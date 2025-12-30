América Latina

Bolivia: afiliados a la COB instalan huelgas de hambre contra el Decreto Supremo 5503

Este lunes se iniciaron tres piquetes en las sedes de la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros y el Magisterio Urbano. Exigen la abrogación del paquete de medidas económicas promulgado por Rodrigo Paz

La Paz, Bolivia. 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron este lunes tres piquetes de huelga en La Paz, en rechazo al Decreto Supremo 5503, que establece una serie de medidas económicas para afrontar la crisis fiscal. Los piquetes están en la sede de la COB, en la del Magisterio Urbano y en la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia.

La medida de presión se inició tras una marcha de protesta en la sede de Gobierno que exige la abrogación del decreto que algunos sectores consideran perjudicial para la población, al aplicar ajustes económicos como la eliminación del subsidio a los combustibles y el encarecimiento del diésel y la gasolina.

“Me duele que mis compañeras tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes”, manifestó Mario Argollo, máximo dirigente de los trabajadores en el séptimo día de protestas.

Los dirigentes de la COB se reunieron la semana pasada con el Gobierno de Rodrigo Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo. El ente sindical exige que se abrogue el decreto, mientras que en el Ejecutivo afirman que no darán marcha atrás en una medida que consideran “el punto de partida de un nuevo modelo de país”.

En los últimos días, la administración de Paz sostuvo reuniones con otros sectores —como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas— para sumar respaldo a la medida.

El Decreto Supremo 5503 rige desde el 17 de diciembre y los ajustes al precio del combustible están acompañados por otras medidas, como el incremento del 20% al salario mínimo y un mecanismo fast track para contratos sobre recursos naturales que podrán ser aprobados sin control parlamentario en 30 días.

Para Argollo, estas disposiciones “rifan” el país. “Lastimosamente, este decreto vende el país, rifa el país. Creo que hemos socializado y estamos llegando a la concientización (…), no estamos aquí por locos, ni por intereses políticos (…), no nos vamos a parcializar por ningún gobierno de turno”, señaló citado por el periódico La Razón.

En tanto, el Gobierno defiende la totalidad de las medidas, incluyendo la implementación de procedimientos administrativos acelerados para atraer inversiones.

El fin de semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que aseguró que el Gobierno continuará trabajando “para sacar a Bolivia de la crisis” y llamó a los sectores sociales movilizados a dejar de lado la confrontación, los bloqueos y la violencia.

“Estamos aquí para dar la vuelta a la hoja, pasar de la cultura de la confrontación, los bloqueos y la violencia a la de la tolerancia, la convivencia y el diálogo para vivir y trabajar en paz y en libertad”, afirmó en un video.

Las movilizaciones de la COB se desarrollan en un escenario marcado por tensiones sociales y económicas. Bolivia enfrenta desde hace más de dos años, una crisis financiera marcada por la escasez de dólares y el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar.

Si bien el decreto incluye algunas medidas sociales, como el aumento del salario mínimo y de bonos que benefician a estudiantes y adultos mayores, hay sectores que las consideran insuficientes cuando el país alcanzó el 20% de inflación interanual y algunos economistas proyectan que seguirá en ascenso con el ajuste en el precio de los combustibles.

