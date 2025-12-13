América Latina

A dos semanas de las elecciones, Honduras sigue sumergida en un polémico escrutinio y sin un presidente electo

El país aún no conoce al ganador de los comicios, mientras se sumerge en una espiral de polémicas. Cinco claves para entender la crisis postelectoral

Las pantallas muestran los resultados
Las pantallas muestran los resultados del recuento de votos en curso de las elecciones presidenciales en Honduras (AP Foto/Moisés Castillo)

A dos semanas de las elecciones generales de Honduras, el país aún no conoce el virtual ganador mientras se sumerge en una espiral de polémicas alrededor del lento escrutinio del ente electoral, rechazado por varios partidos políticos, con constantes parones y acusaciones de un presunto fraude, a lo que se suma este sábado un recuento especial de más de 2.000 actas con inconsistencias.

La agencia de noticias EFE elaboró cinco claves para entender la crisis postelectoral de Honduras, también marcada por la opinión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y la incertidumbre de quién asumirá el poder el próximo 27 de enero.

1. Sin ganador oficial... hasta fin de año

El país centroamericano no conoce aún al presidente electo de los comicios generales del pasado 30 de noviembre al tener a dos candidatos al frente de los resultados preliminares con un estrecho margen: Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, por el que Trump pidió el voto, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La diferencia entre ambos apenas suma un 1% en un conteo de votos lento que puede alargarse hasta el 30 de diciembre en base a las leyes locales que permiten dar un resultado oficial hasta 30 días después de las elecciones, mientras comienza este sábado un escrutinio especial de 2.773 actas con inconsistencias.

El candidato Nasry “Tito” Asfura
El candidato Nasry “Tito” Asfura (Europa Press)

2. Polémico conteo de votos

El conteo de votos ha sufrido constantes parones debido a una serie de fallas técnicas en el portal al que son vertidos, según la información oficial, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) culpa a la empresa responsable del sistema por el mal servicio y los partidos políticos al propio ente electoral por fallos durante la votación.

3. El oficialismo y Nasralla no aceptan el conteo

El oficialismo de izquierdas acusa a Estados Unidos de una “injerencia” en esas elecciones, además de un supuesto “fraude” al manipularse los votos bajo la teoría de un planificado “golpe electoral”.

Tanto Nasralla, que también denuncia irregularidades al asegurar ser el ganador las elecciones, como el Partido Libre han solicitado al ente electoral un escrutinio especial de voto por voto para definir al virtual triunfador, mientras que Asfura pidió este viernes que el escrutinio especial sea transmitido públicamente por televisión, con el fin de que “no haya duda de los resultados”, y que así el próximo gobierno pueda “trabajar en paz y tranquilidad” por Honduras.

El aspirante Salvador Nasralla (REUTERS/Fredy
El aspirante Salvador Nasralla (REUTERS/Fredy Rodríguez)

4. Sin brote de violencia: llamados a protestas vs. a la paz

En medio de esta tensión política, aún no se registran brotes de violencia en Honduras, pese a lo esperado antes de las elecciones y a las recientes convocatorias de protesta por parte del Partido Libre con el derrocado ex presidente Manuel Zelaya al frente de esos llamados, sin mucho éxito.

Frente a ello, la sociedad civil, organizaciones empresariales e instituciones educativas han instado a la paz mientras se espera por los resultados electorales, rechazando esas convocatorias a salir a las calles por considerar que “siembran inestabilidad” social.

5. Comunidad internacional vigilante

La comunidad internacional está pendiente de las elecciones hondureñas, las duodécimas desde que el país retornó al orden constitucional en 1980, mientras que las misiones de observadores electorales tanto de la Unión Europea (UE), como de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han instado por el “respeto al proceso”, tras repetir que el día de la elección ocurrió sin incidentes.

Sin embargo, otros países latinoamericanos han pedido a la OEA presentar documentos para esclarecer cuál es la situación actual de Honduras, que parece no tener una solución a corto plazo.

