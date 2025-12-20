El Mercosur mostró frustración ante la postergación de la firma del acuerdo con la Unión Europea pero mantiene abiertas las negociaciones

La firma del acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur se pospuso por falta de consenso europeo

La reunión de ministros de Exteriores de Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Brasil, evidenció este viernes que el bloque sudamericano no firmará su esperado acuerdo de libre comercio con la Unión Europea hasta que los países europeos resuelvan sus diferencias internas.

Las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay habían organizado una ceremonia formal para la suscripción del tratado, prevista para este sábado, pero recibieron la notificación de la Comisión Europea sobre la imposibilidad de avanzar ante la falta de consenso entre los Estados miembros como Francia e Italia.

De acuerdo con Euro News, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso trasladar la ceremonia a principios de enero, a la espera de nuevas negociaciones que permitan resolver las diferencias persistentes.

Ursula von der Leyen propuso trasladar la firma del tratado Mercosur-UE a enero (Reuters)

Tanto el gobierno brasileño como el uruguayo manifestaron frustración, aunque mantienen la expectativa por el rumbo de las discusiones.

El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Geraldo Alckmin, destacó el optimismo respecto a que la demora será breve y el acuerdo se concrete “lo más rápido posible”, ya que representa una prioridad para el bloque y para los intereses multilaterales.

Geraldo Alckmin expresó optimismo sobre una pronta firma del acuerdo Mercosur-UE (Reuters)

El ministro de Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, expresó su “desilusión” por la falta de consenso en la Unión Europea y subrayó que su país permanece a la espera de que el bloque europeo culmine los trámites para que la presidencia temporal del Mercosur, a cargo de Paraguay, pueda definir la hoja de ruta.

Mario Lubetkin manifestó desilusión ante la falta de consenso europeo (Reuters)

La Comisión Europea ya había indicado que, tras el último encuentro de líderes, requería más tiempo para convencer a los Estados miembros reacios, y se especula que la nueva fecha tentativa sería el 12 de enero en Paraguay.

El propósito original de las delegaciones sudamericanas era poner fin a 26 años de negociaciones con la formalización del acuerdo esta semana, pero la postergación modificó los planes y exige mantener abierto el diálogo.

Entre los principales obstáculos europeos figura la demanda de mayores garantías para los sectores agrícolas de la Unión Europea. Bajo este contexto, miles de agricultores protestaron en Bruselas durante la cumbre, movilizando 1.000 tractores y generando momentos de tensión con la policía.

Además, temen que una eventual entrada de productos más económicos del Mercosur, especialmente carne vacuna, azúcar, arroz, miel y soja, con regulaciones menos estrictas, afecte sus ingresos. Algunos manifestantes arrojaron patatas y otros objetos contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gas lacrimógeno y cañones de agua, reportó France 24.

Miles de agricultores protestaron en Bruselas contra el acuerdo comercial con Mercosur (Reuters)

La mayor resistencia procede de Francia, cuyo gobierno exigió cláusulas de salvaguardia más rigurosas y reciprocidad en los estándares ambientales y sanitarios; en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni demandó nuevas garantías para los productores locales.

Ante eso, Meloni transmitió su inquietud al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y pidió postergar la firma al menos un mes. Lula anunció que presentará la solicitud a los demás jefes de Estado del bloque durante la cumbre, tal como recogieron las agencias citadas.

Giorgia Meloni pidió aplazar la firma del pacto Mercosur-UE durante una llamada con Lula (Europa Press)

En respuesta, la Comisión Europea aprobó cláusulas que permiten limitar importaciones y regular el mercado si los productos del Mercosur exceden los volúmenes estipulados o tienen precios considerablemente inferiores a sus equivalentes europeos.

Esas medidas buscan apaciguar las exigencias francesas e italianas, mientras el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, advirtió que cualquier ajuste debe respetar lo acordado en diciembre de 2024 y los mecanismos multilaterales previos.

Rubén Ramírez Lezcano exigió que los ajustes europeos respeten lo acordado en diciembre de 2024 (Reuters)

Se especula que países como Polonia y Hungría se opusieron al texto, Austria y Bélgica anunciaron abstención si hubiera votación, e Irlanda expresó preocupación sobre sus agricultores.

En cambio, Alemania, España y los países nórdicos apoyan la pronta ratificación para abrir mercados en América Latina, ante el endurecimiento arancelario de Estados Unidos bajo el mandato actual del presidente Donald Trump.

El endurecimiento de Estados Unidos bajo Trump favoreció la urgencia por el tratado UE-Mercosur (Europa Press)

El acuerdo aspira a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, eliminando progresivamente tarifas para bienes industriales y agrícolas, y facilitando la expansión de exportaciones europeas y el acceso de productos latinoamericanos al mercado europeo.

(Con información de EFE)