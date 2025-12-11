América Latina

El vicepresidente de Bolivia felicitó a la Policía Nacional por la detención de Luis Arce por presunta corrupción

La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía y vinculada a supuestos malos manejos en el Fondo de Desarrollo Indígena

Guardar
Edmand Lara felicitó públicamente a
Edmand Lara felicitó públicamente a la Policía Boliviana por la detención de Luis Arce Catacora (EFE)

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, felicitó el miércoles a la Policía Nacional tras la detención del ex presidente Luis Arce en La Paz.

La captura, realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), respondió a una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía para investigar presuntos delitos de corrupción y manejo irregular del Fondo de Desarrollo Indígena durante gestiones anteriores.

El procedimiento se apoyó en una resolución del Ministerio Público, en el marco de presuntas faltas de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica detectadas cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales.

Luis Arce fue detenido en
Luis Arce fue detenido en La Paz por una orden de aprehensión vinculada a presunta corrupción durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales (Reuters)

Lara señaló durante un video de Tiktok: “Quiero felicitar a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la División Anticorrupción de la ciudad de La Paz por haber aprehendido al expresidente Luis Arce, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal“.

La detención de Arce desató
La detención de Arce desató reacciones inmediatas en el entorno político y opositor boliviano (Reuters)

El vicepresidente subrayó que la investigación podría alcanzar a otros exfuncionarios vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), advirtiendo: "Todos los que le robaron a la patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia“.

Además, por otro lado, la oposición y otros actores políticos reclamaron ampliar el proceso para incluir a organizaciones sociales afines al MAS y al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

La diputada Estibaliz Bravo pidió
La diputada Estibaliz Bravo pidió investigar también al exministro Juan Ramón Quintana por su rol en las gestiones del MAS

La diputada Estibaliz Bravo (APB Súmate) y el senador Branko Marinkovic manifestaron públicamente su respaldo a la acción judicial. Marinkovic expresó: "Este no es un acto de venganza política, es simplemente la demostración de que en Bolivia hemos tomado la decisión de respetar la justicia y de hacer cumplir la ley“, publicó en X.

Por su parte, la exministra María Nela Prada denunció que Arce no fue notificado ni convocado a declarar antes de la detención y afirmó que el procedimiento vulneró las garantías debidas a un exjefe de Estado, que deberían contemplar un juicio de responsabilidades según lo previsto en la legislación boliviana.

Luis Arce, quien gobernó Bolivia hasta el 8 de noviembre de 2025, enfrenta la investigación vinculada por supuesta corrupción en su gestión como ministro de Economía entre 2006 y 2019, además de otras denuncias públicas.

Su gestión en el Ministerio
Su gestión en el Ministerio de Economía está bajo investigación por irregularidades en el manejo de fondos públicos (Reuters)

Sectores políticos han solicitado extender la pesquisa hacia organizaciones y exfuncionarios señalados por malos manejos del Fondo de Desarrollo Indígena, un programa financiado con fondos públicos para comunidades originarias durante los gobiernos del MAS. El alcance y futuras imputaciones de la causa judicial permanecen bajo reserva.

La detención ha desencadenado reacciones inmediatas y expectación nacional, consolidando la postura del gobierno de intensificar la política anticorrupción. Mientras tanto, la definición jurídica de Luis Arce depende de la inminente audiencia ante el juez, en una causa que mantiene la máxima atención política y judicial en Bolivia.

Hace dos semanas, el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, ya había denunciado públicamente presuntas irregularidades y corrupción cometidas durante la gestión del expresidente Luis Arce.

Hace unos días, el vicepresidente
Hace unos días, el vicepresidente de Bolivia anunció procesos penales contra el expresidente Luis Arce (Reuters)

A través de su perfil de TikTok, Lara anunció que instruyó al departamento jurídico del gobierno a iniciar procesos penales contra Arce y su círculo más cercano, incluyendo al exministro Eduardo del Castillo y al exviceministro Jhonny Aguilera.

Lara afirmó que promoverán un juicio de responsabilidades y que ningún funcionario corrupto quedará impune, responsabilizándolos del daño económico causado al país

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

Edmanda LaraBoliviaLuis Arce

Últimas Noticias

María Corina Machado realiza su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel

María Corina Machado realiza su

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

La ONG denunció la inmovilización de fondos de colectivos indígenas y ambientalistas sin órdenes judiciales

HRW cuestionó al Gobierno de

Un estudio arrojó que 8 de cada 10 chilenos no cree que los políticos estén conectados con los problemas de la gente

El sondeo realizado por la Universidad de Los Andes también reveló que casi la mitad de la población ve el futuro con incertidumbre

Un estudio arrojó que 8

Copa Airlines extendió hasta el 18 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela ante la alerta de seguridad en el Caribe

La decisión responde a problemas en las señales de navegación y a una recomendación de precaución emitida por autoridades estadounidenses

Copa Airlines extendió hasta el

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

Las medidas surgen del informe estadounidense que documentó abusos laborales, violaciones de derechos humanos y el desmantelamiento institucional bajo Ortega. Pese a ello, Washington optó por un primer año sin castigos arancelarios.

Estados Unidos aplicará un nuevo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Habrá clases este jueves 11

¿Habrá clases este jueves 11 de diciembre? La SEP responde

Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda es protegido por grupos narcotraficantes para hacer campaña presidencial sin presiones: “Es su revolución”

Hugo Aguilar Ortiz rinde su primer informe en la Suprema Corte: independencia judicial y el reto de acercarse al pueblo

La Terminal de Transporte de Bogotá prevé movilizar más de 1,7 millones de pasajeros en temporada alta: siga estas recomendaciones

Quién es “El Limones”, el jefe de plaza en Durango y Coahuila ligado a Los Mayos

INFOBAE AMÉRICA
La OEA repudió los llamados

La OEA repudió los llamados a alterar el orden público en Honduras en medio del tenso cierre electoral

María Corina Machado realiza su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

El grupo M23 tomó la ciudad de Uvira, desató el éxodo de miles de ciudadanos y agrava la crisis humanitaria en el Congo

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

ENTRETENIMIENTO

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud