América Latina

Ni factores externos ni complot: los verdaderos motivos del colapso del sistema sanitario cubano

Una investigación publicada por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana señala a las medidas internas como la causa fundamental de la crisis hospitalaria, dejando fuera desastres naturales o bloqueos externos como posibles responsables

Guardar
ARCHIVO: Una persona lleva en
ARCHIVO: Una persona lleva en una marcha un cuadro con una imagen compuesta de los dictadores cubanos Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en la plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025 (AP)

Más de tres millones de personas han enfermado en Cuba por una epidemia de arbovirosis que incluye dengue, chikungunya y oropouche, según datos oficiales citados en un informe reciente del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC). El documento, publicado en diciembre de 2025, describe un colapso del sistema sanitario que, de acuerdo con el análisis, no responde a causas externas o imprevistas, sino a políticas nacionales sostenidas que han reducido de forma progresiva la capacidad estatal para proteger la salud de la población.

El OCAC sostiene que la crisis sanitaria cubana actual ocurre en un contexto marcado por la degradación sostenida de la infraestructura hospitalaria, la escasez de medicamentos y de material médico, la salida masiva de personal sanitario y la falta de transparencia en los reportes oficiales.

Según el informe, de los 395 medicamentos que BioCubaFarma debía suministrar al Sistema Nacional de Salud hasta enero de 2025, 255 (64,56%) estaban en falta. La compañía no ofreció reportes actualizados después de esa fecha, por lo que no es posible conocer la magnitud actual del desabastecimiento.

El porcentaje dedicado a salud pública y asistencia social en la inversión nacional promedió el 2% en la última década, mientras que el sector turístico, controlado por GAESA, absorbió 31,36% de las inversiones, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

En materia de personal, la cantidad de médicos se redujo en 5.399 entre 2023 y 2024, con una caída acumulada de 30.767 desde 2021. El programa de médicos de familia pasó de 27.535 en 2023 a 12.912 en 2024. El personal de enfermería también disminuyó: en 2024 había 71.948 profesionales, lo que representa 15.035 menos que en 2021. El sistema perdió 7.144 camas hospitalarias entre 2019 y 2024. La reducción más significativa ocurrió en hospitales generales (2.812), clínico-quirúrgicos (1.938) y pediátricos (857), así como en policlínicos (1.004).

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador estatal usa una máquina de niebla para fumigar dentro de una casa, junto a una imagen de Ernesto "Che" Guevara como parte de una campaña de salud pública contra la propagación del virus transmitido por mosquitos que causa Chikungunya, en La Habana, Cuba, el pasado 13 de noviembre 2025 (Reuters)

La crisis se profundiza por factores ambientales y de saneamiento: solo 68% de los residuos sólidos se recogen diariamente en La Habana, según OCAC, mientras el resto permanece en la vía pública y genera focos infecciosos. El control de vectores es insuficiente por falta de brigadas y recursos, lo que facilita la propagación de mosquitos transmisores de virus.

El acceso a medicamentos depende en gran medida del mercado informal o de remesas provenientes del exterior, dado que en farmacias no ingresan jarabes pediátricos desde hace años y escasean productos básicos como guantes, jeringas o sales de rehidratación oral. Los profesionales entrevistados informan que, ante la falta de materiales y equipos, recurren a diagnósticos clínicos generales bajo la categoría de “síndrome febril inespecífico”, sin posibilidad de diferenciar entre las distintas arbovirosis.

La seguridad alimentaria presenta otro panorama crítico. Según el informe, más del 80% de los alimentos consumidos son importados y el país no cumple ningún estándar internacional definido por la FAO en materia de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de alimentos. En 2024, UNICEF incluyó por primera vez a Cuba en su informe sobre pobreza alimentaria infantil, con 9% de niños en situación grave. Para fines de 2024, una familia de dos personas necesitaba más de 24.000 CUP mensuales solo para alimentación, entre 12 y 15 veces el salario mínimo.

ARCHIVO: Personas caminan por una
ARCHIVO: Personas caminan por una calle este jueves en el poblado de Cárdenas (Cuba). Es difícil, por no decir prácticamente imposible, encontrar a un vecino de Perico (60.000 habitantes, 170 kilómetros al sureste de La Habana) que no conozca a alguien que haya padecido chikunguña recientemente (EFE)

La combinación de inseguridad alimentaria, estrés por crisis energética y sanitaria ha dejado a la mayoría de la población en situación de inmunodepresión. Solo el 15% logra garantizar tres comidas diarias.

