América Latina

José Antonio Kast evitó comprometer su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU

“Yo veré qué hago”, señaló el presidente electo, quien tiene una reunión pendiente con la exmandataria

"No tengo problema en analizar
“No tengo problema en analizar con ella, con nadie más, lo que vamos a hacer", aseguró Kast.

En “veremos” se encuentra la candidatura a la Secretaría General de la ONU de la expresidenta Michelle Bachelet levantada por el gobierno de Gabriel Boric. Ello, puesto que el mandatario electo, José Antonio Kast, ha evitado darle su apoyo explícito, a pesar de que incluso voces de su sector así se lo han pedido.

Este miércoles, en conversación con Radio ADN, el histórico miembro fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, sostuvo que la candidatura de Bachelet debiera verse como una “política de Estado” y que respaldarla serviría, además, para limar asperezas con la izquierda y descomprimir el polarizado ambiente político tras la victoria de Kast.

“Soy partidario de que estos temas se aborden como una política de Estado. Le hace bien a la sociedad chilena después de un periodo tan traumático, que haya un gesto de esa naturaleza”, sostuvo el influyente exministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera.

La respuesta no se hizo esperar y en un punto de prensa, Kast dejó en claro que aunque tiene oídos para los consejos de sus aliados, la decisión solo depende de él.

“Yo escucho y leo todo lo que las personas señalan, y yo veré qué hago. Soy bastante autónomo, junto con mi equipo, en las decisiones que tomamos”, señaló taxativo en un evento en la comuna santiaguina de San Miguel.

“Yo ya hablé con la Presidenta Bachelet. Le agradecí mucho el llamado que tuvo, quedamos de reunirnos, incluso le dije, diga usted dónde”, agregó el presidente entrante.

Kast puntualizó que la decisión aún no está tomada y que “no tengo problema en analizar con ella, con nadie más, lo que vamos a hacer, porque tenemos que resguardar siempre lo que es el bien para Chile (...) Nosotros no queremos exponer, nosotros respetamos la institución de la Presidencia de la República”, remató.

Kast también aseguró que respaldará
Kast también aseguró que respaldará una posible intervención de EE.UU en Venezuela.

Apoyo a posible intervención de EE.UU en Venezuela

Cabe recordar que el martes recién pasado, Kast anunció que respaldará una posible intervención de EE.UU en Venezuela, asegurando que dicha acción solucionaría “a todo Latinoamérica un problema gigantesco”.

Dichas declaraciones las dio en medio de su visita a exprés a Buenos Aires, en la que se reunió con empresarios locales, con el viceministro de Economía, José Luis Daza, y hasta posó con Javier Milei y su motosierra.

“Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura“, consignó EFE.

“Hubo una elección democrática y alguien se la robó, y ese alguien es el señor Nicolás Maduro. No tiene la legitimidad democrática para ejercer como pseudopresidente de esa nación. Esto requiere un acuerdo internacional, que es evidente. Se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales?“, fustigó.

De paso, sostuvo que el régimen de Maduro no recibe de vuelta a sus ciudadanos migrantes pues le conviene que manden dinero hacia Venezuela desde el extranjero. Debido a esto, aseguró que una vez asuma como presidente, “las remesas de los irregulares no van a llegarle más“.

