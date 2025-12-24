América Latina

El primer ministro de Francia insistió en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

Sébastien Lecornu volvió a considerar que, en este momento, no hay condiciones para que su país apoye un pacto entre los bloques

Una manifestación convocada por los agricultores franceses para protestar contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur en París, Francia (REUTERS/Stephane Mahe/Archivo)

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, juzgó que es “posible” llegar a un acuerdo para los Presupuestos de 2026 “si se dejan de lado los cálculos políticos” y volvió a considerar que, en este momento, no hay condiciones para que Francia apoye un pacto entre la UE y el Mercosur.

En una corta declaración televisiva, Lecornu se dirigió este martes al país después de que la Asamblea Nacional aprobase, por unanimidad, una ley de emergencia para que, de manera provisional, el Estado pueda seguir funcionando mientras no haya un plan de Presupuestos públicos aprobados en el Parlamento.

Poco después de su intervención, el Senado francés terminó de validar esta norma transitoria, también por unanimidad, con 344 votos favorables y ninguno en contra.

Hace falta un Presupuesto (para 2026) en enero y reducir a menos del 5% del PIB el déficit en 2026”, manifestó el primer ministro, quien aseguró que si esa ley especial “perdura”, habrá “muchos efectos negativos” para el país, en alusión a ciertas ayudas que se quedan sin efecto en 2026 y al coste para las arcas del Estado por funcionar sin unas cuentas, estimado en al menos 12.000 millones de euros.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El jefe de Gobierno lamentó que las negociaciones presupuestarias entre las dos cámaras hayan fracasado antes del 31 de diciembre -fecha teórica para tener unas cuentas- y puso como ejemplo del talante “dialogante” de su administración la aprobación, con el voto de la oposición socialista, del proyecto de financiación de la Seguridad Social este mes.

Lecornu se enfrenta a la Asamblea Nacional francesa más fragmentada que se recuerda, con tres bloques (centroderecha ‘macronista’, izquierda y ultraderecha) considerados irreconciliables y que se vetan mutuamente.

“Tomarse el tiempo necesario para construir un buen Presupuesto en una democracia como Francia no es una debilidad (...) Un compromiso no es ni una renuncia ni una confusión”, aseveró el que ha sido el cuarto primer ministro francés en dos años. Dos de ellos (Michel Barnier y François Bayrou) fueron tumbados en respectivas mociones de censura en la Asamblea Nacional por sus planes de presupuestos.

En una intervención en la que se proyecta más allá del mes de enero -fecha límite marcada por el presidente Emmanuel Macron para tener unas cuentas-, Lecornu habló de otros proyectos legislativos como el del “rearme del país” y el de la lucha contra las redes del narcotráfico.

Emmanuel Macron, presidente de Francia (Reuters)

Sindicatos agrícolas fueron recibidos por Macron

El primer ministro también se pronunció sobre la crisis agrícola en el país, donde el sector está movilizado contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, y contra la gestión de la epidemia de dermatosis nodular contagiosa en la cabaña bovina.

Sobre el Mercosur, nuestra posición es firme: no aceptaremos ningún acuerdo si fragiliza a nuestros sectores agrícolas o si impone una competencia desleal. El texto ha evolucionado, pero el contenido no está aún a la altura”, advirtió Lecornu, en alusión a las modificaciones respecto a las salvaguardas pedidas por París y aceptadas por la Comisión Europea (CE).

Sin embargo, el gobernante no aludió si sigue vigente el plazo de enero, cuando se supone que Francia deberá pronunciarse de nuevo sobre el pacto entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

La foto de familia de los mandatarios del Mercosur en la última cumbre el pasado 20 de diciembre (Europa Press)

Precisamente, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y Jóvenes Agricultores (JJAA), dos de las principales organizaciones del sector, fueron recibidas este martes en el Palacio del Elíseo por Macron.

Al término de este encuentro, los líderes de ambas organizaciones, Arnaud Rousseau y Pierrick Horel, mostraron su “firme oposición” a un acuerdo con los países sudamericanos, pues consideran que estos “ofrecen productos que no responden a los estándares europeos”.

Para Rousseau, presidente de la FNSEA, “el objetivo era trasladar (al presidente francés) la extrema tensión” en la que vive el mundo agrícola en Francia.

El líder sindicalista señaló que Macron “no dio pistas” sobre cuál será la postura de Francia en enero, cuando los líderes de la UE se han dado cita para volver a estudiar el acuerdo con el Mercosur.

