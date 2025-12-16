América Latina

La economía uruguaya cayó e interrumpió ocho trimestres seguidos de crecimiento

La disminución de la actividad industrial por la rotura de una boya petrolera, la menor producción de rolos de madera y menos inversiones en la construcción explicaron la caída de del PIB de Uruguay

La construcción, uno de los rubros que cayó en Uruguay en el tercer trimestre del año (MTSS)

La economía uruguaya se contrajo un 0,2% en el tercer trimestre del año en comparación al período abril-junio, según los datos del Banco Central del Uruguay (BCU) informados este lunes. Con esto se interrumpe una racha de ocho trimestres de crecimiento consecutivo. Si la comparación se realiza con el mismo período del 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un aumento del 1,2%.

¿Cuáles fueron las actividades que explican esta disminución del PIB? Un rubro económico que registró una caída en el país fue el de las industrias manufactureras, que tuvieron una caída interanual del 2,1%. La disminución del valor agregado se asocia a un desempeño negativo de la refinación del petróleo. Esta actividad estuvo paralizada durante la mitad de este período, por una rotura en la boya petrolera de José Ignacio (Punta del Este).

También en la industria incidió negativamente, aunque en menor medida, la caída de la producción de pasta de celulosa y la fabricación de autos automotores.

La planta de celulosa de "Paso de los Toros", de la multinacional finlandesa UPM, en Durazno, Uruguay, el martes 6 de junio de 2023, en el día de su inauguración. (AP Foto/Matilde Campodónico)

Por su parte, el sector agropecuario, de pesca y minería tuvo una caída interanual del 0,2% respecto al mismo trimestre de 2024. El descenso en este rubro está motivado por una contracción del valor agregado silvícola dado que hubo una menor producción de rolos de madera para la industria celulosa y menos exportaciones. En sentido contrario se comportó la actividad pecuaria, que tuvo un incremento de la faena de ganado vacuno y una mayor remisión de leche a plantas industriales.

La construcción también tuvo una contracción interanual del 3,1% respecto al tercer trimestre anterior por una menor inversión en obras de vialidad y líneas de energía eléctrica, que no logró ser compensada por el mayor dinamismo en la construcción de edificios.

El rubro actividades profesionales y los arrendamientos también tuvo registros negativos en comparación al mismo período del año pasado.

Crédito: REUTERS

En sentido contrario, se destacó en Uruguay el crecimiento de las actividades de comercio, alojamiento y suministros de comidas y bebidas; y salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios.

El economista Aldo Lema destacó en la red social X que, desde el punto de vista de la oferta, hubo una “desaceleración generalizada” de los sectores de la economía uruguaya, menos en comercio, algunos servicios, la electricidad, el gas y el agua. En tanto, desde el punto de vista de la demanda, se destacó la expansión de las exportaciones de bienes y servicios, junto con la desaceleración del consumo privado y una leve recuperación de la inversión fija.

“Si bien el PIB desestacionalizado se contrajo en el tercer trimestre, es muy poco probable que anticipe una recesión técnica (dos trimestres de caída) ya que en el último cuarto es muy probable que se observe una leve recuperación”, escribió Lema al analizar los datos del BCU.

La refinería de La Teja, de la empresa estatal uruguaya Ancap, en Montevideo (Presidencia)

El economista señaló que se confirmó que durante el 2025 la economía uruguaya fue “de más a menos” y estimó que el crecimiento sobre el final del año se ubicará en torno al 2%, una cifra que está por debajo de la estimación realizada por el gobierno en el proyecto de ley de Presupuesto. La estimación oficial es que la economía uruguaya crecerá un 2,6% al cierre del 2025.

La publicación de este dato también tuvo repercusiones políticas. El senador opositor Sebastián Da Silva –del Partido Nacional, que lidera Luis Lacalle Pou– escribió en la red social X que el dato conocido era “absolutamente previsible”. “Cuando no tenés la libreta adecuada, te dan una Ferrari y la chocás”, escribió Da Silva, en referencia a que en marzo hubo un cambio en el signo político del gobierno.

