En menos de una semana decomisan en Chile droga de Bolivia en madera y soja de exportación

Más de 100 kilos de marihuana y 700 de cocaína estaban camuflados en cargamentos de soja y madera. La mercadería tenía como destino final Colombia y España

Las autoridades chilenas realizaron dos decomisos de droga proveniente de Bolivia que estaba camuflada en mercadería de exportación.

El 18 de diciembre se informó sobre el hallazgo de casi 700 kilos de cocaína oculta en un contenedor de madera que tenía como destino final España; y cinco días más tarde se dio a conocer la incautación de 110 kilos de marihuana en un camión que transportaba soja a granel con destino a Colombia.

El primer procedimiento se desarrolló en el marco de la operación “Mercurius”, llevada a cabo por el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) —mediante la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco)— y la Policía Marítima de la Armada. La indagación estuvo liderada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica.

Las primeras diligencias permitieron identificar anomalías en la documentación y en la logística del envío, asociadas al tráfico de drogas mediante técnicas poco habituales, entre ellas la impregnación de estupefacientes en productos lícitos.

Durante la revisión, perros adiestrados de la Policía Marítima y de Aduanas reaccionaron frente al cargamento, aunque los exámenes iniciales no entregaron resultados concluyentes. Por orden del Ministerio Público, el material fue sometido después a análisis científicos especializados, efectuados por el Servicio de Salud de Arica.

El jueves 18 de diciembre, los peritajes confirmaron que la madera —correspondiente a la especie tajibo— contenía cerca de 700 kilos de clorhidrato de cocaína infiltrado en su estructura. El lote consistía en nueve pallets, con un peso total aproximado de 19,5 toneladas, enviados desde Bolivia con destino a Barcelona.

Este hecho eleva la alerta sobre nuevas formas de ocultamiento de narcóticos en cadenas comerciales internacionales y mantiene vigente la investigación para determinar quiénes están detrás del envío y qué redes criminales participaron.

El fiscal regional Mario Carrera Guerrero, a cargo de la investigación, señaló en un punto de prensa que el contrabando detectado es “novedoso”, porque “es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces, es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína, y eso es para dificultar efectivamente el trabajo de nuestros fiscalizadores”, manifestó citado por el medio Arica al Día.

En el segundo caso, la Aduana Regional de Arica encontró más de 110 kilos de marihuana ocultos en una carga de soya cuyo destino final era Colombia.

“Los hechos ocurrieron la tarde del martes pasado, cuando se presentó a los controles habituales un camión procedente desde Bolivia, conducido por el ciudadano boliviano G.O.R., el cual transportaba una carga de soya a granel en tránsito”, señala el reporte oficial. El chofer del camión fue arrestado y el cargamento fue puesto a disposición de los carabineros.

En tanto, la Fiscalía de Bolivia informó que inició una investigación sobre el hallazgo de cocaína impregnada en madera de exportación. “Nosotros estamos cooperando, se ha abierto un proceso penal y la Policía Boliviana y la Fiscalía están realizando diligencias para investigar este hecho que llama la atención”, señaló el fiscal general Roger Mariaca en una rueda de prensa.

El método de ocultar cocaína en madera boliviana de exportación se ha documentado con mayor visibilidad en los últimos años, a través de decomisos oficiales y en reportes de los medios de comunicación. Sin embargo, no hay estadística oficial pública que cuantifique este procedimiento.

