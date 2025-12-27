El Supremo de Brasil ordenó la prisión domiciliaria para diez condenados por golpismo tras el intento de fuga del ex jefe policial

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la prisión domiciliaria para 10 personas condenadas por su participación en el intento de golpe vinculado al ex presidente Jair Bolsonaro.

La medida, adoptada este sábado por el magistrado Alexandre de Moraes, intensifica las restricciones judiciales tras el reciente intento de fuga de Silvinei Vasques, ex director de la Policía de Carreteras.

La decisión afecta a condenados cuyos procesos judiciales aún se encuentran en fase de apelación. La Policía Federal ejecutó la disposición en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y en Brasilia.

Silvinei Vasques (Europa Press/Archivo)

Hasta el momento, estas personas cumplían únicamente medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica, pero ahora deberán permanecer recluidas en sus domicilios, manteniendo el dispositivo de geolocalización.

Las nuevas restricciones establecen además la prohibición de utilizar redes sociales, recibir visitas o mantener contacto con otros investigados. Se exigió también la entrega de pasaportes y la suspensión de permisos para portar armas de fuego.

El endurecimiento de las disposiciones judiciales se produjo a raíz de la fuga frustrada de Silvinei Vasques, quien intentó abandonar el país al romper su tobillera electrónica durante el día de Navidad.

Vasques viajó en un automóvil alquilado hacia Asunción, acompañado solo por un perro y provisiones. Fue interceptado en el aeropuerto de la capital paraguaya cuando se disponía a volar a El Salvador, tras ingresar al país de forma irregular utilizando la identidad de un ciudadano paraguayo. Finalmente, fue expulsado de Paraguay y detenido por las autoridades brasileñas en Foz de Iguazú.

La asonada golpista (Europa Press/Archivo)

Vasques, que cumple una condena de 24 años y seis meses de prisión por organizar operaciones destinadas a dificultar el acceso de votantes a los centros electorales durante la segunda vuelta de 2022 —favoreciendo así a Bolsonaro—, se encontraba en libertad provisional hasta que su sentencia quedara firme.

Por su parte, Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión, permanece en una celda especial de la Policía Federal en Brasilia. Actualmente, se encuentra ingresado en un hospital privado de la capital, donde se recupera de una cirugía de hernia bilateral mientras sigue bajo custodia.

La resolución del Supremo amplía las restricciones sobre los condenados del caso, limitando severamente sus posibilidades de comunicación, movimientos y acceso a documentación, con el objetivo de prevenir nuevos intentos de fuga y reforzar el control judicial sobre quienes están involucrados en la trama golpista.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)

Los detalles de la expulsión de Paraguay del ex jefe policial brasileño condenado por la trama golpista

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Paraguay expulsó del país la noche de este viernes al antiguo jefe de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro y quien fue detenido esa misma jornada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

En su cuenta en la red social X, la DNM informó que la entrega se hizo a la Policía Federal “en el paso fronterizo del Puente de la Amistad”, que une a la localidad paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú.

En el mismo mensaje, un video muestra la entrega de Vasques, que vestía pantalón oscuro, camiseta verde y llevaba los ojos vendados.

Antes de llegar a Paraguay, Vasques, que estaba bajo arresto domiciliario nocturno en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, a la espera de la ejecución de su sentencia, “rompió la tobillera electrónica” que monitoreaba sus movimientos.

Según las cámaras de seguridad de su comunidad, salió de su residencia la noche del miércoles en un vehículo alquilado, en compañía de un perro, “aparentemente de la raza pitbull”, y cargado con ración y utensilios de transporte para su mascota.

El ex director de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, fue expulsado de Paraguay (X)

El jueves, en pleno día de Navidad, la tobillera electrónica dejó de emitir señal. Posteriormente, dos equipos policiales fueron a su casa y verificaron que no estaba allí.

Más temprano, el jefe del departamento de la Policía Aeroportuaria de Paraguay, Sergio González, dijo que la detención de Vasques se produjo cuando el pasaporte paraguayo que presentó para tomar un vuelo a El Salvador con escala en Panamá “llamó la atención”.

“Procedimos a tomarle las huellas y rápidamente notamos que no se trataba de una persona de nacionalidad paraguaya”, dijo González a la televisión NPY.

“Con las huellas obtuvimos la información certera de quién se trataba y que tenía orden de captura en Brasil”, agregó.

Vasques fue condenado por el Supremo el pasado 16 de diciembre dentro del juicio contra los últimos cinco acusados de la intentona golpista orquestada por Bolsonaro. No obstante, aún no había pasado a cumplir la pena en régimen cerrado porque la sentencia aún no es firme, ya que todavía se puede apelar el fallo.

El Supremo halló culpable a Vasques de estar detrás de una operación en la segunda vuelta de las elecciones de 2022 para dificultar la llegada de electores a los centros de votación en feudos tradicionalmente de la izquierda y favorecer así a Bolsonaro, que al final salió derrotado por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.