólares en exportaciones.

La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) indicó en un informe que el 90,15% de la producción en los frigoríficos nacionales se destina a “abastecer la demanda exterior”, y el 9,85% restante corresponde al “mercado interno para el consumo local”.