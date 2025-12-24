La Justicia de Chile sentenció a cadena perpetua a barristas de Santiago Wanderers que asesinaron a dos hinchas de Colo-Colo

Los hechos ocurrieron en 2022 en Valparaíso

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), sentenció este martes a presidio perpetuo a tres hinchas del club Santiago Wanderers que en 2022 asesinaron a puñaladas a dos barristas de Colo-Colo, en dicha ciudad.

Se trata de Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, a quienes se les acusó de dos homicidios calificados y un delito de lesiones grave en contra de Carlos Bernal Riveros, Esteban Duarte Arancibia y Patricio Moya Bernal.

Los ataques sucedieron específicamente la tarde del 23 de octubre de 2022, cuando los seguidores de Colo-Colo celebraban el titulo obtenido en el Parque Italia.

La sentencia

De acuerdo al fallo, alrededor de las 19:00 horas en la avenida Pedro Montt, entre Las Heras y Carrera, “en circunstancias conexas a un espectáculo de fútbol profesional, en el contexto y con motivo y causa de celebraciones realizadas en esta ciudad, después de que Colo-Colo ganara el campeonato nacional de fútbol, los acusados (…) agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobre seguro, a las víctimas Carlos Alberto Bernal Riveros y Patricio Andrés Moya Bernal, apuñalando en la espalda y parte posterior de la cabeza al segundo, el que sufrió lesiones de carácter grave que tardaron en sanar más de 30 días, con igual tiempo de incapacidad”.

Los tres fanáticos sentenciados pertenecen al club Santiago Wanderers y los hechos ocurrieron en 2022

“Mientras que el primero fue también apuñalado por la espalda y en otras partes de su cuerpo, lo que le causó la muerte producto de un shock hemorrágico agudo, hemotórax y hemoperitoneo, heridas pulmonares y hepáticas”, detalla la sentencia.

“Un poco más tarde, aproximadamente a las 20:10 horas del mismo día, sobre el escenario de la plaza Salvador Allende ubicada al costado del parque Italia, de esta ciudad y, en las mismas circunstancias, contexto, motivo y causa expresados en el párrafo anterior, los acusados Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Guillermo Andrés Astudillo Donoso, agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobre seguro, a la víctima Esteban Alejandro Duarte Arancibia, en múltiples ocasiones en la espalda, cuello y otras partes del cuerpo, provocándole heridas que le causaron la muerte, producto de un shock hipovolémico”, prosigue el documento publicado por el Poder Judicial.

El tribunal también acogió la demanda civil estampada a favor de las familias de los barristas de Colo-Colo fallecidos y decretó una indemnización de $50 millones (USD 55 mil), para cada uno de los querellantes.