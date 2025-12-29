Santiago de Chile en alerta roja por ola de calor extremo

El calor comenzó esta jornada y se extenderá hasta el miércoles.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), decretó este domingo alerta roja para el Gran Santiago y otras cinco regiones de la zona central por una ola de calor que comenzó esta jornada y se extenderá hasta el próximo miércoles.

La decisión fue tomada luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), pronosticara temperaturas extremas en la cordillera de la costa, valle y precordillera en dichos días.

En detalle, la DMC prevé que las máximas en Santiago oscilen entre los 33° y 36° C, al igual que en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble, donde en algunas zonas precordilleranas el calor podría elevarse hasta los 37 °C.

“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional de Senapred declara Alerta Roja Regional por calor extremo, vigente a contar de hoy (domingo) y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten", señalaron mediante un comunicado.

“Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento", agregaron.

Así las cosas, desde el Senapred recomendaron a la ciudadanía “extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable (niños y adultos mayores), quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo", cerraron.

La Conaf y Bomberos combaten actualmente tres incendios forestales mientras que dos permanecen activos.

Presidente Boric llama a evitar incendios

Tras el anuncio, el presidente Gabriel Boric pidió la colaboración de la población a fin de evitar la propagación de incendios forestales y prevenir desgracias mayores.

“No nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”, partió diciendo en su cuenta de X.

“Debido a la alerta de Altas Temperaturas Extremas, anunciada por la Dirección Metereológica de Chile, entre este lunes 29 y miércoles 31 de diciembre para las regiones de Coquimbo a Ñuble, es importante que reforcemos las medidas de prevención: por favor no prendas fuego, realices fogatas ni lances colillas de cigarro en parques ni áreas verdes. Tampoco realices quema de basura ni uses herramientas que generen chispas”, prosiguió.

“Equipos y brigadas de Conaf y Bomberos, han estado combatiendo y controlando incendios forestales que han afectado diversas zonas del país en los últimos días, por lo que es clave tu colaboración. Si estás ante presencia de humo o si ves a alguien intentando provocar un incendio, denuncia a los números de emergencia: 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 PDI”, cerró el mandatario.

Este domingo, Rodrigo Illesca, director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), informó que actualmente en el país brigadistas y bomberos combaten tres incendios forestales, otros dos se encuentran bajo observación, seis ya fueron controlados y dos permanecen activos.

“Queremos reforzar el llamado a hacer las acciones de prevención: no lanzar colillas de cigarro, no utilizar herramientas que generen chispas, galleteros, soldadoras, tampoco hacer fuego o quemar pastizal o basura dentro de un lugar porque eso va a generar un incendio forestal”, recomendaron.