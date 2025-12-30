América Latina

Suman 27 muertos en dos meses en Bolivia por las lluvias e inundaciones

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó sobre los decesos y reportó que hay 11 personas que continúan desaparecidas. La temporada de lluvias suele iniciar en noviembre y extenderse hasta marzo.

Guardar
El Gobierno de Bolivia confirmó
El Gobierno de Bolivia confirmó este sábado que al menos tres personas fallecieron a causa de la inundación (EFE/Juan Carlos Torrejón)

La temporada de lluvias que inició en noviembre en Bolivia provocó al menos 27 fallecidos y más de 3.500 damnificados, mientras continúa la búsqueda de 11 personas desaparecidas, según informó el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche.

Las regiones más afectadas por las lluvias fueron El Torno y los valles de Santa Cruz, la localidad de Tipuani en La Paz y algunas regiones del Trópico de Cochabamba. En lo que va de la temporada, al menos 15 municipios se declararon en situación de desastre: seis en Santa Cruz, cuatro en La Paz, cuatro en Cochabamba y uno en Tarija.

Según el viceministro Troche, la falta de recursos limita la capacidad del Estado para atender las emergencias y ayudar a las familias damnificadas. “Estamos haciendo los esfuerzos necesarios y tratando de cubrir todas las demandas con los recursos limitados que tenemos actualmente”, afirmó Troche en entrevista con la radio Erbol y afirmó que en las próximas semanas se gestionará apoyo internacional para la atención de las emergencias.

El primer desastre ocurrió en las localidades de Achira y Samaipata, distantes a unos 120 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, donde al menos 560 familias perdieron sus viviendas, 25 casas colapsaron completamente y otras 30 quedaron gravemente dañadas, según reportes oficiales.

18 de noviembre de 2025.
18 de noviembre de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

El presidente Rodrigo Paz, que entonces llevaba menos de dos semanas en el Gobierno, anunció que la cooperación internacional destinó 380.000 dólares para auxiliar a los afectados por las inundaciones en esa región.

Otra de las localidades gravemente afectadas es Tipuani, en el departamento de La Paz, donde los arroyos se desbordaron la noche del 24 de diciembre y dejaron anegada a la comunidad. En esta zona, las autoridades atribuyen la recurrencia de los desastres por inundaciones a la actividad minera aurífera que opera en la región.

El viceministro Troche afirmó que se está trabajando en un plan de gestión de riesgos enfocado en la prevención a nivel nacional.

“Estamos trabajando hacia mediano y largo plazo en temas que tienen que ver con la gestión de riesgo, es decir, con la prevención y ahí estamos trabajando ya buscando proyectos bastante serios sólidos para poder estar en una mejor situación”, añadió Troche.

En Bolivia el periodo de lluvias normalmente se extiende desde noviembre hasta marzo o abril, cuando se producen precipitaciones intensas en gran parte del país, especialmente en las zonas bajas y llanuras orientales.

Personas cargan ayuda humanitaria tras
Personas cargan ayuda humanitaria tras el desastre por lluvias. 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado dos alertas naranja. La primera está vigente hasta el 2 de enero por el posible ascenso repentino de ríos y desbordes en las cuencas de nueve ríos en la zona occidental y central del país; y la segunda por lluvias y tormentas eléctricas vigente hasta este martes en los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija.

Cada año, la temporada de lluvias estacionales deriva en eventos de desastre por inundaciones, desborde de ríos, deslizamientos y el colapso de infraestructura pública.

Según reportes de prensa local, en el periodo anterior las lluvias dejaron al menos 55 personas fallecidas, con varios desaparecidos y decenas de miles de familias afectadas por la pérdida de viviendas, daños en cultivos e infraestructura.

Temas Relacionados

BoliviaLluviasinundacionesAlfredo TrocheViceministerio de Defensa Civil

Últimas Noticias

Las pruebas que demuestran que el crimen de Ronald Ojeda en Santiago de Chile fue orquestado en Venezuela

Un reportaje de Ciper reveló declaraciones de cercanos al “Turko” y un audio del “Gordo Alex” que evidencian la injerencia del régimen de Maduro en el secuestro y asesinato del malogrado exmilitar

Las pruebas que demuestran que

Daniel Noboa recomendó la renuncia al presidente de la Judicatura tras el escándalo por presiones

El mandatario sugirió que Mario Godoy deje el cargo luego de su comparecencia en la Asamblea Nacional

Daniel Noboa recomendó la renuncia

Líder de los Comandos de la Frontera acusado del asesinato de once militares ya está preso en Ecuador

Fue trasladado desde Emiratos Árabes Unidos y quedó a disposición de la justicia ecuatoriana

Líder de los Comandos de

Bolivia: afiliados a la COB instalan huelgas de hambre contra el Decreto Supremo 5503

Este lunes se iniciaron tres piquetes en las sedes de la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros y el Magisterio Urbano. Exigen la abrogación del paquete de medidas económicas promulgado por Rodrigo Paz

Bolivia: afiliados a la COB

Más de dos mil hectáreas afectadas por incendios en Uruguay: existe “riesgo muy alto” de que el fuego se descontrole

Helicópteros, drones, camiones cisterna y miles de litros de agua han sido utilizados en Uruguay para evitar la propagación de la quema

Más de dos mil hectáreas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violencia de género: Romina Gaetani

Violencia de género: Romina Gaetani rechazó la perimetral para su pareja, pero la fiscalía impulsa el juicio

El chef José Andrés enseña su receta más fácil para celebrar Nochevieja: “Si te ha sobrado queso, marínalo para darle una nueva vida”

Presidencia presenta avances en proceso de selección para residentes médicos: así se asignarán las plazas

Alias el Costeño, vinculado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, enfrenta nueva imputación por homicidio ligado al narcomenudeo en Bogotá

Tren Lima - Chosica: segundo lote de coches Caltrain será trasladado en tres semanas a taller municipal

INFOBAE AMÉRICA
Muere una persona y otras

Muere una persona y otras cuatro resultan heridas por un ataque ucraniano contra la provincia rusa de Bélgorod

El Ejército de Israel intercepta un dron con más de 20 fusiles que cruzó la frontera desde Egipto

Kiko Rivera, ilusionado de nuevo tras separarse de Irene Rosales

El PSOE llora la muerte de Francisco Fernández Marugán, exdirigente 'guerrista' y hacedor de Presupuestos en la sombra

El partido respaldado por la junta reivindica una amplia victoria en la primera fase de las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Nuevo teaser de “Avengers: Doomsday”

Nuevo teaser de “Avengers: Doomsday” muestra el regreso de Chris Hemsworth como Thor

Will Arnett reveló cómo fue su paso al drama: “Para la primera vez en mi vida, no estaba actuando para un resultado en una escena”

“Stranger Things 5″: el tráiler del episodio final anticipa el desenlace definitivo de la exitosa serie

Sadie Sink se despidió entre lágrimas de Stranger Things y reveló el reto de decir adiós a Max

La reacción de Millie Bobby Brown que enciende preocupantes teorías previo al final de ‘Stranger Things’