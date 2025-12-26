Jair Bolsonaro pasó bien la noche tras someterse a una nueva cirugía y quedó bajo tratamiento con analgésicos

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro se encuentra estable tras ser sometido este jueves a una cirugía para corregir una hernia inguinal bilateral en el hospital DF Star de Brasilia.

El procedimiento, realizado bajo anestesia general, concluyó sin complicaciones y la recuperación del paciente se mantiene bajo vigilancia médica, según informó el periódico O Globo.

El cirujano Cláudio Birolini, responsable de la intervención, dijo que la operación tuvo una duración aproximada de tres horas y media, y que Bolsonaro pasó la noche posterior a la cirugía sin contratiempos, con el dolor controlado por analgésicos y la presencia de episodios de hipo.

El especialista destacó que el procedimiento, aunque electivo, fue necesario para evitar complicaciones clínicas, ya que la hernia abdominal afectaba ambos lados de la ingle, lo que podría derivar en dolor persistente.

El traslado de Jair Bolsonaro al hospital para ser operado (REUTERS/Mateus Bonomi)

Inmediatamente después de la intervención, el ex mandatario fue trasladado directamente a su habitación, permaneciendo lúcido, comunicativo y sin requerir ingreso en cuidados intensivos.

En cuanto a la recuperación postoperatoria, el equipo médico definió estrategias para controlar el dolor y puso énfasis en la fisioterapia precoz, junto a la prevención de problemas habituales posteriores a este tipo de cirugía, como la trombosis venosa profunda y posibles complicaciones respiratorias.

La expectativa es que el periodo de hospitalización dure entre cinco y siete días, dependiendo de la evolución diaria del paciente. Los médicos planean iniciar la movilización asistida en las próximas horas, con evaluaciones continuas de la respuesta al tratamiento.

Un aspecto relevante de la observación clínica es la aparición de episodios de hipo persistente, que Bolsonaro ha presentado en los últimos meses. Este síntoma sigue siendo una preocupación tanto para el equipo médico como para el propio paciente.

Agentes custodian la sede de la Policía Federal, lugar donde cumple su condena Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)

Tras la cirugía, el equipo consideró la posibilidad de realizar un bloqueo anestésico del nervio frénico, aunque finalmente se adoptó una estrategia conservadora, que consiste en intensificar la medicación, ajustar la dieta y realizar un seguimiento clínico estrecho.

La hospitalización de Bolsonaro se produce en el contexto de su situación judicial. El ex mandatario fue internado tras la autorización del juez Alexandre de Moraes, luego de una evaluación médica solicitada por la Policía Federal, que recomendó la intervención quirúrgica.

La autorización para la internación no modifica la condena de 27 años y tres meses de prisión que pesa sobre Bolsonaro por el intento de golpe de Estado. Durante su estancia en el hospital, está acompañado en todo momento por su esposa, Michelle Bolsonaro.