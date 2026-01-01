América Latina

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

El ex presidente, hospitalizado desde hace más de una semana, había solicitado el beneficio por razones de salud mientras cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado

Guardar
Bolsonaro está hospitalizado desde hace
Bolsonaro está hospitalizado desde hace más de una semana tras haberse operado de una hernia inguinal y luego someterse a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La corte suprema de Brasil rechazó un pedido de prisión domiciliaria que por motivos de salud hizo el ex presidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, según una resolución judicial publicada este jueves.

Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud de Bolsonaro, hospitalizado desde hace más de una semana tras haberse operado de una hernia inguinal y luego someterse a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

El líder de la derecha brasileña cumple una condena de 27 años de prisión por tramar un plan golpista para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilTribunal Supremo de BrasilUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios por el aumento de violencia en Ecuador

Las nuevas disposiciones incluyen territorios que ya estaban bajo intervención y suman las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas, a raíz de la intensificación de hechos violentos

Daniel Noboa declaró el estado

Jair Bolsonaro solicitó la prisión domiciliaria por su salud y la Corte Suprema analiza el caso

Su defensa advierte que regresar a la cárcel podría agravar su estado y cita el precedente del ex mandatario Fernando Collor de Mello, quien obtuvo el mismo beneficio

Jair Bolsonaro solicitó la prisión

María Corina Machado y Edmundo González proclamaron el 2026 como el año de la libertad en Venezuela

Los principales líderes opositores aseguraron que el país ha avanzado en unidad y conciencia, y destacaron el papel de los aliados internacionales en la búsqueda de una transición política

María Corina Machado y Edmundo

La Unión Europea reconoció los resultados en Honduras y promovió el diálogo institucional

Nasry “Tito” Asfura fue declarado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral, con respaldo internacional

La Unión Europea reconoció los

Chile: Diputados de la oposición pidieron la salida del ministro de Justicia tras nuevo error de Gendarmería que dejó en libertad a un reo

El sujeto fue liberado el 24 de diciembre a pesar de que debía entrar a cumplir prisión preventiva

Chile: Diputados de la oposición
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 1 de enero de EUR a COP

Oficiales de la Marina viajarán a EE. UU. para capacitarse en aeronave Beechcraft KA360

El té desinflamante que necesitas tras la cena de Año Nuevo para empezar 2026 sin molestias digestivas

Desde este primero de enero sube la gasolina en Colombia: estos son los valores ciudad por ciudad y el desglose del nuevo precio

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un ataque con

Rusia lanzó un ataque con más de 200 drones contra infraestructura esencial de Ucrania en las primeras horas del año

La inteligencia de EEUU descartó que Ucrania intentara atacar una residencia de Vladimir Putin

Marc Márquez aspira en 2026 a seguir dominando MotoGP y superar a Valentino Rossi

Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York

Enzo Maresca deja el Chelsea tras un tenso final de año

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de la vida

Qué fue de la vida de los actores de Un Día a la Vez, la exitosa comedia estrenada 50 años atrás

Brad Pitt y la escena que nadie olvida en Seven: la condición que convirtió al thriller en un clásico de culto

El día que Robert Plant pagó para “vetar” su clásico “Stairway to Heaven” en la radio

Un cartel original de Star Wars sorprende en una subasta al batir un récord histórico

“Si logro asustar a alguien en la sala, puedo asustar a todos”: Patrick Wilson reveló el secreto detrás del éxito de El Conjuro