El vicepresidente de Bolivia felicitó a la Policía Nacional por la detención de Luis Arce por presunta corrupción

Edmand Lara felicitó públicamente a la Policía Boliviana por la detención de Luis Arce Catacora (EFE)

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, felicitó el miércoles a la Policía Nacional tras la detención del ex presidente Luis Arce en La Paz.

La captura, realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), respondió a una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía para investigar presuntos delitos de corrupción y manejo irregular del Fondo de Desarrollo Indígena durante gestiones anteriores.

El procedimiento se apoyó en una resolución del Ministerio Público, en el marco de presuntas faltas de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica detectadas cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales.

Luis Arce fue detenido en La Paz por una orden de aprehensión vinculada a presunta corrupción durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales (Reuters)

Lara señaló durante un video de Tiktok: “Quiero felicitar a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la División Anticorrupción de la ciudad de La Paz por haber aprehendido al expresidente Luis Arce, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal“.

La detención de Arce desató reacciones inmediatas en el entorno político y opositor boliviano (Reuters)

El vicepresidente subrayó que la investigación podría alcanzar a otros exfuncionarios vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), advirtiendo: "Todos los que le robaron a la patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia“.

Además, por otro lado, la oposición y otros actores políticos reclamaron ampliar el proceso para incluir a organizaciones sociales afines al MAS y al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

La diputada Estibaliz Bravo pidió investigar también al exministro Juan Ramón Quintana por su rol en las gestiones del MAS

La diputada Estibaliz Bravo (APB Súmate) y el senador Branko Marinkovic manifestaron públicamente su respaldo a la acción judicial. Marinkovic expresó: "Este no es un acto de venganza política, es simplemente la demostración de que en Bolivia hemos tomado la decisión de respetar la justicia y de hacer cumplir la ley“, publicó en X.

Por su parte, la exministra María Nela Prada denunció que Arce no fue notificado ni convocado a declarar antes de la detención y afirmó que el procedimiento vulneró las garantías debidas a un exjefe de Estado, que deberían contemplar un juicio de responsabilidades según lo previsto en la legislación boliviana.

Luis Arce, quien gobernó Bolivia hasta el 8 de noviembre de 2025, enfrenta la investigación vinculada por supuesta corrupción en su gestión como ministro de Economía entre 2006 y 2019, además de otras denuncias públicas.

Su gestión en el Ministerio de Economía está bajo investigación por irregularidades en el manejo de fondos públicos (Reuters)

Sectores políticos han solicitado extender la pesquisa hacia organizaciones y exfuncionarios señalados por malos manejos del Fondo de Desarrollo Indígena, un programa financiado con fondos públicos para comunidades originarias durante los gobiernos del MAS. El alcance y futuras imputaciones de la causa judicial permanecen bajo reserva.

La detención ha desencadenado reacciones inmediatas y expectación nacional, consolidando la postura del gobierno de intensificar la política anticorrupción. Mientras tanto, la definición jurídica de Luis Arce depende de la inminente audiencia ante el juez, en una causa que mantiene la máxima atención política y judicial en Bolivia.

Hace dos semanas, el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, ya había denunciado públicamente presuntas irregularidades y corrupción cometidas durante la gestión del expresidente Luis Arce.

Hace unos días, el vicepresidente de Bolivia anunció procesos penales contra el expresidente Luis Arce (Reuters)

A través de su perfil de TikTok, Lara anunció que instruyó al departamento jurídico del gobierno a iniciar procesos penales contra Arce y su círculo más cercano, incluyendo al exministro Eduardo del Castillo y al exviceministro Jhonny Aguilera.

Lara afirmó que promoverán un juicio de responsabilidades y que ningún funcionario corrupto quedará impune, responsabilizándolos del daño económico causado al país

(Con información de EFE y Europa Press)