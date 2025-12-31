América Latina

El real brasileño registró en 2025 su mayor apreciación frente al dólar en una década

Pese a que la moneda brasileña retrocedió un 2,87% en diciembre, un 2,92% en el último trimestre y un 1% en el segundo semestre de 2025, finalizó el año con un valor significativamente superior al de finales de 2024, cuando el dólar cotizaba a 6,18 reales en Brasil

Billetes de reales brasileños se
Billetes de reales brasileños se ven en el Centro Cultural del Banco de Brasil (CCBB) en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Pilar Olivares)

El real brasileño registró en 2025 una apreciación anual del 11,18% frente al dólar, el mayor incremento de la divisa en una década. El mercado de cambios cerró el martes con una cotización de 5,488 reales por dólar, lo que representa una baja del 1,47% respecto al día anterior.

Pese a que la moneda brasileña retrocedió un 2,87% en diciembre, un 2,92% en el último trimestre y un 1% en el segundo semestre de 2025, finalizó el año con un valor significativamente superior al de finales de 2024, cuando el dólar cotizaba a 6,18 reales en Brasil. La última vez que el real experimentó una apreciación similar fue en 2016, con un alza del 17,8%.

Sin embargo, este repunte no logró revertir la fuerte devaluación de 2024, cuando el real perdió un 27,35%, su mayor caída desde la crisis de 2020, año en que se depreció un 29,33% debido al impacto de la pandemia. En 2015, el retroceso fue del 48,3%, en medio de la crisis política que derivó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

La recuperación del real comenzó en el primer semestre de 2025, tras las expectativas generadas por la política económica conservadora y proteccionista de Trump, que incluyó aumentos de aranceles y recortes impositivos. La moneda llegó a apreciarse hasta un 14,7% a mitad de año, con un cambio de 5,27 reales por dólar, pero la segunda mitad del año estuvo marcada por alta volatilidad.

El dólar repuntó en abril cuando Trump anunció nuevos aranceles a productos brasileños, aunque luego perdió terreno frente al real a medida que Estados Unidos redujo tasas y las restricciones no lograron frenar las exportaciones brasileñas.

El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una rueda de prensa en el Palacio del Planalto, en Brasilia, Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

A la apreciación del real contribuyeron, además de factores externos, los resultados de la economía brasileña, que cerró 2025 con inflación controlada (4,32%) y el desempleo en su mínimo reciente (5,2% en noviembre).

Mientras 2025 no termina, seguimos batiendo récords. Menor desempleo de la serie histórica y aumento de la renta de la población”, destacó el presidente brasileño en un posteo de su cuenta oficial de la red social X. “Que 2026 sea de aún más prosperidad y oportunidades para el pueblo brasileño”, agregó el mandatario.

Por su parte, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 15% anual, un nivel alto que favoreció el ingreso de capital extranjero. No obstante, la apreciación del real frente al dólar no fue exclusiva de Brasil. El dólar perdió valor frente a la mayoría de las monedas de economías industrializadas y emergentes. Aun así, el real acumuló en 2025 una depreciación del 9% frente al índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de monedas globales como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

La bolsa de San Pablo cerró 2025 con un avance del 33,9%, registrando un año sin precedentes para el mercado brasileño. El índice Ibovespa, principal referencia bursátil del país, alcanzó los 161.125 puntos, tras superar más de 30 récords históricos durante el año. El resultado superó ampliamente las expectativas de analistas y operadores, que a inicios de enero pronosticaban un cierre mucho más moderado.

La bolsa de São Paulo
La bolsa de São Paulo revirtió la caída del 10,36% registrada en 2024 y consolidó su liderazgo regional (EFE/Sebastiao Moreira)

El fuerte ascenso, el mayor desde 2016, estuvo sostenido por un clima de euforia en los mercados y por el buen desempeño de la economía brasileña.

Al cierre de 2025, el dólar se ubicó en 5,488 reales, por debajo de los 6,18 reales registrados al finalizar 2024. Este fortalecimiento de la moneda brasileña se reflejó en el volumen de operaciones de la última jornada, que alcanzó los 17.000 millones de reales (unos USD 3.100 millones o €2.650 millones) en 2,6 millones de transacciones.

El optimismo en el mercado se mantuvo a pesar de la preocupación por la situación fiscal del país. Brasil registra un déficit público interanual del 8,1% del PIB y una deuda bruta equivalente al 79% del producto interno bruto, cifras que no disuadieron el interés de los inversores.

(Con información de EFE)

