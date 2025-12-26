Detuvieron en Paraguay a un ex jefe policial condenado por la trama golpista de Bolsonaro cuando intentaba huir del país

El director de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, camina antes de una conferencia de prensa en la sede de la Policía Federal de Carreteras en Brasilia, Brasil, el 28 de octubre de 2022. (REUTERS/Adriano Machado)

El ex director de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, fue detenido este viernes en el aeropuerto internacional de Asunción, en Paraguay, cuando intentaba huir del país. Vasques había sido condenado a 24 años y seis meses de prisión por la Corte Suprema de Brasil por su participación en la trama golpista liderada por el ex presidente Jair Bolsonaro. Según las autoridades, el ex funcionario “rompió la tobillera electrónica” que monitoreaba sus movimientos mientras cumplía arresto domiciliario en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil.

El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, declaró al grupo Globo que Vasques pretendía viajar a El Salvador utilizando un pasaporte paraguayo auténtico que no correspondía a su identidad. Su captura fue posible tras una alerta emitida por las autoridades brasileñas a países vecinos, luego de que se detectara la ruptura del dispositivo de vigilancia.

Aunque la condena fue dictada el 16 de diciembre, Vasques aún no había sido trasladado a un régimen cerrado, ya que la sentencia no es firme y todavía puede ser apelada.

El Supremo Tribunal Federal lo halló culpable de estar detrás de una operación policial durante la segunda vuelta de las elecciones de 2022, destinada a dificultar el acceso de votantes a centros electorales en regiones afines a la izquierda, con el objetivo de favorecer la reelección de Bolsonaro, quien finalmente fue derrotado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El exdirector de la Policía Federal de Carreteras (PRF), Silvinei Vasques, habla durante su declaración ante la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre el 8 de enero, realizada este martes, 20 de junio. (Foto: Mateus Bonomi/AGIF/ Reuters)

En el mismo proceso, el alto tribunal ha condenado a una treintena de acusados por la trama golpista, con penas que oscilan entre uno y 27 años de prisión. El total de las condenas dictadas en la causa supera los 400 años de cárcel, e incluye al propio Jair Bolsonaro, a exministros y a antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

Bolsonaro recibió la pena más alta, de 27 años de prisión, al ser considerado por la corte como el líder del complot, que comenzó antes de los comicios de 2022 y culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.

El expresidente brasileño se encuentra estable tras haber sido sometido este jueves a una cirugía para corregir una hernia inguinal bilateral en el hospital DF Star, en Brasilia. El procedimiento, realizado bajo anestesia general, concluyó sin complicaciones, y la recuperación del paciente continúa bajo vigilancia médica. Inmediatamente después de la intervención, el ex mandatario fue trasladado directamente a su habitación, permaneciendo lúcido, comunicativo y sin requerir ingreso en cuidados intensivos.

