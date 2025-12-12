Jorge Quiroga responsabilizó a Luis Arce y Evo Morales por el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena

Jorge Quiroga responsabilizó a Luis Arce y Evo Morales por el caso de corrupción en el Fondo Indígena (Reuters)

Jorge “Tuto” Quiroga responsabilizó públicamente a Luis Arce y Evo Morales por la supuesta participación en un esquema de corrupción vinculado al manejo del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) en Bolivia.

El caso involucra recursos por aproximadamente USD 1.000 millones que debían destinarse a proyectos en comunidades rurales y campesinas.

La denuncia de Quiroga, exmandatario y actual líder opositor, se difundió a través de redes sociales, donde atribuyó a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) la apropiación indebida de fondos públicos orientados a beneficiar a indígenas en situación de vulnerabilidad.

Jorge Quiroga sostuvo que la gestión del Movimiento al Socialismo facilitó el saqueo millonario (Reuters)

Además, indicó que el Fondioc acumuló recursos provenientes del 5% por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, pero denunció que estos fondos terminaron en cuentas personales o dirigidos a proyectos inexistentes o inconclusos.

Por toro lado, propuso la conformación de una Comisión de la Verdad en el Parlamento para investigar estos hechos ocurridos durante las gestiones de Morales y Arce, buscando que los responsables rindan cuentas ante la justicia y devuelvan los fondos que habrían sido desviados.

La acusación de Quiroga se produce tras la reciente detención de Luis Arce, quien gobernó Bolivia entre 2020 y 2025 y, antes, ocupó el cargo de ministro de Economía en el gobierno de Morales.

Luis Arce fue ministro de Economía de Evo Morales y presidió el directorio del Fondo (Reuters)

El fiscal Miguel Cardozo señaló que la investigación incluye el periodo desde 2009 y que Morales podría ser convocado a declarar como máxima autoridad del país en ese momento.

Sin embargo, la repercusión política se intensificó tras la intervención del vicepresidente Edmand Lara, quien felicitó públicamente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por la captura de Arce.

El vicepresidente Edmand Lara felicitó públicamente a la Felcc por la detención de Arce (EFE)

Lara declaró: “Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que han robado a esta patria van a devolver, hasta el último centavo, y van a rendir cuentas a la justicia”.

Por otro lado, Evo Morales, líder sindical cocalero, permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba y no se ha pronunciado sobre la situación de Arce ni sobre la denuncia de Quiroga.

Evo Morales figura como máxima autoridad durante los periodos investigados por corrupción (Europa Press)

Morales enfrenta su propio proceso judicial junto a una orden de detención pendiente de ejecución.

Bajo este contexto político, seguidores de Evo Morales reforzaron la seguridad en el Trópico de Cochabamba, donde el exmandatario permanece desde octubre de 2024. Ante el clima de tensión tras la detención de Luis Arce, los simpatizantes organizaron controles en los accesos y aumentaron las medidas de vigilancia para proteger a Morales.

Además, se instalaron puntos de control y los movimientos en la zona cuentan con una supervisión más estricta por parte de las bases leales al líder cocalero. La prioridad de los seguidores es evitar incidentes y resguardar la integridad de Morales frente a una posible intervención policial o judicial.

