Debate presidencial en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan en un último cara a cara

A las 21:00 horas en punto partió el debate televisivo entre la carta oficialista, Jeannette Jara y el timonel republicano, José Antonio Kast, organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último previo al balotaje presidencial este domingo 14.
El debate se extenderá por dos horas y media y se tratarán nueve temas divididos en bloques. Los candidatos tendrán una cantidad de minutos para responder cada pregunta y también habrán preguntas cruzadas y un cierre para que cada uno le hable a la cámara.
Las reglas son estrictas: los candidatos tendrán en sus manos solo un lápiz y un papel y no podrán utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico.
Primer bloque: Gobernabilidad y política
Ante la pregunta ¿cómo ofrece gobernabilidad con esa relación con el PC?, Jara dio la primera noticia de la noche.
“La política se construye con una base política amplia, pero también social. También de organización de pobladores y pobladoras del país. Si pensamos que gobernar sin capacidad de construir avances, estamos estancados”.
-¿Va renunciar a su militancia comunista?
- ¡Así es!
Seguridad Ciudadana y crimen organizado
Consultado sobre las declaraciones del diputado republicano, José Carlos Meza, Kast responde:
-“Jamás indultaría a un abusador de niños (...) Y jamás inauguraríamos una cárcel que no tiene presos. Y el Presidente Boric inauguró una sin nadie”.
Jara: “Propongo la construcción de cinco nuevas cárceles, para población de alta peligrosidad”.
Migración
Jara: “Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos quiénes están en Chile. Los que no se empadronen, se expulsarán”.
-¿Qué hacer con los 330 mil migrantes irregulares en el país?
Kast: “no vamos a regularizar ni empadronar (...) Les estamos diciendo que les quedan 92 días para que abandonen el país, después de eso serán invitados a salir del país”.
-¿Qué represalias tomaría usted si no aceptan la reconducción?
Kast: Nosotros no los vamos a regularizar. Llévese sus cosas hoy día, sino se van a ir con lo puesto. Si el Presidente tuviera algo de gobernabilidad en Chile, abriría un corredor humanitario. Lo mismo para los prófugos, entréguense hoy día, sino lo van a pagar con más cárcel.
Preguntas cruzadas
Jara a Kast: ¿Vas a eliminar la Ley Laboral de las 40 horas?
-Kast: “No vamos a tocar las 40 horas...no vamos a quitar ningún derecho adquirido”.
-Jara: “Vas a tener que modificar tu programa entonces, porque ahí dice que lo vas a eliminar.”
Noticia en desarrollo....