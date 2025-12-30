Suman 27 muertos en dos meses en Bolivia por las lluvias e inundaciones

El Gobierno de Bolivia confirmó este sábado que al menos tres personas fallecieron a causa de la inundación (EFE/Juan Carlos Torrejón)

La temporada de lluvias que inició en noviembre en Bolivia provocó al menos 27 fallecidos y más de 3.500 damnificados, mientras continúa la búsqueda de 11 personas desaparecidas, según informó el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche.

Las regiones más afectadas por las lluvias fueron El Torno y los valles de Santa Cruz, la localidad de Tipuani en La Paz y algunas regiones del Trópico de Cochabamba. En lo que va de la temporada, al menos 15 municipios se declararon en situación de desastre: seis en Santa Cruz, cuatro en La Paz, cuatro en Cochabamba y uno en Tarija.

Según el viceministro Troche, la falta de recursos limita la capacidad del Estado para atender las emergencias y ayudar a las familias damnificadas. “Estamos haciendo los esfuerzos necesarios y tratando de cubrir todas las demandas con los recursos limitados que tenemos actualmente”, afirmó Troche en entrevista con la radio Erbol y afirmó que en las próximas semanas se gestionará apoyo internacional para la atención de las emergencias.

El primer desastre ocurrió en las localidades de Achira y Samaipata, distantes a unos 120 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, donde al menos 560 familias perdieron sus viviendas, 25 casas colapsaron completamente y otras 30 quedaron gravemente dañadas, según reportes oficiales.

18 de noviembre de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

El presidente Rodrigo Paz, que entonces llevaba menos de dos semanas en el Gobierno, anunció que la cooperación internacional destinó 380.000 dólares para auxiliar a los afectados por las inundaciones en esa región.

Otra de las localidades gravemente afectadas es Tipuani, en el departamento de La Paz, donde los arroyos se desbordaron la noche del 24 de diciembre y dejaron anegada a la comunidad. En esta zona, las autoridades atribuyen la recurrencia de los desastres por inundaciones a la actividad minera aurífera que opera en la región.

El viceministro Troche afirmó que se está trabajando en un plan de gestión de riesgos enfocado en la prevención a nivel nacional.

“Estamos trabajando hacia mediano y largo plazo en temas que tienen que ver con la gestión de riesgo, es decir, con la prevención y ahí estamos trabajando ya buscando proyectos bastante serios sólidos para poder estar en una mejor situación”, añadió Troche.

En Bolivia el periodo de lluvias normalmente se extiende desde noviembre hasta marzo o abril, cuando se producen precipitaciones intensas en gran parte del país, especialmente en las zonas bajas y llanuras orientales.

Personas cargan ayuda humanitaria tras el desastre por lluvias. 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado dos alertas naranja. La primera está vigente hasta el 2 de enero por el posible ascenso repentino de ríos y desbordes en las cuencas de nueve ríos en la zona occidental y central del país; y la segunda por lluvias y tormentas eléctricas vigente hasta este martes en los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija.

Cada año, la temporada de lluvias estacionales deriva en eventos de desastre por inundaciones, desborde de ríos, deslizamientos y el colapso de infraestructura pública.

Según reportes de prensa local, en el periodo anterior las lluvias dejaron al menos 55 personas fallecidas, con varios desaparecidos y decenas de miles de familias afectadas por la pérdida de viviendas, daños en cultivos e infraestructura.