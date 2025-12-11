América Latina

Seguidores de Evo Morales reforzaron la vigilancia ante una eventual intervención policial en Cochabamba para arrestarlo

La medida fue comunicada por líderes del MAS, quienes advirtieron sobre una supuesta persecución contra campesinos y ex gobernantes

Guardar
Refuerzan la vigilancia en el
Refuerzan la vigilancia en el Trópico de Cochabamba ante posibles operativos policiales (AP Foto/Juan Karita)

Seguidores del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, reforzaron las medidas de protección en el Trópico de Cochabamba después de la detención del ex mandatario Luis Arce.

La decisión fue anunciada este jueves, cuando se confirmó que Arce, quien presidió Bolivia de 2020 a 2025, fue detenido por orden de la Fiscalía e investigado por presunta corrupción en la gestión de fondos públicos destinados a proyectos indígenas durante su etapa como ministro de Economía bajo el gobierno de Morales.

En el bastión cocalero, la dirigencia reforzó las vigilias en torno a Morales por temor a un operativo policial dirigido a arrestarlo.

Leonardo Loza, ex senador y dirigente cercano, explicó que la vigilancia “continúa y se refuerza para cuidar al ex presidente”

Leonardo Loza confirmó el refuerzo
Leonardo Loza confirmó el refuerzo de la protección a Evo Morales (Reuters)

Además, atribuyó el incremento en las medidas de seguridad al ambiente de persecución promovido por el actual presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder tras su victoria en las recientes elecciones generales.

De acuerdo con la investigación judicial, entre 2009 y 2010, Arce autorizó desembolsos estatales para proyectos sin finalizar. El fiscal Miguel Cardozo señaló que no se descarta convocar a Morales a testificar.

La detención de Arce se fundamenta en el presunto desvío de fondos públicos a cuentas particulares mediante la gestión del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, cifró el daño económico causado en más de USD 51,7 millones. Además, diversos legisladores de la oposición y del oficialismo solicitaron ampliar la investigación a Morales, ya que el programa se desarrolló entre los años 2009 y 2015 bajo su administración.

Marco Antonio Oviedo informó sobre
Marco Antonio Oviedo informó sobre el daño económico superior a USD 51,7 millones en el caso Fondioc

Entretando, el diputado Manolo Rojas consideró: “Resulta improbable que el entonces presidente desconociera las irregularidades” y planteó la necesidad de activar un juicio de responsabilidades.

También se pronunció el diputado Alejandro Reyes, quien solicitó una investigación transparente y acusó a Luis Arce de “cómplice” en actos de corrupción durante su etapa como ministro de Economía.

“Durante 15 años, Luis Arce Catacora fue el cajero de Evo Morales; fue testigo silencioso y cómplice de los mayores hechos de corrupción cometidos por Morales”, aseguró Reyes, según la prensa local.

Luis Arce fue detenido por
Luis Arce fue detenido por orden de la Fiscalía boliviana (EFE)

Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, mientras sus seguidores han instalado zanjas alrededor del lugar donde se aloja, para dificultar su captura. La orden de detención contra él sigue vigente en una causa penal por trata agravada de personas, sumada a las investigaciones abiertas sobre el Fondioc, aunque la Policía aún no procedió a la aprehensión,

Evo Morales es señalado como
Evo Morales es señalado como posible responsable en las nuevas pesquisas sobre el Fondioc (Europa Press)

La coyuntura política refleja una fuerte división interna en el MAS. Arce terminó su mandato el 8 de noviembre tras un periodo marcado por disputas por el liderazgo partidario y la selección de candidatos para las elecciones más recientes, en las que Rodrigo Paz venció con una plataforma centrista.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaEvo MoralesLuis ArceCochabambaÚltimas Noticias AméricaRodrigo Paz

Últimas Noticias

Indignación en Chile: un hombre mató a un perro con un arpón frente a sus dueños

El hecho ocurrió en Lota y todo quedó registrado en un espeluznante video

Indignación en Chile: un hombre

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

El evento está programado para el próximo 17 de diciembre y reunirá a Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, y expertos como Ricardo Israel, Guido Añez, Iliana Lavastida y Robert Evan Ellis

El Interamerican Institute for Democracy

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

La reunión se produce en medio de denuncias de fraude y la paralización del conteo de votos tras los comicios presidenciales

La OEA convocó a una

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Las gestiones para que deje el poder incluyeron reuniones entre el embajador venezolano en Moscú y autoridades bielorrusas, que ofrecieron su respaldo al régimen venezolano

Nuevos detalles del diálogo entre

Detuvieron en Chile a un sospechoso que portaba cinco armas de fuerzas de seguridad argentinas

Las armas tienen la inscripción “Fábrica Militar de Armas Portátiles Rosario” y “Policía Federal de Argentina” y estaban con su respectiva munición y cargadores

Detuvieron en Chile a un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Director de la Policía, William

Director de la Policía, William Rincón, recordó ante el Senado el asesinato de su hijo Juan Felipe: “Perdió su dignidad”

Atacan al alcalde de Los Órganos durante ceremonia: vecinos le arrojan huevos y lo expulsan entre gritos de “mentiroso”

Benedetti confirmó diálogos entre Los Pepes y Los Costeños con defensa férrea: “El Gobierno logró a sentar a alias Castor y a Digno”

Vecinos de Canning denuncian la presencia de zorros en barrios cerrados y aseguran que atacan mascotas

Confirmaron la perpetua para el motochorro que mató a una empresaria frente a su hijo

INFOBAE AMÉRICA
El Interamerican Institute for Democracy

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

El primer ministro de Tailandia anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Nepal endurece los requisitos para escalar el Everest y limita el acceso para la temporada 2026

ENTRETENIMIENTO

Pornhub revela qué personajes y

Pornhub revela qué personajes y películas fueron los más buscados en el 2025

Will Smith regresa a “Bel-Air” con un cameo que emociona a los fans y cierra un ciclo de casi tres décadas

De una estrella adolescente a una directora irreverente: Kristen Stewart rompe moldes en Hollywood

La última polémica de Amy Winehouse: su padre y sus amigas se enfrentan en los tribunales por reliquias millonarias

La portada de revista que casi deja a Melissa Joan Hart sin ‘Sabrina, la bruja adolescente’: “Uno de los peores días de mi vida”