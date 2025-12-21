América Latina

El CNE de Honduras reanudó el escrutinio especial de actas y mantiene la incertidumbre sobre el resultado presidencial

El recuento extraordinario involucra cerca de 900.000 votos que podrían cambiar el desenlace de una de las elecciones más ajustadas del país. Nasry “Tito” Asfura continúa en primer lugar con el 40,29% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,56%

La consejera presidenta del Consejo
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall (EFE/ Carlos Lemos/Archivo)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras reanudó este domingo el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias de los comicios generales del pasado 30 de noviembre, un proceso decisivo para definir al próximo presidente en una contienda con márgenes mínimos y cuestionamientos públicos al sistema de conteo.

Con el recuento nuevamente en marcha, los datos preliminares del CNE mantienen al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, en primer lugar con el 40,29% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,56%.

La diferencia entre ambos se ubica en decenas de miles de sufragios, mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, permanece en tercer lugar con poco más del 19%. El organismo electoral informó que el 99,87% de las actas ya fue procesado.

El escrutinio especial había quedado suspendido luego de denuncias de las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y Cossette López, quienes alertaron sobre “mayores dificultades internas y externas” que afectaban el desarrollo del proceso, algunas de ellas atribuidas a desacuerdos con el tercer consejero del ente.

Integrantes del equipo del candidato
Integrantes del equipo del candidato Nasry Asfura observan el recuento de actas electorales mientras persiste la incertidumbre sobre el resultado presidencial en Honduras (REUTERS/Leonel Estrada)

La interrupción generó un vacío informativo cuando el sistema dejó de actualizar resultados durante la noche del sábado.

El recuento extraordinario comenzó con cinco días de retraso respecto del calendario previsto y se concentra en actas que presentan inconsistencias técnicas o administrativas. Según explicó el analista político Luis León, estas actas podrían representar cerca de 900.000 votos, una cifra suficiente para “mantener o alterar los resultados preliminares” en una elección tan cerrada.

León señaló que la revisión correcta de esos documentos es central para reducir las denuncias de fraude planteadas tanto por Nasralla como por el oficialismo.

La controversia reactivó el debate estructural sobre el sistema electoral hondureño. León afirmó que el país necesita una reforma legal que retire a los partidos políticos la responsabilidad directa del conteo de votos.

Los entes electorales integrados por representantes partidarios han perdido credibilidad entre la población”, dijo, al recordar que desde el retorno al orden constitucional en 1980 casi todos los procesos electorales han estado acompañados de acusaciones de irregularidades.

El candidato Nasry “Tito” Asfura
El candidato Nasry “Tito” Asfura continúa en primer lugar con el 40,29% de los votos (REUTERS/Leonel Estrada/Archivo)

El clima en el Centro Logístico Electoral, donde se desarrolla el escrutinio especial, ha sido descrito por las autoridades como tenso. El proceso cuenta con la presencia de observadores nacionales e internacionales, fiscales de los partidos y auditoría estatal, en un intento por reforzar la transparencia y la trazabilidad de cada acta revisada.

Para el analista Josué Murillo, la legitimidad del resultado final dependerá del desempeño del CNE en esta etapa.

La institucionalidad nos ha fallado a lo largo de esta contienda electoral”, afirmó, al tiempo que añadió que el recuento debe realizarse con “celeridad, rigurosidad técnica y sin interferencias políticas” para que quien asuma la Presidencia lo haga respaldado por el voto ciudadano y no por acuerdos entre élites.

Aunque Libre ha reiterado que no reconoce los resultados preliminares, la presidenta Xiomara Castro buscó enviar una señal de estabilidad institucional. El jueves declaró que “respetará” al ganador que oficialice el CNE y aseguró que la transición prevista para el 27 de enero de 2026 será “pacífica”.

La ley hondureña establece como fecha límite el 30 de diciembre para la proclamación oficial de los resultados. Además de la Presidencia, los comicios definieron la elección de tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

(Con información de EFE)

