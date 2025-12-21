Control sobre la información y la religión: cómo el dictador Ortega busca convertir a Nicaragua en la Corea del Norte de Centroamérica

Las aduanas de Nicaragua decomisan libros, periódicos y biblias a los viajeros. Las empresas de transporte piden que no se lleven estos objetos para "evitar contratiempos". (Foto 19 Digital)

Las empresas de transporte internacional que operan rutas hacia Nicaragua advierten de forma explícita a los pasajeros sobre una lista de objetos prohibidos para ingresar al país. Entre ellos figuran libros, periódicos, revistas y Biblias. También cámaras, drones, cuchillos y alimentos perecederos.

Los avisos han sido colocados en terminales de buses en Costa Rica, especialmente en las de Tica Bus, que ofrece rutas hacia Managua.

La información fue documentada y confirmada por Christian Solidarity Worldwide (CSW), una organización internacional con sede en el Reino Unido que monitorea violaciones a la libertad religiosa y de creencias.

CSW informó que en las terminales de Tica Bus en Costa Rica hay carteles visibles donde se advierte a los viajeros que está prohibido ingresar revistas, periódicos, cámaras y libros, incluida la Biblia. La organización confirmó la información con representantes de la empresa en varios países de Centroamérica.

El aviso en una terminal de buses se explica por sí solo.

Un representante de Tica Bus en Honduras confirmó a CSW que la política está en vigor desde hace aproximadamente seis meses. Otro representante de la compañía en El Salvador corroboró la misma disposición.

Las advertencias coinciden con comunicados similares emitidos por otras empresas de transporte que cubren la ruta San José-Managua. Central Line S.A., una empresa nicaragüense de capital costarricense, publicó en sus redes sociales una recomendación directa a los viajeros para evitar llevar libros en su equipaje, con el argumento de prevenir decomisos en puestos migratorios.

Viajeros que han utilizado estas rutas han reportado revisiones exhaustivas de equipaje en los puntos de control migratorio nicaragüenses. Los controles incluyen la inspección de mochilas, maletas y pertenencias personales, según testimonios difundidos en redes sociales y recogidos por medios independientes.

Christian Solidarity Worldwide reaccionó públicamente a la prohibición. Anna Lee Stangl, directora de incidencia política y líder del equipo de las Américas de CSW, pidió al gobierno nicaragüense que levante la medida.

“Los esfuerzos del gobierno nicaragüense por restringir la entrada de Biblias, otros libros, periódicos y revistas al país son sumamente preocupantes, dado el actual contexto de represión”, declaró Lee Stangl.

“Exigimos al gobierno de Nicaragua que levante esta prohibición de inmediato y cese sus continuos esfuerzos por reprimir la libertad de religión, creencias y expresión en el país”, agregó.

Viajeros se quejan de que las revisiones y decomisos en puestos fronterizos nicaragüenses son cada vez mas rigurosos. (Foto 19 Digital)

“También reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que busque formas creativas de apoyar y fortalecer las voces independientes nicaragüenses tanto dentro del país como en el exilio”, afirmó.

La denuncia de CSW se produce en un contexto de medidas documentadas contra organizaciones religiosas y civiles en Nicaragua. Desde abril de 2018, más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil han perdido su personalidad jurídica, entre ellas más de 1.300 de carácter religioso, según datos recopilados por organismos internacionales.

En el ámbito penitenciario, organizaciones de derechos humanos han reportado que a presos políticos se les ha impedido recibir libros, incluidos textos religiosos como la Biblia. Estas restricciones han sido mencionadas en informes de mecanismos de monitoreo y por familiares de personas detenidas.

La situación descrita por CSW ha sido comparada por analistas y organizaciones internacionales con los sistemas de control de información existentes en Corea del Norte, uno de los países con mayores restricciones documentadas al acceso a libros y material religioso.

En Corea del Norte, el Estado controla de forma total la producción y circulación de libros, periódicos y revistas. Solo se permite material aprobado por el régimen. La posesión de literatura extranjera está prohibida y se considera un delito.

