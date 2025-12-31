América Latina

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

El sur del país es el más afectado por el déficit hídrico y la empresa encargada del suministro llamó a tener un cuidado responsable. Piden declarar la emergencia para el agro

Trabajos de OSE para mejorar
Trabajos de OSE para mejorar el acceso al agua potable (OSE)

Un recuerdo todavía presente en los uruguayos es el déficit hídrico de 2023: las reservas de agua dulce eran escasas en el país y la que salía de los grifos en Montevideo y sus alrededores era salada. El gobierno de Luis Lacalle Pou advertía que el país estaba a pocos días de quedarse sin agua potable y apuraba medidas paliativas para atravesar la peor etapa. Para el agro, la sequía dejó pérdidas de cerca del 3% del PIB.

Aunque todavía lejos de esa crisis –que fue la peor en 70 años en Uruguay– la falta de lluvias que se registra en el sur del país en los últimos meses enciende las alarmas en el agro. También ha generado que OSE, la empresa estatal encargada del suministro de agua, haya definido tomar medidas paliativas y emitir recomendaciones a la población.

El presidente de OSE, Pablo
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, en una reunión para analizar la situación hídrica de Uruguay (OSE)

OSE comenzó a implementar medidas preventivas de preparación del sistema, ante un escenario caracterizado por precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de los valores medios en la zona sur”, dice el comunicado que la empresa estatal emitió este martes.

Estas medidas preventivas se dan en el marco de un protocolo de sequías, que define indicadores, umbrales y acciones a aplicar en los distintos estados del sistema. Tiene un “enfoque preventivo y de gestión anticipada”.

Esta advertencia ha motivado reuniones entre OSE, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la Dirección Nacional de Agua del Ministerio de Ambiente, que en conjunto resolvieron activar medidas de preparación del sistema de abastecimiento de agua potable, además de emitir recomendaciones a la población sobre este caso.

Sequía en Uruguay, en una
Sequía en Uruguay, en una imagen de archivo (@falgorta)

“Las acciones que se vienen desarrollando de forma progresiva incluyen el fortalecimiento del monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia, entre otras medidas”, dice el comunicado.

Las recomendaciones para cuidar el agua

  1. No utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas
  2. Utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos
  3. Realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada
  4. Uso moderado de lavarropas y lavavajillas
  5. Minimizar el llenado de piscinas

Un país partido en dos por el agua

“Lo que vemos ahora es un país partido en dos”, dijo Guadalupe Tiscornia, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), al hablar sobre esta situación en canal 12. El norte del país está con un nivel bueno de agua en el suelo, pero la región sur tiene “valores bastante bajos”, describió. Este escenario se registra desde octubre.

Vista general del embalse de
Vista general del embalse de Canelón Grande durante una grave sequía, en Canelones, Uruguay. 29 de junio, 2023. REUTERS/Alejandro Obaldia

“Lo que está pasando es que los suelos no están con buena cantidad de agua. Entonces, la vegetación no tiene agua de dónde sacar. A esto se le suman las altas temperaturas. En la región sur, particularmente, hubo eventos de vientos. Esta es la peor combinación: altas temperaturas, bajo contenido de agua y viento hacen que la vegetación evapotranspira más”, explicó la técnica.

Si bien la situación es crítica, está lejos de reeditar lo que sucedió en 2023. Ese año el país afrontó el mayor déficit hídrico de los últimos 76 años.

“Puede ser que en enero llueva menos de lo esperado, pero que esa poca lluvia caiga en momentos clave de los cultivos o de las pasturas. Si es así, el impacto no es tan grande”, señaló Tiscornia.

El senador del Partido Nacional
El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva (x Sebastián Da Silva)

Esta crisis también tiene repercusiones políticas. El senador Sebastián Da Silva, del opositor Partido Nacional, se comunicó días atrás con el viceministro de Ganadería, Matías Carámbula para pedirle que declare la emergencia agropecuaria para el este del país. En particular, para Canelones, Maldonado y Rocha.

“Entrar a enero con esta falta de pasto era inesperado, pero no hay nada de comida”, escribió el senador en la red social X.

