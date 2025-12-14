Chile elige a su nuevo presidente bajo un clima de polarización y de un alto rechazo al Gobierno de Boric

De acuerdo a los sondeos, Kast le sacaría más de 15 puntos de ventaja a Jara.

Este domingo más de 15,7 millones de chilenos acudirán a las urnas de manera obligatoria para elegir al próximo Presidente/a de la República en el balotaje entre la carta oficialista, Jeannette Jara, y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, comicios cuya discusión ha estado marcada por la crisis de seguridad que sacude al país, la expulsión de migrantes ilegales y el cierre de la frontera norte, el repunte de la economía y políticas sociales como la Ley de las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo y la pensión de los jubilados.

De acuerdo a todos los sondeos, el representante de la derecha chilena en pleno lidera las intenciones de voto con largueza y superaría a la militante comunista por al menos 15 puntos de ventaja. Sin embargo, aún queda por ver hacia dónde se inclinarán los seguidores del timonel del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien se alzó con el tercer lugar en la primera vuelta (19,80%) y llamó a votar nulo este domingo, asunto que sería un “ahorro para Chile” puesto que el Servicio Electoral (Servel) paga a los candidatos por cada sufragio recibido, argumentó.

Cabe recordar que el economista desplazó en primera vuelta al libertario Johannes Kaiser (13.94%) y a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (12,44%), y se convirtió ipso facto en la “niña mimada” de la política chilena al asegurar que no le endorsará su apoyo ni a Jeannette Jara ni a Kast, a quienes llamó a “ganarse los votos”.

Debido a esto, ambos candidatos han recorrido el país los últimos días de manera frenética, buscando convencer a los indecisos y, sobre todo, a los 2.550.770 que votaron por Parisi.

Las elecciones también se dan en un contexto de creciente descontento a la gestión del presidente Gabriel Boric, quien partió su gobierno en marzo de 2022 con un 28% de rechazo y cerró noviembre pasado con un promedio de 62% de desaprobación, según el seguimiento hecho por la encuestadora Plaza Pública Cadem. Por esta razón, tanto analistas locales como internacionales prevén que en esta ocasión los chilenos den un giro a la derecha en las urnas.

En el último debate televisivo, Kast aseguró que no tocará beneficios sociales como la Ley de las 40 horas, la Pensión Garantizada Universal (PGU) de los jubilados ni las indemnización a los trabajadores por años de servicio.

Protocolo post-segunda vuelta

En tanto, el Gobierno ya definió el protocolo a seguir una vez que el Servel anuncie al triunfador del balotaje. Según trascendió a la prensa, el presidente Gabriel Boric llamará al ganador, felicitación que será pública y se transmitirá por el canal de la Presidencia.

El lunes 15 por la mañana, Boric recibirá en La Moneda a quien ocupará el sillón presidencial por los próximos cuatro años y luego se espera que dé un discurso a la ciudadanía desde el Patio de Los Naranjos.

El mandatario viajó el viernes a Punta Arenas (3 mil kms al sur de Santiago), ciudad de la que es oriundo y donde votará esta jornada a las 09:00 horas en punto. Más tarde volverá a Santiago y a las 17:00 horas estará junto a sus ministros en el comité político.

Durante toda la próxima semana también está previsto que Boric convoque a un Consejo de Gabinete a fin de coordinar el periodo de transición que se viene.

Jara debe captar buena parte de los votos de Parisi y de los indecisos si quiere convertirse en la próxima presidenta.

Horarios y multa por no votar

Así las cosas, los locales de votación abrirán desde las 8:00 hasta las 18:00 horas. Cada electora o elector puede consultar la mesa y local de votación a través del sitio del Servel. Aquellos que no puedan sufragar, deberán esperar a ser citados por el Juzgado de Policía Local después de la elección y presentar documentación que acredite lo siguiente:

-Estar fuera del país el 16 de noviembre.

-Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.

-Estar a más de 200 km de tu local de votación (en este caso, el día de la elección hay que dejar una constancia en Carabineros y guardar el comprobante).

-Desempeñar funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.

Los chilenos vuelven a las urnas para elegir a su próximo presidente

-Poseer una calificación o certificación de discapacidad.

-Cualquier otro impedimento grave deberá ser expuesto ante el juez de policía local.

Carabineros informó que dispondrá de la Comisaría Virtual para realizar el trámite y posteriormente dirigirse a la unidad más cercana para finalizar el proceso.

Quienes no concurran a votar serán sancionados con una multa de entre 35.000 a 105.000 pesos chilenos (USD 38 a USD 113). Sin embargo, los extranjeros habilitados para votar y los chilenos en el exterior no quedarán afectos a la multa.

Además, esta jornada es feriado obligatorio para malls, centros comerciales y strip centers administrados por una misma razón social, por lo que este día estarán cerrados, aunque esta vez no habrá ley seca y los negocios atendidos por sus dueños podrán abrir.

Si algún votante tiene que trabajar este día, su empleador deberá darle un permiso de al menos tres horas para ir a ejercer su derecho a voto y en ningún caso podrá descontar dicho tiempo de su remuneración.