El dictador Ortega repite una estrategia de propaganda de Somoza y utiliza la imagen de uno de sus nietos en un billete de lotería

Cargado de símbolos políticos y familiares, el billete de lotería de este próximo martes, en Nicaragua. (Imagen de Lotería Nacional)

El régimen de Nicaragua ordenó imprimir el retrato de un nieto de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el billete de Lotería Nacional para el sorteo que se realizará este próximo 6 de enero.

La imagen del niño aparece al lado de los símbolos oficiales de la Lotería Nacional, una institución pública. El sorteo corresponde al número 2261. Tendrá un premio mayor de 12 millones de córdobas, equivalente a unos 330 mil dólares, según el tipo de cambio oficial.

El niño es Camilo Noé Daniel Salas Ortega, hijo de Camila Ortega Murillo y de Noé Salas Cisneros y es uno de los 23 nietos conocidos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre biológicos y adoptivos.

Desde finales de 2023, la imagen de este nieto comenzó a aparecer en actividades públicas. Poco a poco fue incorporado a la propaganda oficialista. Su figura se presenta con frecuencia como símbolo de afecto familiar.

El régimen de Nicaragua usa al niño Camilo Noé Daniel, para promover una imagen de "abuelo bonachón" de Daniel Ortega. (Foto Presidencia)

En diciembre de 2023 apareció públicamente durante la celebración de la Purísima Concepción de María. El niño, entonces, era un bebé. Daniel Ortega lo cargó y lo besó en la mejilla. Rosario Murillo celebró la escena. Sus padres estuvieron presentes en el acto.

El 2 de junio de 2024 el niño fue bautizado en la Iglesia San Judas Tadeo, en Managua, en un acto que tuvo ribetes de ceremonia de Estado. El régimen emitió un comunicado oficial para saludar el evento y el mensaje fue enviado a instituciones, funcionarios y medios de comunicación.

La información incluyó referencias directas al bautizo y fotografías en páginas oficiales y medios oficialistas.

Ya para septiembre de 2024, el niño comenzó a aparecer con mayor frecuencia en actos oficiales. El 14 de septiembre estuvo presente durante la conmemoración de la batalla de San Jacinto. El evento se realizó en la Avenida Bolívar a Chávez. El niño vistió ropa típica.

Luego volvió a aparecer en el aniversario de fundación del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. En las actividades siempre hay momentos y fotos, en brazos de sus abuelos.

Camila Ortega Murillo, madre del niño, ocupa un lugar cercano en el círculo de poder. Es asesora presidencial. En 2019 fue nombrada coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. Además, dirige Nicaragua Diseña, un evento de moda y diseño financiado con fondos públicos.

La numerosa familia Ortega Murillo copa los cargos de Estados en Nicaragua. (Foto 19 Digital)

También organiza actividades familiares. Tiene una relación de asistente de confianza con Rosario Murillo. Su esposo, Noé Salas Cisneros, mantiene un perfil discreto.

El niño ha recibido un nombre que incluye tres referencias familiares. Camilo, por el tío abuelo de su madre, muerto en 1978, en la guerra contra Somoza. Noé, por su padre, y Daniel, por su abuelo.

La inclusión del retrato del niño en un billete de lotería tiene un conocido antecedente histórico en Nicaragua. En 1941, el fundador de la dinastía somocista, Anastasio Somoza García, ordenó imprimir la imagen de su hija Lillian Somoza Debayle en el billete de un córdoba.

El papel moneda fue encargado a la American Bank Note Company. El retrato representaba a una joven ataviada con vestimenta inspirada en trajes tradicionales y una pluma en la cabeza.

Un decreto ejecutivo describió la imagen como símbolo de la herencia indígena nicaragüense, a pesar de que la hija de Somoza usó para la ocasión un disfraz de piel roja norteamericano.

Lillian Somoza nació el 3 de mayo de 1921. Fue hija del gobernante Anastasio Somoza García y de Salvadora Debayle. También fue hermana de dos presidentes. Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle.

El billete de un córdoba en el que aparece la imagen de Lillian Somoza, y que originó la frase popular despectiva "hacerse la de a peso".

A lo largo de su juventud ocupó cargos honoríficos y reinados sociales. En 1941 fue proclamada Reina de la Guardia Nacional. Ese mismo año su imagen apareció en el billete de un córdoba.

El billete circuló durante dos décadas. La figura fue ampliamente conocida en la época. De ese hecho surgió en Nicaragua la expresión popular “hacerse la de a peso” como frase despectiva de “hacerse el importante” o “hacerse el tonto”.

Hubo dos emisiones del billete con la imagen de la hija de Somoza, una de 1941 y 1949. En el reverso aparecía el escudo nacional. Las piezas formaron parte de la política simbólica de la familia Somoza. Estuvieron vinculadas a actos públicos, ceremonias y desfiles militares. La presencia de Lillian en el papel moneda fue considerada un gesto de exaltación familiar.

En el caso actual, la imagen del nieto presidencial en la Lotería Nacional se suma a una promoción sostenida de la familia Ortega Murillo, en una evidente intención de establecer, otra vez, una dinastía en el poder de Nicaragua.

La familia Somoza gobernó Nicaragua durante 33 años (1936-1979). Tres de sus miembros fueron presidentes, y controlaron además la jefatura del ejercito (Guardia Nacional) y el partido gobernante (Partido Liberal).

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo (AP)

Daniel Ortega lleva 18 años de presidencia continua, y en la última reforma constitucional, aprobada en febrero de 2025, colocó a su esposa, Rosario Murillo, como “copresidenta” y heredera del poder una vez él muera.

Varios de los hijos de los dictadores ocupan cargos oficiales y Laureano Ortega Murillo parece estar siendo cultivado como sucesor en tercera línea, por el protagonismo que se ha dado como “Delfín” en cosas de Estado.