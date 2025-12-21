América Latina

El CNE de Honduras denunció “graves retrasos” en el escrutinio especial de actas inconsistentes y alertó sobre un “clima de intimidación”

Un informe de situación expresado por la presidenta del ente electoral advirtió sobre las demoras significativas en el conteo de actas inconsistentes y señaló la existencia de presiones hacia los trabajadores del centro logístico

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall (EFE/ Carlos Lemos)

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este sábado “graves retrasos en el escrutinio especial” de las elecciones generales del 30 de noviembre y alertó sobre un “clima de intimidación” en el Centro Logístico Electoral (CLE).

“Continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE. Lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos", denunció Hall.

“Este tema, que es de seguridad nacional, se abordaría en la sesión que fue saboteada por un Consejero”, escribió en su perfil de la red social X, en referencia a Marlon Ochoa, representante de Libertad y Refundación (Libre).

La presidenta del ente electoral sostuvo que “a estas alturas, resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones”. Hall insistió en que el retraso y el ambiente de presión ponen en riesgo la transparencia y el desarrollo normal del proceso electoral.

En ese sentido, informó que durante el turno A de este sábado —de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (horario local)—, cerca de 100 juntas especiales lograron procesar únicamente 112 actas presidenciales, una cifra muy por debajo de lo esperado. Hall destacó que “el tiempo inicialmente estimado para el escrutinio del nivel presidencial era de 40 minutos en promedio por acta”, calificando la situación como “inaudita”.

La consejera titular del CNE no dejó pasar la oportunidad para recordar que todos los integrantes de estas juntas son propuestas por los propios partidos políticos. Por este motivo, hizo un llamado urgente y enfático a las fuerzas políticas para que sustituyan de inmediato a los miembros de las juntas que estén interviniendo en prácticas “lamentables”: “¡Reflexionen y actúen, no sigan socavando las bases democráticas del país, no sea que después vengan décadas de lamentaciones!”.

Por otra parte, el comunicado alertó sobre el aumento de las presiones para que la Consejera López-Osorio y Hall asistan de forma presencial a una sesión de pleno: “Es legal y normal sesionar vía virtual. ¿Por qué hoy un consejero insiste tanto en que acudamos personalmente? Qué difícil es no concluir que se pretende que ambas caigamos en una trampa de la cual no podamos salir, y eso haga imposible que el proceso electoral avance".

Minutos antes del comunicado de la presidenta del CNE, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, envió un mensaje a sus seguidores vía redes sociales. En el mismo, alertó a la comunidad internacional sobre “la violencia” que “escala día a día” porque “existe impunidad, tolerada por quienes debían garantizar el orden, la legalidad y la justicia”.

“Los miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento son organismos electorales legalmente constituidos. No son ciudadanos enviados a defender intereses partidarios, sino autoridades sujetas a ala ley. Cualquier actuación al margen de ella es delito y tiene consecuencias penales”, expresó Asfura relacionando la falta de resultados oficiales a los retrasos recientemente denunciados por el CNE.

Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras emitió un mensaje por sus redes sociales (REUTERS/Leonel Estrada)

Además, mencionó que estas Juntas paralizaron ilegalmente las actividades del CLE, “agredieron mujeres, y lo han hecho ante la pasividad cómplice de fiscales presentes que incumple con su deber constitucional”.

El escrutinio especial para revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias en Honduras, que debía comenzar el sábado 13 de diciembre, finalmente arrancó el jueves pasado.

Según el último reporte preliminar del CNE, con el 99,86 % de las actas contabilizadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura —respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump— lidera la contienda presidencial con el 40,29 % de los votos. En segundo lugar se ubica Salvador Nasralla, representante del Partido Liberal, con el 39,57 %. Por su parte, Rixi Moncada, aspirante del Partido Libre (oficialista), permanece rezagada en la tercera posición con el 19,13 %.

