Jeannette Jara y José Antonio Kast cierran sus campañas presidenciales rumbo al balotaje en Chile

Las encuestas y los analista políticos dan por ganador al líder republicano en el balotaje.

A las 23:59 de esta noche comienza la veda electoral obligatoria previa al balotaje presidencial de este domingo 14 por lo que los comandos de los candidatos del oficialismo y la oposición, Jeannette Jara y José Antonio Kast, alistan sus cierres de campaña, los que se realizarán esta tarde en las ciudades de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago) y Temuco (680 kms al sur de Santiago), respectivamente.

Ambos han recorrido el país los últimos días de manera frenética, buscando convencer a los indecisos y, sobre todo, a los 2.550.770 que votaron en la primera vuelta por el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, posicionándolo en el tercer lugar con el 19,80% de los sufragios.

El economista desplazó con largueza al libertario Johannes Kaiser (13.94%) y a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (12,44%), y se convirtió ipso facto en la “niña mimada” de la política chilena al asegurar que no le endorsará su apoyo ni a Jara ni Kast, a quienes llamó a “ganarse los votos”.

Así las cosas, y persiguiendo muy probablemente ese voto minero del norte que es la base del apoyo a Parisi, Jara cerrará su campaña a las 18:00 horas en la plaza Vicuña Mackenna ubicada el Barrio Inglés de Coquimbo, en un evento que contará con las agrupaciones Banda Conmoción, Shamanes Crew y Los Pincheira del Sur.

Kast, por su parte, se reunirá con sus seguidores a la misma hora en Temuco frente a la Plaza de Armas Aníbal Pinto y durante esta jornada se levanta el escenario donde tocarán artistas como Los Charros de Luchito y Rafael.

El presidente Boric votará en Punta Arenas y luego volará a Santiago para felicitar a quién se convierta en el nuevo mandatario.

Protocolo post-segunda vuelta

En tanto, el Gobierno ya definió el protocolo a seguir una vez que el Servel anuncie al triunfador del balotaje. Según trascendió a la prensa Carlos Durán, jefe de Gabinete del Presidente Gabriel Boric, ya habló con los jefes de ambos comandos para coordinar el llamado que hará el mandatario al ganador, felicitación que será pública y se transmitirá por el canal de la Presidencia.

El lunes 15 por la mañana, Boric recibirá en La Moneda a quien ocupará el sillón presidencial por los próximos cuatro años y luego se espera que dé un discurso a la ciudadanía desde el Patio de Los Naranjos.

El mandatario viajará el viernes a Punta Arenas (3 mil kms al sur de Santiago), ciudad de la que es oriundo y donde votará el domingo a las 09:00 horas en punto. Ese mismo día volverá a Santiago y a las 17:00 horas estará junto a sus ministros en el comité político.

Durante toda la próxima semana también está previsto que Boric convoque a un Consejo de Gabinete a fin de coordinar el periodo de transición que se viene.