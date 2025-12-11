Seguidores de Evo Morales reforzaron la vigilancia ante una eventual intervención policial en Cochabamba para arrestarlo

Refuerzan la vigilancia en el Trópico de Cochabamba ante posibles operativos policiales (AP Foto/Juan Karita)

Seguidores del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, reforzaron las medidas de protección en el Trópico de Cochabamba después de la detención del ex mandatario Luis Arce.

La decisión fue anunciada este jueves, cuando se confirmó que Arce, quien presidió Bolivia de 2020 a 2025, fue detenido por orden de la Fiscalía e investigado por presunta corrupción en la gestión de fondos públicos destinados a proyectos indígenas durante su etapa como ministro de Economía bajo el gobierno de Morales.

En el bastión cocalero, la dirigencia reforzó las vigilias en torno a Morales por temor a un operativo policial dirigido a arrestarlo.

Leonardo Loza, ex senador y dirigente cercano, explicó que la vigilancia “continúa y se refuerza para cuidar al ex presidente”

Leonardo Loza confirmó el refuerzo de la protección a Evo Morales (Reuters)

Además, atribuyó el incremento en las medidas de seguridad al ambiente de persecución promovido por el actual presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder tras su victoria en las recientes elecciones generales.

De acuerdo con la investigación judicial, entre 2009 y 2010, Arce autorizó desembolsos estatales para proyectos sin finalizar. El fiscal Miguel Cardozo señaló que no se descarta convocar a Morales a testificar.

La detención de Arce se fundamenta en el presunto desvío de fondos públicos a cuentas particulares mediante la gestión del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, cifró el daño económico causado en más de USD 51,7 millones. Además, diversos legisladores de la oposición y del oficialismo solicitaron ampliar la investigación a Morales, ya que el programa se desarrolló entre los años 2009 y 2015 bajo su administración.

Marco Antonio Oviedo informó sobre el daño económico superior a USD 51,7 millones en el caso Fondioc

Entretando, el diputado Manolo Rojas consideró: “Resulta improbable que el entonces presidente desconociera las irregularidades” y planteó la necesidad de activar un juicio de responsabilidades.

También se pronunció el diputado Alejandro Reyes, quien solicitó una investigación transparente y acusó a Luis Arce de “cómplice” en actos de corrupción durante su etapa como ministro de Economía.

“Durante 15 años, Luis Arce Catacora fue el cajero de Evo Morales; fue testigo silencioso y cómplice de los mayores hechos de corrupción cometidos por Morales”, aseguró Reyes, según la prensa local.

Luis Arce fue detenido por orden de la Fiscalía boliviana (EFE)

Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, mientras sus seguidores han instalado zanjas alrededor del lugar donde se aloja, para dificultar su captura. La orden de detención contra él sigue vigente en una causa penal por trata agravada de personas, sumada a las investigaciones abiertas sobre el Fondioc, aunque la Policía aún no procedió a la aprehensión,

Evo Morales es señalado como posible responsable en las nuevas pesquisas sobre el Fondioc (Europa Press)

La coyuntura política refleja una fuerte división interna en el MAS. Arce terminó su mandato el 8 de noviembre tras un periodo marcado por disputas por el liderazgo partidario y la selección de candidatos para las elecciones más recientes, en las que Rodrigo Paz venció con una plataforma centrista.

(Con información de EFE)