En el plano epidemiológico, la respuesta oficial reconoce casos de dengue y chikungunya en toda la isla, con un foco inicial en Matanzas. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó oficialmente 33 fallecidos por arbovirosis hasta diciembre de 2025 —12 por dengue y 21 por chikungunya— aunque el cálculo realizado por OCAC, aplicando tasas de letalidad moderadas (0,3%), estima al menos 8.700 muertes, lo que representaría una cifra 185 veces superior a la reportada por el gobierno.

La práctica de subregistro en las causas de muerte fue señalada por personal sanitario entrevistado para el informe, quienes describieron directivas para no consignar arbovirosis recientes como causas antecedentes en los certificados de defunción. Según OCAC, esto dificulta la obtención de cifras precisas sobre el impacto real del brote.

La enfermedad chikungunya, además, deja secuelas crónicas en una parte importante de los afectados: entre 30% y 60% de los pacientes presentan síntomas articulares prolongados, especialmente adultos mayores, mujeres y personas con comorbilidades. El sistema de salud cubano, de acuerdo con la investigación, carece de recursos para ofrecer tratamiento o rehabilitación, lo que deriva en incapacidad laboral, pérdida de ingresos y aumento de la vulnerabilidad social.

El OCAC es un proyecto de la sociedad civil cubana independiente, auspiciado por Cuba Siglo 21. José Manuel González Rubines coordinó la investigación y procesamiento de datos.

Temas Relacionados

CubaObservatorio Cubano de Auditoría CiudadanaGAESALa HabanaUNICEFLa Habana

Últimas Noticias

El ministro del Interior prometió capturar a los responsables de la última masacre en Ecuador

John Reimberg llegó al cantón manabita tras los ataques del fin de semana

El ministro del Interior prometió

Diputados de oposición chilenos exigieron la salida de la embajadora en Nueva Zelanda

Manahi Pakarati fue reprendida por la Cancillería tras un publicación en la que aludía a la autodeterminación de la Isla de Pascua, de donde es oriunda

Diputados de oposición chilenos exigieron

Comunidades indígenas de Bolivia piden al Gobierno estudio ambiental para explotar litio

Estiman son 14 comunidades las que ante eventuales proyectos de explotación e industrialización del recurso serían las directamente afectadas por la escasez de agua y otros problemas ambientales

Comunidades indígenas de Bolivia piden

En menos de una semana decomisan en Chile droga de Bolivia en madera y soja de exportación

Más de 100 kilos de marihuana y 700 de cocaína estaban camuflados en cargamentos de soja y madera. La mercadería tenía como destino final Colombia y España

En menos de una semana

Santiago de Chile en alerta roja por ola de calor extremo

La capital chilena y otras cinco regiones de la zona central serán azotadas por altas temperaturas

Santiago de Chile en alerta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aprobó sólo 13 materias de

Aprobó sólo 13 materias de la carrera de Derecho y decía ser abogado: estafó por $54 millones a familiares y a amigos

Dos muertos y un herido grave en un alud en Panticosa en pleno Pirineo aragonés: hay todavía al menos un desaparecido

No es solo la sal: cuál es el otro enemigo silencioso que afecta la presión arterial

Abelardo de la Espriella aseguró que “Petro se quiere atornillar en el poder” por medio de una Constituyente: “Seamos el muro de contención”

Senador que citó debate por emergencia económica llamó cobarde al Gobierno por inasistencia de ministros: “Dejen de evadir”

INFOBAE AMÉRICA
El ministro del Interior prometió

El ministro del Interior prometió capturar a los responsables de la última masacre en Ecuador

Malí lanza nuevos bombardeos contra "posiciones terroristas" al oeste de Bamako y en la región de Tombuctú

SoftBank comprará DigitalBridge por 3.398 millones

Hamás confirma la muerte este año de su líder en Gaza y el portavoz de su brazo armado en ataques de Israel

Fiscalía acusa a la ex primera dama Kim Keon Hee de interferir "entre bambalinas" en asuntos estatales

ENTRETENIMIENTO

‘Malcolm el de en medio:

‘Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair’ revela primer adelanto y fecha oficial de estreno

Randy Havens reveló su mayor deseo con Stranger Things: “Siempre esperé que el Sr. Clarke se involucre realmente en la acción”

Kate Winslet reveló que sus primeras experiencias íntimas fueron con chicas: “Sin duda sentía curiosidad”

¿Quién abrirá la puerta final en Stranger Things? Holly, Will y las teorías que revolucionan el cierre de la serie estrella de Netflix

El ranking mundial de las 10 trilogías más exitosas de todos los tiempos