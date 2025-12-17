EEUU instó al CNE de Honduras a realizar su trabajo con “libertad y transparencia” para que la ciudadanía conozca los resultados electorales

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), habla durante una rueda de prensa (REUTERS/Leonel Estrada)

La Embajada de Estados Unidos en Honduras instó este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) a “realizar su trabajo con libertad y transparencia” para que la ciudadanía conozca los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

“El Consejo Nacional Electoral debe realizar su trabajo con libertad y transparencia. Gracias a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por salvaguardar el proceso. Los ojos del mundo siguen puestos en Honduras”, señaló la Embajada en un mensaje difundido en X.

La sede diplomática reconoció además la labor de los socios regionales y agradeció al pueblo hondureño por su participación pacífica en los comicios.

A más de dos semanas de la elección para presidente, vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, Honduras sigue sin conocer el resultado final. Por mandato legal, el CNE debe proclamar a los ganadores antes del 30 de diciembre.

El escrutinio especial de al menos 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias no pudo comenzar el día previsto, el 13 de diciembre, debido a obstáculos administrativos, ausencia de representantes partidarios en las mesas de verificación y dificultades tecnológicas aún por resolver, que según el CNE se intentarán superar en las próximas horas.

El proceso se ha visto acompañado de denuncias de hostigamiento, presiones y amenazas dirigidas a dos consejeras del organismo electoral, Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López-Osorio, quienes afirman que está en riesgo tanto la integridad del proceso como su propia seguridad física.

Con el 99,80% de las actas escrutadas, el candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, encabeza la votación con un 40,54% de los sufragios, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal (39,19%). Rixi Moncada, aspirante del Partido Libertad y Refundación, se sitúa en tercer lugar con el 19,29%.

Simpatizantes del Gobierno queman hojas durante una protesta frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, denunció este martes nuevos obstáculos que impiden el inicio del escrutinio especial para contar los votos de 2.792 actas correspondientes a los comicios del mes pasado.

Según Hall, la situación se agravó porque personal de partidos políticos está “avasallando” al organismo electoral. “¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad? A la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los Partidos Políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla al CNE”, expresó Hall en un mensaje en la red social X.

Además, la funcionaria cuestionó el papel de las autoridades y la ausencia de información oficial sobre lo que sucede: “¿Dónde está la investigación que corresponde? ¿Por qué las autoridades a cargo del orden público y de la seguridad del proceso no informan sobre lo que realmente sucede?”, reclamó Hall.

Fotografía de archivo del 8 de diciembre de 2025 donde se observa una pantalla con los resultados del conteo de actas de votación en el centro de divulgación del Concejo Nacional Electoral (EFE/ Gustavo Amador)

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras aseguró este martes, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que no hay evidencia de fraude en las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre.

El jefe de la misión, Eladio Loizaga, señaló que “las y los observadores y el equipo de ingenieros de la MOE han constatado demoras en la gestión del material electoral durante su repliegue y una marcada falta de pericia en el diseño, desarrollo y ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos”.

“En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados”, agregó.

La declaración oficial de la OEA llega en un momento de fuerte presión política, luego de que el gobierno de Xiomara Castro —cuyo partido quedó tercero con la candidatura de Rixi Moncada— instalara un discurso de fraude ante la ajustada disputa entre los líderes opositores Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

(Con información de EFE)