La Biblia y otros textos religiosos están explícitamente vetados. Informes de Naciones Unidas, del Departamento de Estado de Estados Unidos y de organizaciones como Human Rights Watch y Open Doors coinciden en que poseer una Biblia puede derivar en arrestos, trabajos forzados o penas severas.

Libros del escritor nicaragüense Sergio Ramírez han sido explícitamente prohibidos en Nicaragua. (Foto EFE)

En 2014, el ciudadano estadounidense Jeffrey Fowle fue detenido tras dejar una Biblia en un club nocturno de Chongjin. Fue liberado meses después, pero el caso fue citado en informes oficiales como ejemplo de persecución religiosa.

Organizaciones de derechos humanos también han reportado condenas a campos de prisioneros para ciudadanos norcoreanos acusados de leer o distribuir Biblias o literatura extranjera. Las sanciones se aplican bajo leyes que penalizan la “ideología hostil” o “antisocialista”.

En Nicaragua, Daniel Ortega ha pulverizado al periodismo independiente, encarcelado a una decena de periodistas y enviado al exilio y al destierro a unos 300 comunicadores. El ingreso al país de periodistas o creadores de contenido, nacionales o extranjeros, es escrupulosamente revisado, y frecuentemente negado.

Nicaragua ha sido repetidamente comparada con Corea de Norte desde que el régimen de Daniel Ortega tiene control sobre el país.

“Nicaragua ya es la sociedad más cerrada del hemisferio, peor que Cuba o Venezuela”, dijo Juan Pappier, directivo para de América Latina del grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, en noviembre de 2024, durante una entrevista con el periodista argentino Andrés Oppenheimer.

“(Nicaragua) se está convirtiendo en la versión latinoamericana de Corea del Norte”, añadió e hizo notar que, mientras que en Cuba y Venezuela todavía hay un pequeño número de periodistas independientes y activistas de derechos humanos que intentan hacer su trabajo pese a la represión gubernamental, eso se ha vuelto casi imposible en Nicaragua.

El escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez considera que “la aspiración” del régimen de Daniel Ortega “es construir una especie de Corea del Norte en Centroamérica”.

“Hoy en día, en Nicaragua el régimen busca aislarse de los demás países, alejado de la Unión Europea, no tolera que haya un embajador de España, peleado con países como Costa Rica, que está al lado, fuera de los organismos multinacionales políticos”, explicó Ramírez en una entrevista con EFE, aunque seguidamente matizó que no es posible imitar a Pyongyang porque “es otro espacio geográfico, es otra realidad”.

El sociólogo nicaragüense Juan Carlos Gutiérrez, señala que los avisos que han colocado las empresas de transporte son una guía para evitar contratiempos en Migración, en respuesta a una práctica continua que hace el régimen, sin que haya una norma oficial en ese sentido.

La iglesia Católica ha sido particularmente perseguida en Nicaragua desde 2018. En la imagen, policías sitian a la iglesia San Miguel de Arcángel, en Masaya, en noviembre de 2019. (Foto La Prensa)

Recuerda que esta es una vieja practica de los regímenes autoritarios. “Censurar libros, textos literarios o material no controlado por el censor es una práctica definida por la necesidad de los gobiernos autoritarios de construir mecanismos de control simbólico”, dice.

“Ortega tiene años borrando de la narrativa oficial a guerrilleros y dirigentes históricos del Frente Sandinista que participaron en la insurrección. Los elimina del relato y los sustituye con su propia figura. Eso lo hicieron Stalin y Hitler: borrar del registro público a quienes no sirven para la narrativa del héroe único”, añade.

El problema de Ortega y Murillo, dice el sociólogo, es que no han construido una ideología y “operan con un discurso superficial, vestido de izquierda, que no coincide con su estilo de vida, sus alianzas ni su gestión del poder. No es una propuesta de izquierda ni es democracia. Controlar voces críticas se vuelve clave”.

La inclusión de la Biblia en la lista de objetos prohibidos, añade, busca generar miedo en las comunidades religiosas y evitar la propagación de pasajes bíblicos que, en el contexto nicaragüense, resultarían subversivos en tanto cuestionan el poder.