América Latina

Una ONG con sede en Honduras pidió por un escrutinio “transparente” y llamó a respetar la voluntad popular que “no se negocia”

Un comunicado de la entidad humanitaria Cristosal instó a que la revisión de actas con inconsistencias se realice bajo normas legales y sin interferencias políticas, en medio de un ambiente de tensión tras los comicios presidenciales

Guardar
Noah Bullock (centro), director de
Noah Bullock (centro), director de la organización de derechos humanos Cristosal, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala, el jueves 17 de julio de 2025. (AP Foto/Moises Castillo)

La ONG Cristosal emitió un “llamado urgente” para que el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias en Honduras se lleve a cabo “de manera transparente, pacífica y conforme a la ley electoral”.

Cristosal enfatizó, en un comunicado difundido este viernes, que la voluntad popular expresada en las urnas “no se negocia ni se sustituye por arreglos políticos”.

El proceso de revisión extraordinaria, fundamental para definir la ajustada elección presidencial del 30 de noviembre, comenzó el jueves tras varios días de retraso. La organización humanitaria pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), que dispone hasta el 30 de diciembre para proclamar los resultados definitivos, que respete los plazos y procedimientos previstos por la ley.

La organización también exhortó a los partidos políticos a “actuar con responsabilidad democrática, evitar discursos y acciones que alimenten la confrontación o la desinformación, y canalizar los desacuerdos exclusivamente por vías institucionales”.

El escrutinio especial de las actas observadas cuenta con la participación de observadores nacionales e internacionales, en un contexto de elevada tensión política.

Los resultados preliminares del CNE otorgan hasta el momento el 40,23% de los votos al candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtiene el 39,64%. La aspirante del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada, que no reconoce el proceso, queda tercera con 19,13% tras procesarse el 99,84% de las actas.

El director ejecutivo de Cristosal,
El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, participa en una conferencia de prensa (REUTERS/Jose Cabezas)

Cristosal también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Honduras para que “se abstengan de intervenir” en disputas político-electorales y actúen “estrictamente dentro de sus competencias constitucionales”.

La organización recordó que el Gobierno debe asegurar el respeto efectivo de los derechos humanos y evitar “cualquier forma de intimidación o represión política” contra la ciudadanía.

La entidad humanitaria apuntó que, sin importar el resultado electoral, todos los actores políticos enfrentan el deber histórico de buscar soluciones a los principales problemas del país, como la inseguridad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la construcción de instituciones sólidas con participación ciudadana. Para ello, consideró “indispensable” alcanzar consensos que permitan un desarrollo económico y social sostenible e inclusivo, basado en el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas.

Cristosal destacó la “madurez” demostrada por los votantes hondureños en la última elección y reiteró su compromiso de continuar documentando casos de violencia política como parte de su labor para “dar voz a las víctimas, exigir justicia, combatir la impunidad y ayudar a preservar la verdad”. Solo así, concluyó la organización, “será posible que el pueblo hondureño ejerza sus derechos sin miedo y con dignidad”.

Según el informe “Democracia bajo amenaza” de Cristosal, difundido la semana pasada, entre septiembre de 2024 y el 2 de diciembre de 2025 se registraron 67 incidentes de violencia política en Honduras.

Miembros de un panel de
Miembros de un panel de recuento se alinean afuera del Consejo Nacional Electoral de Honduras mientras los funcionarios comenzaron el jueves el conteo manual de las actas (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Además, la organización denunció el jueves pasado que miembros de pandillas “coaccionaron” a ciudadanos hondureños para que votaran durante las elecciones presidenciales del mes pasado. La ONG también reportó siete asesinatos relacionados con violencia política durante la campaña electoral.

Según el informe divulgado, integrantes de bandas criminales intimidaron y presionaron a votantes el día de los comicios, en los que se eligieron presidente, congresistas y alcaldes. “Hemos identificado algunos actos de coacción al electorado” vinculados a la “presencia de pandilleros cerca de los centros de votación”, afirmó René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en declaraciones a AFP.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaHondurasElecciones en HondurasElecciones Honduras 2025Nasry AsfuraSalvador NasrallaRixi MoncadaCNE

Últimas Noticias

El recuento que definirá al presidente de Honduras avanza en medio de la desconfianza

Un escrutinio manual y transmitido en vivo definirá al próximo presidente de Honduras, mientras el ambiente tenso y las protestas acusan irregularidades en las elecciones del 30 de noviembre y paralizan la ciudad

El recuento que definirá al

El Mercosur mostró frustración ante la postergación de la firma del acuerdo con la Unión Europea pero mantiene abiertas las negociaciones

El bloque sudamericano manifestó su disposición a esperar una nueva fecha, que podría ser el 12 de enero en Paraguay. Tras 26 años de negociaciones, la concreción del mayor tratado de libre comercio del mundo sigue pendiente

El Mercosur mostró frustración ante

Condenaron a 30 años de prisión a los implicados en el asalto al Fuerte Paramacay, en medio de denuncias de irregularidades judiciales en Venezuela

Familiares y organizaciones denunciaron graves violaciones al debido proceso y falta de garantías judiciales

Condenaron a 30 años de

Rechazo transversal en Chile al proyecto de un diputado que permitiría al presidente disolver el Congreso

La propuesta del vicepresidente de la Cámara Baja, el independiente Gaspar Rivas, fue criticada por parlamentarios de todos los colores políticos

Rechazo transversal en Chile al

Gustavo Petro divulga ‘fake news’ sobre Argentina: “Hay saqueos en las afueras de Buenos Aires”

El presidente de Colombia utilizó su cuenta de X con 8 millones de seguidores para montar una campaña contra el gobierno argentino. Difundió un video de hace algunos años pese a las advertencias de usuarios

Gustavo Petro divulga ‘fake news’
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en México hoy: se

Temblor en México hoy: se registra sismo de 3.7 en Nuevo León

Petro desató la furia del gremio de médicos tras ponerse una bata para asistir a un evento: “No es un disfraz para ponerse en eventos politiqueros”

Procuraduría abrió indagación previa a Cristian Portilla, alcalde recién electo de Bucaramanga: esta es la razón

La Andi hizo enérgico llamado a la Corte Constitucional para frenar la eventual declaratoria de emergencia económica

Capturan en Quintana Roo a sujeto buscado por la DEA

INFOBAE AMÉRICA
La ONU y ONG exigen

La ONU y ONG exigen la retirada "inmediata" de las trabas de Israel a las operaciones humanitarias en Gaza

Petro invita a Machado a hablar con él en Colombia "de la paz del Caribe y no de invasiones"

Trump defiende su gestión y anuncia una paga especial de 1.500 euros a los cerca de 1,5 millones de militares

Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela "no duraría ni 47 horas"

EEUU mata a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

ENTRETENIMIENTO

¿El fin del T-800?: Arnold

¿El fin del T-800?: Arnold Schwarzenegger se despide de Terminator y James Cameron confirma una nueva era en la saga

Stranger Things y un final que promete ser épico: estreno mundial en cines y reunión de protagonistas para ver el último capítulo

Outlander se prepara para su última temporada: así será el esperado adiós de Claire y Jamie

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

Shakira hace historia con su residencia en Centroamérica: agota fechas en menos de 24 horas