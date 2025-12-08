La explosión de un transformador provocó un incendio que tomó todo un edificio en Uruguay

Un incendio se generó en una subestación de la empresa estatal UTE en Montevideo (@agus_oliveri1)

Un incendio se produjo en una subestación de la empresa pública de Uruguay UTE, encargada del suministro eléctrico. Las llamas provocaron la atención de los vecinos del Barrio Sur de Montevideo, que escucharon una explosión en la zona y luego vieron como el fuego tomaba el lugar. En los videos difundidos en redes sociales se ven corridas y gritos de parte de quienes estaban en la zona.

El incidente no pasó a mayores y solo hubo daños materiales. El fuego estuvo encendido durante algo más de una hora. Se generó pasadas las 22 de este domingo y a las 23.25 UTE informó que el fuego estaba controlado y que se habían restablecido todos los servicios. Además, la empresa estatal señaló que no hubo ningún trabajador afectado por este incidente.

“Se contuvo el fuego y se repuso la totalidad de los servicios afectados por el incendio ocurrido al sur de Montevideo. Pasadas las 22:00 horas se produjo un incendio en la Subestación MVJ de UTE, al sur de Montevideo. Las brigadas de nuestra empresa pública trabajan brindando un marco de seguridad técnica para las labores de Bomberos. Cumplida la contención del fuego, se estabilizó la situación y todos los clientes quedaron con tensión. No hay personal de UTE afectado por el incidente”, dice el texto publicado por el ente energético en la red social X.

Si bien no hubo personas lesionadas, unos 10.000 usuarios de la empresa estatal quedaron momentáneamente sin luz. El noticiero Telemundo de Canal 12 informó que la explosión de un transformador de la subestación dio origen al incendio, que escaló de manera voraz y violenta, con estallidos en distintas partes.

Los daños solo fueron materiales.

Vecinos reportaron una fuerte explosión en subestación del ente energético estatal de Uruguay ( @mercyben)

“Sentimos la explosión y una lengua de fuego grandota. Fue lo único que vimos, de la parte técnica nosotros no sabemos nada”, dijo uno de los vecinos del lugar a ese canal uruguayo, en la noche del domingo. A esa hora, todavía esperaban una mayor información de Bomberos.

Otra de las personas que se acercó al lugar agradeció que la subestación no tuviera techo. “Si hubiese tenido, la explosión hubiese sido fatal para todos. Tuvimos que salir todos corriendo”, expresó. “Fue un impacto muy fuerte y ahora estamos acá, aguantando la situación. Pero por suerte no hay nadie herido”, complementó una mujer que estaba a su lado.

“En 10 segundos explotó dos veces. Hubo una llamarada alta y mucho humo. Todo fue muy rápido. Esa fue la impresión: duró todo muy poquito”, relató otra mujer entrevistada en Canal 12.

Una menor que estaba en el lugar contó que tuvieron que salir de sus hogares después de escuchar la explosión. “Todo el mundo estaba corriendo, llamando a la Policía. Todos estaban nerviosos. Decían: ‘Para allá no vayas, que está el humo tóxico, que te hace mal, vayan todos para la plaza’. Hasta hubo gente en la rambla [costanera]”, contó la joven.

Luego los vecinos recibieron la orden de que podían volver a sus hogares tras la intensidad del humo. “Menos mal que no pasó a mayores. Eso es lo principal. Un accidente nomás fue”, expresó.

La subestación de UTE está ubicada cerca del Cementerio Central de Montevideo, uno de los más conocidos de la capital uruguaya.

El fuego estuvo contenido por la planta, que este lunes amaneció con manchas negras provocadas por el fuego.

Personal de UTE trabajó el domingo de noche y en la mañana de este lunes en el lugar. Funcionarios hicieron pruebas técnicas.