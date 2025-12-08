Uruguay importará gas desde Argentina y ahorrará un 50% del costo de producción

La planta energética de ciclo combinado Punta del Tigre, en Uruguay (UTE)

El gobierno de Yamandú Orsi busca, desde que asumió en marzo, tener una alianza estratégica con Argentina para descarbonizar su matriz eléctrica y tener un uso mayor del gas natural. Esta intención, en los hechos, se concreta con acuerdos de sus dos empresas estatales relacionadas al mundo energético: la petrolera Ancap y la encargada del suministro eléctrico UTE.

La semana pasada, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, anunció en la red social X que el ente energético firmó un nuevo contrato de transporte de gas con la sociedad anónima Gasoducto Cruz del Sur. Se trata de una empresa uruguaya integrada por Shell (40%), Pan American Energy (30%), Ancap (20%) y Wintershall Dea (10%), que es la concesionaria del gasoducto de 400 kilómetros que une la provincia de Buenos Aires con Montevideo, en Uruguay.

“Con esto, se habilita el pasaje de gas natural desde Argentina hasta la Central de Punta del Tigre en nuestro país, lo cual hoy permitió dar respuesta a la necesidad de generar energía térmica para abastecer la demanda nacional de una forma más económica, eficiente y sostenible que el gas oil”, escribió Cabrera en su posteo.

El gasoducto Cruz del Sur, que une Uruguay con Argentina (Gasoducto Cruz del Sur)

“Este hecho marca un hito para nuestro país”, celebró.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, declaró al diario uruguayo El País que este acuerdo le da a Uruguay “ciertas certidumbres” y le permite generar electricidad a “costos más bajos”. Uruguay se ahorra casi un 50% del costo de producción de energía en esa central de ciclo combinado de Punta del Tigre, ubicada en el departamento de San José.

Cardona agregó que el gobierno trabajará en detallar los contratos de abastecimiento con Argentina.

Cabrera, por su parte, dijo a ese medio que el acuerdo “es muy importante” y redunda en una “mejora a toda la infraestructura” de Punta del Tigre, que habitualmente funciona con gasoil con un costo de más de USD 200 por megavatio. La diferencia de precio será de USD 86 dólares por megavatio.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

Este acuerdo no permite la sustitución total del combustible fósil, pero ante la eventualidad de tener que prender las centrales térmicas, el costo será menor.

“Hay momentos puntuales del día que durante el verano se requiere recurrir a las unidades térmicas. Entonces, ante eso, disponer del gas hace que el costo de generar sea mucho menor que si fuera con gasoil”, explicó la presidenta de UTE.

Cabrera señaló que se trata de un hito para el país ya que desde la década de 1990 Uruguay paga los costos de mantenimiento y operación de gasoductos que aún no se pusieron en funcionamiento, como el de Paysandú-Casablanca.

Pero más allá de este acuerdo, Uruguay también ve que existe una “oportunidad histórica” de comprar gas a Argentina a través de Vaca Muerta. Como publicó Infobae en septiembre, en el país ven con buenos ojos el acuerdo entre Argentina y Brasil por la posible construcción de un gasoducto que una a sus dos vecinos.

Vista de dron muestra instalación de gas en formación Vaca Muerta afuera de Añelo, Argentina, el 22 de octubre de 2024. REUTERS/Alexander Villegas

Es por esto que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de Uruguay está evaluando diferentes alternativas ante la posibilidad de que se concrete esa inversión.

En marzo de este año, la ministra Cardona viajó junto a la presidenta de la petrolera estatal uruguaya Ancap, Cecilia San Román, a Neuquén para generar alianzas para poder incorporar el gas natural a la matriz energética uruguaya. El gobierno pretende utilizar esta fuente de energía no solo a nivel de los hogares sino también para las industrias.

“Queremos promover mucho más el uso industrial y sobre todo en aquellos sectores que tienen altas emisiones por el energético que usan”, declaró en esa oportunidad la presidenta de Ancap a El País.

Cardona, en tanto, expresó entonces que descarbonizar la industria es uno de los desafíos más importantes. “Creo firmemente que obtener gas natural y poder tener buenos negocios, aprovechando la coyuntura argentina, es una oportunidad histórica que estamos teniendo en este momento”, señaló.