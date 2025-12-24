América Latina

La Justicia de Chile sentenció a cadena perpetua a barristas de Santiago Wanderers que asesinaron a dos hinchas de Colo-Colo

La sentencia incluye compensaciones económicas para los familiares de los fallecidos y la pérdida de derechos políticos de los responsables

Guardar
Los hechos ocurrieron en 2022
Los hechos ocurrieron en 2022 en Valparaíso

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), sentenció este martes a presidio perpetuo a tres hinchas del club Santiago Wanderers que en 2022 asesinaron a puñaladas a dos barristas de Colo-Colo, en dicha ciudad.

Se trata de Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, a quienes se les acusó de dos homicidios calificados y un delito de lesiones grave en contra de Carlos Bernal Riveros, Esteban Duarte Arancibia y Patricio Moya Bernal.

Los ataques sucedieron específicamente la tarde del 23 de octubre de 2022, cuando los seguidores de Colo-Colo celebraban el titulo obtenido en el Parque Italia.

La sentencia

De acuerdo al fallo, alrededor de las 19:00 horas en la avenida Pedro Montt, entre Las Heras y Carrera, “en circunstancias conexas a un espectáculo de fútbol profesional, en el contexto y con motivo y causa de celebraciones realizadas en esta ciudad, después de que Colo-Colo ganara el campeonato nacional de fútbol, los acusados (…) agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobre seguro, a las víctimas Carlos Alberto Bernal Riveros y Patricio Andrés Moya Bernal, apuñalando en la espalda y parte posterior de la cabeza al segundo, el que sufrió lesiones de carácter grave que tardaron en sanar más de 30 días, con igual tiempo de incapacidad”.

Los tres fanáticos sentenciados pertenecen
Los tres fanáticos sentenciados pertenecen al club Santiago Wanderers y los hechos ocurrieron en 2022

“Mientras que el primero fue también apuñalado por la espalda y en otras partes de su cuerpo, lo que le causó la muerte producto de un shock hemorrágico agudo, hemotórax y hemoperitoneo, heridas pulmonares y hepáticas”, detalla la sentencia.

“Un poco más tarde, aproximadamente a las 20:10 horas del mismo día, sobre el escenario de la plaza Salvador Allende ubicada al costado del parque Italia, de esta ciudad y, en las mismas circunstancias, contexto, motivo y causa expresados en el párrafo anterior, los acusados Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Guillermo Andrés Astudillo Donoso, agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobre seguro, a la víctima Esteban Alejandro Duarte Arancibia, en múltiples ocasiones en la espalda, cuello y otras partes del cuerpo, provocándole heridas que le causaron la muerte, producto de un shock hipovolémico”, prosigue el documento publicado por el Poder Judicial.

El tribunal también acogió la demanda civil estampada a favor de las familias de los barristas de Colo-Colo fallecidos y decretó una indemnización de $50 millones (USD 55 mil), para cada uno de los querellantes.

Temas Relacionados

ChileColo-ColoSantiago WanderersBarristasCadena perpetuaPresidio perpetuoÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio

El candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, lidera los resultados con el 40,27 % de los votos, con el 99,93 % de las actas procesadas

Crece la expectativa en Honduras:

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

La decisión permitirá ampliar la cobertura de Internet, contribuir a la reducción de la brecha digital y promover el acceso universal

Bolivia autorizó el uso de

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro

La líder opositora, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, adelantó que en los próximos días dará a conocer los pasos de la estrategia orientada a alcanzar la “victoria” frente a la dictadura chavista

María Corina Machado confirmó su

El primer ministro de Francia insistió en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

Sébastien Lecornu volvió a considerar que, en este momento, no hay condiciones para que su país apoye un pacto entre los bloques

El primer ministro de Francia

La economía de Paraguay creció un 6,6% interanual en el tercer trimestre del año

Diversos sectores impulsan un avance que supera ampliamente el promedio latinoamericano, mientras la industria, el agro y la energía sostienen un nivel de expansión sin precedentes para el país

La economía de Paraguay creció
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Euro: cotización de cierre hoy

Euro: cotización de cierre hoy 24 de diciembre en Colombia

Valor de cierre del dólar en Colombia este 24 de diciembre de USD a COP

Unas 60 personas desalojadas del Instituto B9 de Badalona pasan la Nochebuena a la intemperie debajo de un puente

Sinuano Día: resultados del 24 de diciembre de 2025

Se incendió una casa en Mendoza y un hombre murió al quedar atrapado entre las llamas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Expertos consideran "indispensable" la vacunación frente al chikungunya antes de viajar a Cuba

La Policía recupera una corona visigoda del siglo VI con siete detenidos por expolios en León y Valladolid

Colombia utilizará drones para reactivar las fumigaciones de cultivos ilegales con glifosato

Chayo Mohedano responde a las declaraciones de su padre, Amador, confesando que se siente muy solo

EEUU aprueba la píldora contra la obesidad de Novo Nordisk, que se dispara más de un 7%

ENTRETENIMIENTO

James Cameron reflexiona sobre la

James Cameron reflexiona sobre la broma de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Fue demasiado lejos”

Zoe Saldaña llama“racista” a Neytiri, su personaje en ‘Avatar’

Carlos-Manuel Vesga comparte con Infobae cómo construyó su enigmático papel en ‘Pluribus’, la aclamada serie de Apple TV

Macaulay Culkin reveló la verdadera razón por la que abandonó Hollywood desde joven

“Stranger Things 5”: fecha y hora del estreno del Volumen 2 en Netflix